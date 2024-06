Suiza noquea a una Italia esperpéntica

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 29 de junio 2024, 19:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La versátil, dinámica y ecléctica Suiza que dirige Murat Yakin golpeó a la peor Italia que se recuerda para convertirse en la primera selección clasificada para cuartos, donde se cruzará contra el ganador del duelo que protagonizan este domingo Inglaterra y Eslovaquia en Gelsenkirchen. Enorme mérito para el 'Nati, que iguala su mejor actuación en una Eurocopa. No es casualidad que cerrase la primera fase invicta, no líder porque lo evitó un gol del alemán Füllkrug 'in extremis'. Junto a Francia, es el único país que desde 2014 siempre ha alcanzado las eliminatorias en las grandes citas.

La actuación perpetrada por la 'Nazionale' en este torneo explica que el título conquistado hace tres años en Wembley, ante Inglaterra y por penaltis, fue una anomalía. Por algo no se clasificó a las dos últimas Copas del Mundo, un hecho sin precedentes en un país con la tradición de Italia. Desde luego, cualquier tiempo pasado fue mejor para la 'Azurra', hoy un grupo caótico, sin totems, sin defensa, sin delanteros y hasta sin ese carácter competitivo y ese orgullo que siempre les adornó.

Suiza Sommer, Ndoye (Sierro, min. 78), Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Aebischer (Steffen, min. 90+2), Freuler, Xhaka, Rieder (Stergiou, min. 72),Vargas (Zuber, min. 71) y Embolo (Duah, min. 77). 2 - 0 Italia Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Cambiaso, min. 74), Fagiolo (Frattesi, min. 86), Cristante (Pellegrini, min. 75), Barella (Retegui, min. 64), Chiesa, Scamacca y El Shaarawy (Zaccagni, min. 46). Goles 1-0: min. 37, Freuler. 2-0: min. 46, Vargas.

Árbitro Szymon Marciniak (Polonia). Amarilla a Barella, El Shaarawy y Mancini.

Incidencias Primer partido de octavos de final de la Eurocopa 2024, disputado en el Olímpico de Berlín.

Queda muy tocado Luciano Spalletti, el técnico del cambio. Lleva menos de un año en el cargo y su proyecto es a largo plazo, pero explicar lo acontecido es harto complicado. No dispone de jugadores diferenciales, eso es indudable, pero es que su apuesta no se corresponde con la de un entrenador que llegó al cargo avalado por un estilo más moderno y valiente en el Nápoles. Sus constantes cambios de jugadores y de sistema tampoco ayudan a afianzar una idea.

Como ante España

El presente se impuso claramente a la tradición en el Olímpico de Berlín, un coliseo histórico que hasta este desastre era fetiche para Italia. Aquí venció a la Francia de Zidane por penaltis en la final de la Copa del Mundo de 2026 y también se impuso a Austria (2-1) en la final de los Juegos Olímpicos de 1936. Ante los helvéticos, Italia fue un esperpento, igual que frente a 'La Roja'.

Los abucheos con los que una parte de la afición 'azzurra' ya despidió a sus jugadores tras el primer acto define la fantasmagórica actuación de la campeona. Pese al milagroso empate sellado por Zaccagni en el 98 para tumbar a Croacia, Spalletti terminó tan molesto por el desempeño de sus hombres en ese encuentro que urdió una revolución ante Suiza. Aún más desastre.

Nada menos que seis cambios de jugadores y también de dibujo, con cuatro en el fondo. Sorprendió sobre todo ver al duro Cristante no ya de pivote defensivo sino como interior, ya que el mediocentro era el juventino Fagioli. Y también a El Shaarawy en el perfil izquierdo del ataque. No es un tuercebotas el jugador de apellido egipcio, que regresó a Roma tras su aventura china, pero no responde al perfil de la selección joven que ansía Spalletti.

Los suizos mostraron gran superioridad en ese primer período. Más ordenados, más ambiciosos y mucho mejores con el balón. Con cinco jugadores titulares que militan en la Serie A, salieron sin complejos, con ganas de desquitarse del 3-0 sufrido ante la 'Nazionale' en la fase de grupos de la pasada Eurocopa. No les impidió, sin embargo, llegar hasta cuartos, donde les derrotó la España de Luis Enrique por penaltis.

Era un duelo lento, trabado, con el polaco Marciniak dejando jugar demasiado, pero siempre con dominio suizo en todas las líneas. Suiza es una selección muy interesante, con carrileros ofensivos, un centro del campo experimentado y con buenos llegadores como Granit Xhaka y Freuler, y peligrosa arriba. Embolo es un incordio y Rubén Vargas, de padre dominicano, evidenció que Di Lorenzo no es, ni de lejos, el jugador que despuntaba en el Nápoles. Es como si el atacante del Ausburgo hubiera estudiado el vídeo en el que Nico Williams hizo añicos a este lateral.

Sommer vivía de lo más tranquilo en su área y Donnaruma volvía a ser el mejor de Italia. Evitó el primero al desviar un lanzamiento de Embolo, pero a la segunda clara ya no le perdonó Suiza. Vargas metió el balón al corazón del área y el indetectable Freuler tuvo tiempo para controlar con la diestra y fusilar con la diestra. Tremendo desajuste de Italia.

Se reanudó el choque con el héroe Zaccagni en lugar del inoperante El Shaarawy. Pero antes de que los italianos pudieran recolocarse, Vargas volvió a castigarlos. Entró en el área como Pedro por su casa y la puso en la escuadra. Solo cuando ya se vio con todo perdido y los suizos dieron el típico y arriesgado pasito atrás, Italia se estiró, aunque fuese a la desesperada. Pudo meterse en el duelo tras una acción extraña que terminó con remate a su propio poste de Schär y también en un remate de Scamacca, muy escorado, que desvió igualmente la madera. Acabó con cuatro delanteros la selección de Spalletti, pero ni por esas. Tras 31 años de desdichas, Suiza volvió a ganar a uno de sus vecinos. Triste final de trayecto para una campeona infumable. España mantendrá el récord de ser la única capaz de ganar dos ediciones seguidas.