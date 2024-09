La Araña da excesivo premio al Atlético en Balaídos

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 26 de septiembre 2024, 22:11 | Actualizado 22:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Julián Álvarez comenzaba a estar en entredicho porque no marcaba, pero apareció a tiempo en Balaídos para aprovechar un pase genial de Griezmann y darle tres puntos de oro al Atlético que no había merecido. Es la quinta victoria consecutiva de los rojiblancos en un feudo que se les da de maravilla y la primera derrota de los vigueses en su feudo en medio año.

Solo en el tramo final los colchoneros apretaron fuerte porque el empate les dejaba a ocho puntos del Barça con solo siete jornadas disputadas y el derbi en el Metropolitano el próximo domingo. Oblak sostuvo a los madrileños hasta el triunfo final con sabor francoargentino. Casi sobre la bocina, el Atlético se engancha al tren de cabeza y se inyecta un golpe de autoestima de cara al gran duelo ante el eterno rival, que le aventaja en dos puntos.

Igual los técnicos estaban felices porque apenas sucedían cosas en Balaídos, pero para el aficionado el primer acto fue un tostón. Cuando en vez de un partido de fútbol se observa una partida de ajedrez, con todos los movimientos medidos al máximo y enorme miedo a equivocarse, el deporte rey es plomizo.

Celta Guaita, Carreira, Manquillo (Javi Rodríguez, min. 70), Starfelt, Marcos Alonso, Hugo Álvarez, Sotelo (Damián, min. 84), Beltrán, Aspas (Ilaix Moriba, min. 84), Swedberg (Alfon, min. 70) y Borja Iglesias (Douvikas, min. 76). - Atlético Oblak, Molina (Correa, min. 84), Le Normand, Giménez, Reinildo, Giuliano (Riquelme, min. 64), Llorente, Koke (Julián Álvarez, min. 54), Gallagher, Griezmann y Sortloth (De Paul, min. 64). 0-1: min. 89, Julián Álvarez.

Árbitro Víctor García Verdura (Comité Catalán). Amarilla a Starfelt, Reinildo, Giménez y Javi Rodríguez.

Tras descoserse en San Mamés, perder y convertirse entonces en el equipo más goleado, Giráldez introdujo seis cambios. Asumió que ante el Atlético ser muy alegre suele ser contraproducente porque los colchoneros castigan a los espacios. Por su parte, cuatro modificaciones del Cholo en relación al once que compareció en Vallecas. Giuliano Simone se estrenó como titular de carrilero zurdo, regresaron Le Normand, Giménez y Griezmann y se cayó Julián Álvarez. Un once muy reconocible pero timorato.

Se defendió bastante mejor que ante el Rayo, pero en ataque no se le vio, como si la cita no fuera clave y solo importase el derbi que aparece a la vuelta de la esquina. Un error muy recurrente de los colchoneros. Sorloth actuaba como a otro ritmo y no recibía un balón en condiciones, Griezmann aparecía poco entre las líneas enemigas y ni Nahuel ni el pequeño Simeone rompían por los costados.

Más ajedrez que fútbol

Más allá de la batalla táctica, de dos equipos con sistemas fotocopiados, destacaron la batalla entre Reinildo y el Panda, picados desde un pisotón del mozambiqueño que quedó impune. La única ocasión la tuvo el Celta, fruto de una jugada larga que terminó con un tiro raso desde la frontal del eterno capitán celeste y un paradón de Oblak porque el balón pasó entre un bosque de piernas, el esloveno estaba a contrapié y el césped se encontraba rapidísimo por la lluvia.

La riña se animó tras la reanudación. Adelantó líneas el Atlético para presionar más alto y eso abrió espacios. El Cholo movió ficha pronto. Entró la Araña por Koke, pasando Llorente al mediocentro. Un cambio muy ofensivo, pero el Celta seguía más cerca del gol. Oblak permaneció en el lugar adecuado, sin vencerse, para despejar un cabezazo de Borja Iglesias que hubiera ido dentro si esquina un poco el balón.

Los colchoneros combinaban mejor en las salidas, pero seguían sin llegar con claridad. Como el sueco Starfelt le ganaba una y otra vez al noruego Sorloth, el Cholo retiró al ex de la Real y el Villarreal. Con Riquelme y De Paul en el campo, el Atlético ganaba en calidad. Extrañaba ver a Álvarez fuera de sitio y a Griezmann en punta.

El Atlético, con más profundidad de banquillo, se hizo más dominante en el tramo final. Y por fin probó a Guaita, espléndido al desviar un lanzamiento de Riquelme raso y junto al palo. Sufría ya el Celta, pero tenía la virtud de amenazar en los contragolpes. Javi Rodríguez, sobre todo, desperdició una oportunidad pintiparada. Perdonó y a continuación Julián Álvarez castigó a los gallegos con la puntera tras asistencia maravillosa de Griezmann. El Atlético sigue muy vivo.