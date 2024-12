El Barça, ante sus fantasmas en Dortmund

Daniel Panero Madrid Martes, 10 de diciembre 2024, 18:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barcelona tiene este miércoles uno de esos partidos de enfermería o puerta grande. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Borussia Dortmund en pleno bache de resultados con el objetivo de lograr tres puntos que le permitan afianzarse en la parte alta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un triunfo llenaría de moral al grupo tras los últimos tropiezos, mientras que un nuevo revés haría saltar todas las alarmas y pondría en serias dificultades el pase directo a la siguiente fase de la máxima competición continental.

«Vamos a jugar en un estadio fantástico con una atmósfera increíble. Será una motivación extra. Hemos demostrado la calidad que tenemos, pero es normal fallar a lo largo de la temporada pero tengo una confianza plena en el equipo y en lo que hacemos. Queremos demostrar todo nuestro potencial», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Borussia Dortmund. El técnico germano sabe que su escuadra pasa por un bache, pero también que ganar en un feudo como el Signal Iduna Park puede ser un subidón a la moral del grupo.

Y es que la nueva realidad del Barça es la de un equipo al que le han aparecido muchas dudas. De arrasar durante los primeros meses de competición se ha pasado a perdonar demasiadas ocasiones en el área rival y a conceder también demasiado en la propia, un lastre insostenible si se quiere pelear con los más grandes. Esos errores han pasado factura a un Barça que llega a Dortmund para disputar la sexta jornada con apenas un triunfo en los últimos cinco partidos de Liga. La mala racha pesa y flotará en el ambiente de un equipo que se la juega y que buscará un punto de inflexión en uno de los lugares más complicados.

Y es que visitar el Signal Iduna Park es, a menudo, como ir al dentista. Qué se lo digan al Atlético de Madrid o al PSG, que cayeron el pasado año en cuartos y en semifinales respectivamente o qué se lo digan al resto de clubes de la Bundesliga, incapaces de ganar allí en lo que va de curso. El Borussia Dortmund es, además, un equipo que llega a la cita con la posibilidad de dejar atrás a un rival directo. Los pupilos de Nuri Sahin, nuevo técnico del equipo, han comenzado la Champions con aires de revancha tras la final perdida ante el Real Madrid y han conseguido sumar doce de los primeros quince puntos en juego para situarse en la zona noble de la clasificación. Solo han caído en el Santiago Bernabéu y tienen ante sí la opción de llegar por la vía directa a la siguiente fase.

Ese objetivo lo comparten con un Barcelona que podrá poner sobre el inmaculado césped del Signal Iduna Park prácticamente toda su artillería, incluido un Ronald Araujo que regresa a la convocatoria tras cuatro meses en el dique seco. Flick tendrá, por tanto, a su disposición a todos salvo a los lesionados Ter Stegen, Andreas Christensen, Marc Bernal y Ansu Fati. Estas ausencias no condicionarán un once que se parecerá al de las citas importantes. Cubarsí e Iñigo Martínez seguirán en la zaga, Marc Casadó y Pedri serán la referencia en la medular y arriba no habrá sorpresas. Jugarán Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo y Lewandowski, cuatro jugadores que serán los encargados de silenciar un estadio que pocas veces calma su rugido.

Bajas importantes para Sahin

El Borussia Dortmund llega bien a la cita, tras cuatro partidos consecutivos sin perder, pero tendrá que hacer frente a la baja de jugadores importantes por lesión. No estarán Waldemar Anton, Filippo Mane, Maximilian Beier y, los más habituales, Niklas Sule y Julian Brandt. Sin estos dos últimos, Sahin deberá reinventarse con un once en el que Sabitzer, Nmecha y Gross pondrán el músculo en la medular y en el que Guirassy será la gran amenaza para la defensa adelantada de Hansi Flick.

-Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Nmecha, Gross, Malen, Guirassy y Bynoe-Gittens.

Barcelona: Iñaki Peña, Kounde, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Francios Letexier (Francia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Signal Iduna Park.

TV: Movistar Liga de Campeones.