Rodri arrebata el Balón de Oro a Vinicius y lo recupera para España 64 años después

Óscar Bellot Madrid Lunes, 28 de octubre 2024, 21:44 | Actualizado 22:32h.

España vuelve a reinar en el Balón de Oro masculino. Sesenta y cuatro años después de que Luis Suárez Miramontes quedase entronizado en la quinta edición del prestigioso premio que concede la revista France Football desde 1956, Rodrigo Hernández recuperó el cetro para el fútbol español. «Es una noche increíble para mí», dijo el madrileño, que dio las gracias a todos los que confiaron en él y tuvo un recuerdo para los ganadores de la Eurocopa, especialmente para Carvajal, también lesionado como él, y para Lamine Yamal, al que ve como futuro ganador del Balón de Oro. «No es solo una victoria mía, sino también del fútbol español», agregó un jugador que considera el premio una reivindicación de la figura del mediocentro.

Rodri rompió la mayoría de pronósticos que daban como ganador a Vinicius y se coronó como mejor futbolista del planeta en la gala que se celebró este lunes en París. Una ceremonia que estuvo marcada por el plantón del Real Madrid, que canceló el vuelo que tenía programado a la capital francesa cuando descubrió que Vinicius se quedaría con la miel en los labios y dinamitó una fiesta en la que el fútbol español no tuvo adversario.

Hizo valer los numerosos méritos contraídos a lo largo de una temporada extraordinaria en la que confirmó su condición de mejor centrocampista del mundo. Ganador de la Premier, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Manchester City, dio el golpe de gracia en la pelea por el Balón de Oro merced a su gran actuación en la Eurocopa de Alemania.

Impecable portador del bastón de mando en una selección española que reverdeció laureles el 14 de julio en Berlín, el organizador de La Roja fue escogido como el futbolista más valioso del gran torneo europeo de selecciones, donde fue titular en todos los partidos que constituyeron el periplo a la gloria del combinado que dirige Luis de la Fuente a excepción del duelo frente a Albania, que se perdió por sanción.

Al margen de dicho compromiso, intrascendente dado que España ya estaba clasificada para octavos, Rodri solo se había ausentado cuatro minutos frente a Croacia, antes retirarse por lesión en el descanso de la final disputada contra Inglaterra. Desde el banquillo siguió ejerciendo ese liderazgo tranquilo que tan bien le sentó a La Roja y contempló el gol de Oyarzabal que devolvió a España a la cúspide.

Aquel fue el último de los 66 partidos que disputó en una temporada extenuante cuyos efectos más perniciosos se hicieron visibles el pasado 22 de septiembre. Ese domingo, en el transcurso de un pleito de la Premier League que enfrentó al City con el Arsenal en el Etihad, hizo crack la rodilla de un futbolista que había alertado de los riesgos que entronca un calendario sofocante. «Es demasiado. Tenemos que cuidarnos, porque somos los protagonistas de este deporte», dijo en la previa del choque de Champions ante el Inter un jugador que días después veía cómo su temporada se iba al traste por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión que le obligó a subir con muletas al escenario este lunes para convertirse en la envidia de todos.

Desplante histórico

Asciende al olimpo un futbolista por cuya cabeza pasan los planos del City y de la selección española. A sus 28 años, tiene a sus pies al deporte rey tras realizar un largo viaje que le ha llevado desde su Villanueva de la Cañada natal hasta la cima del fútbol.

Atrás quedan los años formativos en las canteras de Atlético y Villarreal. Este último le dio la oportunidad de asentarse en la élite antes de que, en el verano de 2018, el Atlético pagase 20 millones por sus servicios. Sin embargo, los rojiblancos solo pudieron disfrutar un año del metrónomo, al que Guardiola le había echado el ojo para entregarle la batuta del City.

Suma once títulos con el conjunto 'sky blue', incluyendo cuatro Premiers y la Champions que los 'citizens' levantaron el 10 de junio de 2023 en Estambul, tras batir al Inter en la final con un gol de Rodri. Aquella temporada fue proclamado mejor futbolista de la liga inglesa y de la Champions, formando parte, como no podía ser de otra forma, del once ideal de la máxima competición continental.

Unas designaciones que no revalidó el curso pasado, donde el City cayó ante el Madrid en cuartos y que tuvo a Vinicius como mejor jugador de la Champions. La 'orejona' de Londres, abrochada por el Real Madrid con un gol del brasileño y otro de Carvajal, pesó menos que la Eurocopa que alzó España en una votación que consagra a Rodri como sucesor de Messi en el palmarés. La edición será recordada durante mucho tiempo por el histórico desplante del Real Madrid al considerarse ninguneado. Otro incendio.

Todos los premiados

-Balón de Oro masculino. Rodrigo Hernández conquista su primer galardón.

-Balón de Oro femenino. Aitana Bonmatí gana su segundo trofeo consecutivo.

-Entrenador masculino. Carlo Ancelotti, campeón de Europa y de la Liga.

-Entrenador femenino. Emma Hayes, técnica del Chelsea y de la selección estadounidense.

-Trofeo Kopa. Lamine Yamal (17 años), mejor jugador menor de 21.

-Trofeo Yashin. El argentino Emiliano Martínez, el Dibu, repite como mejor portero.

-Club masculino. El Real Madrid ganó la Champions y la Liga.

-Club femenino. El Barça conquistó los cuatro títulos en juego.

-Trofeo Gerd Müller. Para Harry Kane y Kylian Mbappé (52 goles cada uno), compartido.

-Premio Sócrates. Jenni Hermoso, por la campaña #SeAcabó contra la discriminación.