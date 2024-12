Bellingham defiende un modelo de liderazgo compartido en el Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Martes, 17 de diciembre 2024, 16:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Jude Bellingham defendió un modelo de liderazgo compartido en el Real Madrid. «Ahí dentro hay muchos líderes, capitanes y estandartes. Lo importante es que todos nos respetamos y confiamos plenamente. Claro que tengo ciertas competencias en liderazgo, pero como muchos más», subrayó el inglés en la previa de la final de la Copa Intercontinental que enfrentará este miércoles a su equipo con el Pachuca.

«Es un placer jugar otra final y lo afrontamos como un partido importantísimo. Tenemos la oportunidad de seguir ampliando el palmarés de este club. Es un honor y esperamos ganar», dijo el '5' del Real Madrid, que llega lanzado al compromiso. Tras ver puerta en siete de los ocho últimos partidos y participar en once de los diecinueve tantos más recientes del Real Madrid, el todocampista de Stourbridge puede sumar en Doha el quinto título desde que viste la elástica blanca y considera un «privilegio» la presión que acarrea pertenecer al equipo de Chamartín. «El Real Madrid es el mayor club del mundo. Esperar que esto no vaya acompañado de presión, sería absurdo. Soy un aficionado al fútbol y entiendo cómo funcionan las cosas. Si no juegas bien, hay críticas y toca aceptarlas. Como equipo analizamos las cosas y trabajamos en silencio. El ruido exterior es algo que se espera. Normal», arguyó.

«Cuando el Real Madrid va a cualquier competición lo hace para ganar. Nos tomamos este partido muy en serio», remarcó el internacional con Inglaterra antes del partido ante el Pachuca, un equipo intenso que saltará muy motivado el miércoles al Losail Stadium. «Merecen estar aquí y les debemos todo el respeto del mundo», apuntó el '5'.

Regresa Bellingham a Doha dos años después de un Mundial en el que ya fue referente de la selección inglesa con solo 19 años, pero en el que no pudo pasar de cuartos de final, siendo abatidos los 'pross' por la Francia de Kylian Mbappé. «No creo que cambiase mucho de mis decisiones, me diría que siga siendo yo mismo, nada más. No me arrepiento de nada. Y trato de no mirar mucho hacia atrás, sino hacia delante. Estoy contento con cómo han salido las cosas», señaló el británico respecto a su evolución desde aquel torneo en el que siguió confirmando las grandes expectativas que acabaron llevándole al Real Madrid en el verano de 2023.

Su acoplamiento al entonces catorce veces campeón de Europa fue inmediato, maravillando a todos con un personalidad extraordinaria y un olfato digno de los mejores delanteros. Sus celebraciones, con los brazos alzados en modo Cristo Redentor, forman ya parte de la liturgia del madridismo. «Siempre que marque, estupendo. Es uno de esos momentos que llevo haciendo desde niño, mi manera. Pero si me dan abrazos, está bien también», explicó un futbolista que ha recuperado la pólvora en el último mes, tras sufrir un apagón ofensivo a inicios de la presente temporada. «En los últimos partidos he podido atacar más el área y recibir el balón en situaciones peligrosas. He podido anotar. Es algo que me encanta y espero poder seguir haciéndolo para ayudar al equipo», diseccionó Bellingham.

Se refirió también a la posibilidad de que Vinicius levante el The Best este martes. «Es un placer jugar con él. Ayuda muchísimo al equipo, nos ayudó el año pasado a ganar títulos y sería muy meritorio. Si se lo lleva estaría muy contento por él», expresó.

