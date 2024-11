Guardiola, sobre sus extrañas heridas en la cabeza: «Quiero hacerme daño...»

Javier Varela Madrid Miércoles, 27 de noviembre 2024, 07:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Malos tiempos para Pep Guardiola y el Manchester City. El conjunto inglés vio como el Feyenoord le empataba (3-3) tras ir ganando 3-0 en el minuto 74, en la quinta jornada de la Champions League. A pesar de su renovación con el conjunto 'cityzen' hasta 2027 el pasado jueves, el equipo inglés sumó su sexto partido sin ganar. Es su peor racha en el Etihad, con cinco derrotas consecutivas antes del sorprendente empate ante el conjunto neerlandés en Champions.

La mala situación deportiva y ver cómo su equipo se dejaba empatar en apenas 15 minutos un partido que tenía ganado dejó una imagen curiosa de Pep Guardiola, primero en el banquillo y luego en rueda de prensa. Durante el choque se le vio con una herida en la nariz y muy nervioso a pesar de la ventaja que llevaba su equipo. Pero fue todavía peor a partir del primer gol del Feyenoord, tras un fallo de Gvardiol. Sin embargo, luego quiso salir en defensa suya ante los medios. «Es muy joven. Aprenderá. Estaré muy equivocado si le señalo con el dedo, y es un chico fantástico. Ahora, más que nunca, necesita ayuda...», dijo Guardiola.

Pero la imagen más llamativa del técnico del Manchester City fue cuando apareció ante los periodistas en la sala de prensa con la cabeza llena de arañazos y pequeñas heridas. Al ser cuestionado por ello, Pep Guardiola tiró de ironía para confesar el motivo de cómo se había hechos las heridas. «Con los dedos, con las uñas… quiero hacerme daño», declaró con una sonrisa antes de abandonar la sala de prensa del Etihad Stadium.

Cuestión mental

Guardiola, eso sí, quiso analizar el partido y justificó el empate del Feyenoord en una cuestión mental. «Nos ha costado, estábamos jugando bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si es una cuestión mental o técnica. Estos goles en contra no pueden ocurrir. Normalmente manejamos bien los partidos, pero no los estamos ganando, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo», señaló.

Eso sí, el técnico catalán quiso ser optimista a pesar del empate, al reconocer que «el lado positivo es que Haaland ha vuelto a marcar y el rendimiento de Rico Lewis ha sido muy bueno». Sin embargo hizo autocrítica al señalar que «después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado buen partido pero no se te puede ir así».

Sobre su futuro en la Champions confesó que «los tres últimos partidos van a ser cruciales, tenemos que pensar en recuperarnos. Si no somos capaces de ganar un partido así, esta Champions será difícil. Necesitamos descansar y pensar en el siguiente partido».