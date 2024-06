Más de 170 detenidos en los controles fronterizos alemanes por la Eurocopa de fútbol La Policía Federal ha impedido además la entrada en el país de 900 personas no autorizadas

La ministra alemana de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, ha expresado su satisfacción por la efectividad de los controles fronterizos reimplantados en Alemania con sus vecino para impedir la llegada a este país de elementos indeseados durante la Eurocopa de fútbol.

«En los controles fronterizos temporales que he ordenado en todas las fronteras alemanas la Policía Federal ha practicado en el plazo de una semana 173 detenciones en base a órdenes judiciales e impedido el ingreso no autorizado de 900 personas», señala Faeser en declaraciones al dominical Bild am Sonntag.

«Esto demuestra que nuestras medidas son efectivas. Queremos sobre todo reconocer y detener preventivamente a personas violentas», destaca la ministra germana, que aspira con esos controles a impedir la llegada a Alemania de 'hooligans' conocidos por su violencia, pero también de posibles terroristas.

Unos 22.000 agentes de la Policía Federal alemana se encuentran desplegados a diario para participar en la operación desplegada para garantizar la seguridad de la Eurocopa, «la mayor operación de la historia de esa policía», subraya Faeser en el rotativo Bild am Sonntag, en el que explica que «protegen nuestras fronteras, aeropuertos y el tráfico ferroviario».

Aunque el torneo europeo de naciones de fútbol finaliza el próximo 14 de julio, Alemania mantendrá temporalmente en suspenso el acuerdo europeo de Schengen de libre circulación de personas hasta el 19 de julio y mantendrá los controles en sus fronteras con Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia, así como con Suiza, Austria, la República Checa y Polonia.