El Barça se enfrenta a su pasado

El Barcelona se encuentra ante la prueba del algodón en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Hansi Flick ha empezado la Liga como un tiro, pero se enfrenta de un plumazo a varios de los fantasmas que le han atormentado en los últimos cursos en Europa. El Bayern de Múnich visita el Lluis Companys con la alargada sombra de pasadas goleadas al conjunto azulgrana, pero también con la sospecha de que algo ha cambiado en el equipo que tendrá enfrente. Es la hora del Barça, el momento de refrendar las buenas sensaciones dando un golpe encima de la mesa a tres días del clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

«No vale el pasado, vale el aquí y el ahora. No podemos influir en lo que ocurrió hace años, solo en lo de mañana. Sabemos que en los partidos pueden pasar muchas cosas, pero queremos ganar al Bayern. Es lo que cualquiera quiere, medirse a los mejores. Es un partido extraordinario», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido contra el gigante alemán. El técnico restó importancia a los precedentes entre ambos equipos y se centró en el momento dulce que atraviesan los suyos, líderes en Liga y con una victoria cómoda en el último duelo de Champions frente al Young Boys.

Y es que al técnico alemán le sobran motivos para ser optimista. Enfrente estará uno de los ogros de Europa, sí, pero el Barça ha demostrado que está preparado para medirse a los mejores. Flick ha confeccionado un grupo que sabe a lo que juega, que mantiene la intensidad durante todo el encuentro y que es un martillo pilón cuando llega al área rival gracias al momento que atraviesan puntales ofensivos como Lewandowski o Raphinha. Precisamente el brasileño aprovechó la comparecencia previa al duelo para explicar su mejoría: «Es un tema mental y táctico. He arrancado con otra mentalidad y sabiendo que tenía que adaptarme a otras posiciones y a otra forma de jugar».

Esa nueva forma de jugar se someterá a un exigente examen en un partido clave para el Barça. Lo es porque es la cita más importante desde que comenzara el curso para los azulgranas y porque un traspié podría poner al equipo de Flick en una situación comprometida. El pinchazo en el debut en Champions contra el Mónaco y el nuevo formato de la competición hacen que caer ante el Bayern suponga descolgarse, casi con toda seguridad, más allá de los 20 primeros clasificados, una posición desde la que sería muy difícil escalar en las últimas cinco jornadas.

Por eso Flick no quiere ni oír hablar del partido contra el Real Madrid. «Solo pensamos en el Bayern, nos ayuda ir paso a paso», afirmó. Con esa máxima, el técnico germano pondrá en liza un once en el que no habrá experimentos y en el que estarán los jugadores que han llevado al conjunto culé a su mejor momento en mucho tiempo. Iñaki Peña estará en la portería, Cubarsí e Iñigo Martínez repetirán en la zaga y el tridente compuesto por Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha configurará la punta de ataque. La única duda está en el centro del campo, donde Marc Casadó y Pedri podrían jugar en el doble pivote con Dani Olmo, ya recuperado de sus problemas físicos, como la hipotética gran novedad en la mediapunta.

El pasado asusta

Enfrente estará un equipo que trae recuerdos terroríficos al Barcelona. Los culés han perdido los últimos seis partidos contra los germanos y por el camino han quedado marcadores para el olvido como un 4-0 en Múnich y un 0-3 en en el Camp Nou 2013, el inolvidable 2-8 de Lisboa en 2020 o dos partidos más que terminaron con 0-3 en 2021 y 2022, respectivamente. El pasado asusta por más que Flick, verdugo en la goleada más abultada de todas, huya de él.

Pese a ello, el Bayern de Múnich no es el de antaño. Los germanos viven un momento de transición después de verse superados en la Bundesliga el pasado curso por el Bayer Leverkusen y ahora afrontan la reconstrucción de la mano de un técnico con escaso bagaje como Vincent Kompany. El belga acabó su etapa en el Burnley y ahora intenta asentarse en un transatlántico que ha comenzado el curso con luces y sombras. Es líder del campeonato alemán, junto al RB Leipzig, tras sumar 17 de los primeros 21 puntos en juego, pero cayó en el primer test exigente en Champions contra el Aston Villa. La visita al Barça es, por tanto, una evaluación también para el Bayern.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Bayern: Neuer, Guerreiro, Kim Min-jae, Upamecano, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Gnabry y Kane.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.