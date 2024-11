Ancelotti: «Nadie quería jugar el fin de semana, pero nosotros no mandamos»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 4 de noviembre 2024, 12:33 | Actualizado 12:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La rueda de prensa que ofreció Carlo Ancelotti en la previa del duelo de Champions que medirá este martes al Real Madrid con el Milan en el Santiago Bernabéu tuvo como asunto central la decisión de LaLiga de mantener la jornada prevista el pasado fin de semana pese a la tragedia ocurrida en Valencia por la DANA que azotó con especial virulencia esa zona de España y que causó más de dos centenares de muertos. «Tenemos tristeza. Estamos muy cerca de Valencia y de todos los pueblos que se han visto afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado, al igual que es complicado jugar al fútbol porque nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho», comenzó su intervención el técnico del Real Madrid, que lamentó que no se cancelasen los partidos y volvió a quejarse por el poco caso que se les hace a los futbolistas y a los entrenadores en este tipo de asuntos.

«Nadie quería jugar. Esta me parecía la decisión correcta, pero nosotros no mandamos», dijo Carletto, que abundó en que «el fútbol tenía que parar este fin de semana» y después «ayudar, también si no ha parado». «El fútbol es una fiesta y tú puedes celebrar cuando estás bien. Pero cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. El fútbol tenía que parar porque es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida. Pero nosotros somos empleados de este mundo, no somos los que mandan», insistió Ancelotti, que subrayó que todos los entrenadores estaban «de acuerdo con parar» pero argumentó que el poder que tienen los preparadores «es igual a cero». «Hay una frase que dice que el espectáculo debe continuar pero no es así. Nosotros somos empleados y a veces se toman decisiones», acotó.

Ancelotti eludió entrar a valorar los incidentes que se desencadenaron durante la visita que los Reyes y el presidente del Gobierno efectuaron el domingo a la localidad valenciana de Paiporta, pero mostró su empatía con los sentimientos de los ciudadanos. «Están frustrados, es bastante normal porque lo que ha pasado esta semana allí ha sido increíble, pero yo no estoy aquí para evaluar lo que han hecho los políticos. Tengo tristeza de ver a personas afectadas de esta manera. Estamos en 2024 y no somos capaces de arreglar este tipo de tragedias», comentó el técnico del Real Madrid, que señaló que «lo de la política es un tema muy complicado, no solo aquí en España sino en todos los países». «Cuál es la culpa de la política, sinceramente no lo sé. Pero lo que sé es que la frustración de ayer es entendible porque hay personas que lo han perdido todo», agregó.

Balón de Oro

Toda esta situación hizo que Ancelotti pasase de puntillas a la hora de analizar el partido ante el Milan durante su rueda de prensa. «No tenemos muchas ganas de hablar de fútbol porque comparado con lo ocurrido en Valencia es menos importante, pero es nuestra profesión y seguimos adelante. Es un partido especial, pero todo pasa a un segundo lugar», dijo al respecto de ese duelo Ancelotti, quien pasó años gloriosos en el Milan, primero como futbolista y posteriormente como técnico del cuadro lombardo. «Hemos preparado el partido porque somos profesionales e intentaremos ganar», explicó el técnico del Real Madrid pese a reconocer que «es muy difícil porque no tienes tu cabeza todo el tiempo en tu trabajo».

Sí hizo alusión a la concesión del Balón de Oro a Rodrigo Hernández cuando la mayoría de quinielas apuntaba a Vinicius como ganador del trofeo. «Ha sido una semana difícil y es una semana difícil porque el ambiente no es normal, pero no por el Balón de Oro. El Balón de Oro ha pasado, felicitar a los premiados. La tristeza no está ahí sino por lo que está pasando aquí en España», apuntó el italiano, que insistió: «Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no haya ganado el Balón de Oro sino porque está viendo lo que ha pasado en Valencia».