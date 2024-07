De la Fuente responde a Uriarte por el 'caso Nico': «No ha estado nada afortunado»

Javier Ortiz de Lazcano Viernes, 12 de julio 2024, 16:37 | Actualizado 16:57h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Luis de la Fuente ha respondido en Donaueschingen a las duras acusaciones lanzadas ayer por Jon Uriarte, presidente del Athletic, contra la Federación Española de Fútbol por no haber sabido «proteger» a un futbolista como Nico Williams que está bajo su disciplina durante la Eurocopa del «bombardeo» de preguntas de los medios de comunicación sobre el interés de equipos de medio Europa por ficharle.

Uriarte «no ha estado nada afortunado con esa declaración», ha replicado en un tono sosegado en seleccionador en declaraciones al programa Radio Gaceta de los Deportes de Radio Nacional que será emitido este viernes a las 21 horas.

«Eso lo primero. Y lo segundo es que nosotros protegemos absolutamente a los futbolistas, pero son libres. Independientemente de su profesionalidad, que la tienen y ponen el foco en la selección, lo que sucede fuera sigue sucediendo a pesar de esa profesionalidad».

De la Fuente ha defendido su manera de gestionar el asunto. No pone pegas a que se pregunte a los jugadores por su futuro ni tampoco a que negocien con otros clubes. Nacho y Joselu han llegado a acuerdos en la misma concentración en Alemania.

Hasta negociar contratos

El seleccionador incluso permitió al central abandonar el hotel en Düsseldorf en la mañana del partido ante Albania, que no jugó por lesión, para pasar reconocimiento médico, hacerse las fotos oficiales y firmar por el Al Qadsiah de Arabia Saudí. Los dos exmadridistas dieron poco después incluso conferencias de prensa en las que la gran mayoría de las preguntas se refirieron a su salida del club blanco. «Nosotros damos naturalidad a esas situaciones», ha indicado.

El seleccionador ha destacado que «hablando con los jugadores saben que deben estar centrados aquí». «Cómo manejan las preguntas y cómo gestionan esos momentos tiene que ver con el futbolista que podría perfectamente deciros 'oye no quiero hablar de esto, y punto'. Y si lo hace es porque no quiere, y me parece fenomenal también», ha añadido.

La fórmula de dejar a los jugadores libertad para negociar o hablar de su futuro no le va mal. España ha alcanzado la final. Y ni el seleccionador ni la Federación están dispuestos a cambiar un modo de proceder que les ha dado excelentes resultados y les permite presentar una imagen de aperturismo y naturalidad que viene bien al embarrado mundo que rodea a la Federación.

Las contestaciones a la Prensa

Este mismo viernes Dani Olmo recibió una pregunta en la sala de Prensa sobre el interés del Barcelona. En las conferencias de Prensa todos los medios acreditados tienen derecho a una pregunta. Hace unos días se le cuestionó a Le Normand por las negociaciones de la Real Sociedad con el Atlético de Madrid para su traspaso. «Siento que gastes tu turno de preguntas en esa cuestión, pero no hablo de ello», respondió el central con elegancia al periodista. Nico no se ha sentado en ninguna conferencia por decisión de la Federación que ha querido así evitar un bombardeo de cuestiones sobre su porvenir.

«El jugador tiene la libertad para deciros sí o no. En esto está la libertad y la madurez del jugador. No tengo ninguna duda de ellos. Aquí no se ha notado para nada ni se habla de lo que pasa ajeno. Somos una burbuja hermética en la que no se cuela nada de lo que pasa fuera, pero desgraciada o afortunadamente pasan cosas. Demos naturalidad a estas situaciones», ha reclamado.