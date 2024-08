Emiliano Trovento: «Creo que vamos a ser la gran sorpresa de Segunda RFEF»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de agosto 2024, 13:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Unión Sur Yaiza se prepara para afrontar una nueva temporada cargada de ilusión y optimismo en su debut en Segunda RFEF. Uno de los artífices del ascenso, el argentino Emiliano Trovento, ha analizado lo que espera del curso que arranca este domingo a las 12.00 horas en el Municipal de Yaiza ante el Illescas.

–Tras el ascenso, ¿cómo afronta el Unión Sur Yaiza esta nueva andadura en Segunda RFEF?

–Si no hubiera sido por la solidez y compañerismo que hubo la temporada pasada no estaríamos aquí hoy. Se notó reflejado en la final por haber levantado el partido que levantamos y con un jugador menos. Fue una satisfacción increíble. Ahora, de cara a la nueva temporada, es un plantel nuevo aunque la base del equipo sigue intacta. La mayoría de los que jugaron el año pasado siguen en el club. Aportan mucho, sobre todo, trabajo, actitud, compañerismo... y a nosotros ese empujón anímico nos viene muy bien. Además de la motivación del cambio de categoría.

–Muchas caras nuevas, nada menos que 14 incorporaciones. ¿Cómo se están integrando?

–Es un trabajo que la directiva tenía que hacer cuando ascendimos. Hay que dejar una base porque si no la adaptación es mucho más difícil para los nuevos. Los chicos se estánadaptando bien, entienden la idea rápido. No te puedo dar algún jugador en especial, pero casi todos los que se han unido a la famila verde me han sorprendido para bien. Uno de los que más rápido agarró la idea de lo que pedía el míster es Fabricio: jugador de calidad, que conoce bien la isla y que entendió de buena manera a Maxi Barrera. Pero también al compañero, ya que desde el día uno se abrió con nosotros. Todos los que vinieron están aportando cosas interesantes.

-De lo que ha podido ver en pretemporada, ¿cree que el equipo está capacitado para competir bien en 2º RFEF?

-Sí. Lo que demostramos en los amistosos se fue trabajando. En el Torneo San Ginés mostramos una cara muy importante en la final ante el Tenerife B y es lo que quiere el míster durante la temporada. Los jugadores están muy metidos y creo que vamos a ser la gran sorpresa en el grupo V de la Segunda RFEF.

-¿Objetivo del club?

-Pues debe ser la permanencia. Como siempre un club humilde que asciende lo que se busca es consolidarse en dicha categoría. Uno no puede aspirar a subir, subir, subir... pero es verdad que somos ambiciosos y vamos a luchar para ganar cosas con el club. Lo importante es mantenerse, pero te aseguro que nosotros iremos en busca de mucho más.

-Sobre la condiciones en las que se encuentra el campo de fútbol del Municipal de Yaiza. Hasta diciembre tendrán que seguir jugando.

-Es un tema en el que no me puedo meter. Me encantaría que cambiaran o remodelaran el césped. El campo no está en condiciones de jugar por eso vienen las lesiones y todo lo que nos sucede a diario: dolores musculares, lesiones... y si ellos no tienen la intención de hacerlo, nosotros no podemos pedir nada. En nombre del plantel, queremos que se haga cuanto antes posible porque es jodido jugar así. Todos los días un dolor diferente en las piernas y todo viene por el césped de Yaiza.

-A título personal, ¿cómo se encuentra Emiliano Trovento?

-Mentalmente preparado. Siempre que arranca una temporada estoy con ganas, nueva ilusión, nuevo campeonato, nuevo objetivo. Me siento capacitado para ello. Casi toda la pretemporada hemos estado a doble turno. El trabajo del cuerpo técnico es bárbaro. El preparador físico nos ha puesto las pilas en ese sentido. A gusto personal, me veo bien físicamente y espero que sea una linda temporada tanto en lo individual como en lo grupal que es lo más importante. Cumplir con todos los objetivos del club.

-Sobre Marco Siverio, nuevo delantero del Unión Sur Yaiza.

-Marco es un delantero que nos aporta mucho trabajo. Más de los que se fueron y estuvieron en pretemporada. Es el ariete que necesitábamos para pelear por grandes cosas en esta liga y no tengo duda de que lo va a ser muy bien. Tiene hambre de gol y mucha profesionalidad.

-¿Se atreve con una cifra de goles y asistencias para esta temporada que está a punto de arrancar?

-Siempre me atrevo, la intención está. Ojalá vengan muchos para sumar retos personales y batir récords. No me fijo cifras porque después me matan, pero intentaré hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo.