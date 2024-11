Ancelotti: «Tenemos que estar preocupados»

Óscar Bellot Madrid Martes, 5 de noviembre 2024, 23:11 | Actualizado 23:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Carlo Ancelotti no puso paños calientes a la dura derrota que encajó el Real Madrid este martes ante el Milan en la cuarta jornada de la liguilla de la Champions. «Tenemos que estar preocupados, el equipo no está dando una buena versión. El equipo no está compacto, tenemos que estar más compactos, más ordenados, hemos encajado muchos goles porque nos falta solidez. El equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto», dijo el técnico de los blancos tras recibir un severo correctivo que precipita la crisis de su escuadra al unirse a la goleada que le propinó el Barça en el clásico disputado el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

«Anímicamente no es un problema individual, es colectivo, no lo estamos haciendo bien y no estamos bien», abundó Carletto en declaraciones efectuadas a Movistar + poco después de ver cómo el Real Madrid ofrecía otra pésima imagen ante el Milan y caía con justicia merced a los goles de Thiaw, Morata y Reijnders que dejaron en nada la episódica reacción de los blancos después de que Vinicius empatase a uno convirtiendo un penalti provocado por él mismo. Fue casi lo único que hizo el '7' en una noche para el olvido.

No lucen las estrellas del Real Madrid y tampoco aparece aquella cohesión entre sus futbolistas que tan determinante resultó para lograr el doblete Liga-Champions la temporada pasada. «Tenemos que estar focalizados en lo que tenemos hoy, que es un equipo que no está dando su mejor versión y volver a luchar por todas las competiciones», explicó Ancelotti.

Vive sus horas más convulsas el transalpino desde que regresó al Real Madrid en el verano de 2021 para abrir una exitosa segunda etapa que le ha servido para alcanzar los catorce títulos que ganó Miguel Muñoz con el club de Chamartín, pero cuyo futuro podría estar en el alambre de continuar la mala racha de juego y resultados en vista, sobre todo, de ciertas fracturas que parecen asomar en el vestuario y que quedaron expuestas con un tuit de Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, que borró posteriormente, criticando el cambio de su esposo al término de la primera parte ante el Milan. «Fede no estaba dando su cien por cien, ha tenido un problema de espalda pero ayer entrenó bien.. Pero creo que ha tenido problemas en la primera parte», adujo al respecto Ancelotti.

Juntos en las buenas y en las malas

«Tenemos que buscar la solidez que hemos tenido por mucho tiempo y que ahora está faltando. Hemos encajado nueve goles en los tres últimos partidos y esto es demasiado para un equipo que ha construido su fuerza en la solidez», incidiría posteriormente Ancelotti en sala de prensa, donde se le cuestionó acerca del menor impacto del esperado que está teniendo la dupla ofensiva que conforman Mbappé y Vinicius.

«A nivel ofensivo hemos tenido muchas oportunidades, pero lo que salta al ojo, para mí, no es esto. Nos ha faltado un poco de acierto, se podía marcar más, pero el problema que tenemos que arreglar principalmente es la facilidad con la que el rival crea ocasiones«, insistió el preparador del Real Madrid, que dio la cara por sus futbolistas a la vez que les mandaba algún que otro mensaje.

«No puedo decir que mis jugadores sean vagos, pero no somos capaces de hacer un trabajo eficaz», señaló Ancelotti cuando le recordaron los pocos kilómetros que recorren sus futbolistas en los partidos en comparación con los que hacen otros conjuntos. «Es una característica del equipo. Tampoco el año pasado estuvimos primero y ganamos la Champions. Este no es el problema, Cuando no tienes solidez hay que estar juntos», agregó.

«A nivel defensivo no podemos estar como hemos estado esta noche», incidió una vez más Ancelotti, que entiende que se le cuestione cuando los resultados y el juego no acompaña. «No me parece injusto, me parece normal. Cuando el equipo no saca su mejor versión, el entrenador tiene la responsabilidad. Es muy importante que todos aceptemos la responsabilidad, también los jugadores. Cuando se gana ganamos todos juntos y cuanto toca sufrir también tenemos que hacerlo juntos porque así cogemos más fuerza», esgrimió.

«El vestuario es sano. Obivamente habrá mucha crítica sobre todo en la actitud, los entrenamientos. Esto es parte del pasado y ha pasado muchas veces. La crítica hay que aceptarla, pero tenemos que estar seguros de la realidad, que es que en este momento no lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo mejor porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Tenemos que defender mejor porque ahí está la llave. Tengo que buscar soluciones para tener a un equipo más equilibrado y más sólido. Sin volverme loco a cambiar, algunos detalles tácticos pueden mejorar las cosas», completó Carletto, que insiste en hacer piña con sus futbolistas pese a que estos le están fallando.