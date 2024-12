Ancelotti: «Puedo asegurar que no he perdido el control»

Óscar Bellot Madrid Martes, 17 de diciembre 2024, 15:46 | Actualizado 16:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Pese a estar a las puertas de convertirse en el técnico más laureado en la historia del Real Madrid, Carlo Ancelotti sigue viendo cómo le ponen contra la pared a cada tropiezo que sufre su equipo. Una situación que entiende y acepta el transalpino como el peaje que debe pagar por ocupar el puesto que ostenta. Sin embargo, Carletto volvió a mostrarse optimista respecto al futuro que le aguarda a su equipo en la previa de la final de la Copa Intercontinental, donde reivindicó su vigencia como timonel de los blancos. «En el mundo del deporte tienes que atravesar estos momentos difíciles. A veces llegan en octubre o noviembre y a veces en abril o mayo. Lo importante es estar ahí. Como siempre digo, seguimos vivos. Puedo asegurar que no he perdido el control. Estamos mejorando y seguro que vamos a ser muy competitivos en la segunda parte de la temporada», aseveró.

«Estamos muy ilusionados por estar aquí. Lo hemos hecho muy bien y es un regalo para nosotros, al igual que lo es para Pachuca, que ha hecho un gran esfuerzo ganando a Botafogo y al Al-Ahly», señaló Ancelotti sobre el litigio con el conjunto mexicano, en clara inferioridad respecto al Real Madrid pero que suscita el máximo respeto a los blancos antes de un choque que puede encumbrar al transalpino como el entrenador con más trofeos en la historia del club de Chamartín. «Es algo importante para mí llegar a conseguir estos éxitos con este club. Estoy honrado por haber hecho un buen trabajo aquí y quiero seguir. Es un honor para mí ser comparado con Miguel Muñoz y a todos los otros entrenadores que han tenido la suerte de entrenar al club más grande del mundo», acotó sobre esa circunstancia el de Reggiolo.

Mantuvo la incertidumbre Carletto sobre la presencia en el once de Kylian Mbappé, pese a que el francés ha acortado los plazos de recuperación tras caer lesionado hace una semana frente al Atalanta. «Ayer entrenó bien, con buenas sensaciones. Hoy es un entrenamiento importante para evaluar sus sensaciones. Si está bien y no hay riesgo va a jugar y si hay riesgo no. Somos optimistas», manifestó sobre un futbolista «fantástico» que «todavía no ha llegado a su mejor nivel» y que «puede jugar donde quiera» con la calidad que atesora, según recordó el preparador.

«Enchufados e ilusionados por traer la vieja Copa Intercontinental» de vuelta a España llegan los blancos a una cita que puede servir para redondear un año en el que el Real Madrid ha sumado ya cuatro títulos, pero que acaba con dudas y críticas, algunas de las cuales tienen como destinatario al propio Ancelotti. «El Real Madrid venía de ganar el año pasado Liga y Champions, y en verano fichó al mejor jugador del mundo. Así que todos pensaron que sería un paseo. Y el fútbol no es un paseo, sino luchar y pelear cada partido. No podemos controlar los resultados, porque a veces mereces ganar y pierdes, o perder y ganas. Pero la crítica empieza desde ahí, desde el hecho de que veníamos de una temporada fantástica y llegó el mejor jugador del mundo. Entonces, uno más uno es dos. Pero no siempre es dos en el fútbol», analizó Carletto.

Lagunas

Eso no significa que el estratega italiano no reconozca las lagunas del Real Madrid. «Hemos hecho algunos cambios respecto a la temporada pasadas. Hemos perdido un poco de equilibrio y hemos tenido muchas lesiones. Cuando se hacen cambios en posiciones como la defensa hay que modificar un poco la estrategia y el sistema para conseguir que se adapten los jugadores. No es nada nuevo en el fútbol. No estoy contento, pero estoy satisfecho porque hemos mejorado tras pasar momentos difíciles. Y cuando esto sucede, fortalece mentalmente», discurrió Ancelotti antes de otro duelo con miga.

«Todos los partidos son trampa. Pachuca llega aquí porque algo tiene. Ha ganado a Botafogo, al Al-Ahly y la Concacaf. Merece estar aquí y tenemos que respetarlo. Antes de una final siempre hay una sensación especial», resaltó Ancelotti, que aseguró que aún no se ha sentado a hablar con el club acerca de la posibilidad de fichar en el mercado de invierno. «No hemos tenido la reunión. Queremos llegar bien a Navidad, descansar porque el equipo lo necesita y en enero pensaremos lo que tenemos que hacer», apuntó.

Se refirió, por último, a la posibilidad de que Vinicius alce este martes el trofeo The Best de la FIFA, que le serviría al brasileño para resarcirse tras caer ante Rodrigo Hernández en la cerrada pelea por el Balón de Oro que ambos mantuvieron a finales de octubre. «Es un jugador fantástico. Sería un premio merecido en base a lo que ha hecho en este 2024», argumentó.