La Euroliga como lanzadera de talento y como coleccionista de sueños

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de noviembre 2024, 23:04 | Actualizado 23:20h.

Una pléyade de talento pide paso en las categorías de formación del Club Baloncesto Gran Canaria. Trabajo diario, compañerismo, ilusión y fundamentos colectivos e individuales como pilares para crecer y soñar con formar parte del primer equipo del Dreamland Gran Canaria en un futuro a corto, medio o largo plazo. Valores y ambición para avanzar en la preparación sin dejar de visualizar y de disfrutar del camino.

El vivero de la entidad claretiana busca calibrar su nivel y su momento, al tiempo que no deja de ampliar sus redes para seguir captando, volverá a competir a nivel internacional en un evento clasificatorio para la Final Four 2025 de la Euroliga, que tendrá lugar en Belgrado (Serbia). La ciudad turca de Estambul reunirá a los equipos otomanos Bahcesehir College -ejercerá como club anfitrión-, Anadolu Efes y Fenerbahce Beko, al Umana Reyer Venecia italiano, al Panathinaikos AKTOR griego, al Mega MIS Belgrado serbio, a una selección de promesas europeas -llamado U18 Next Gen Estambul- y al Granca del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Los ganadores de cada una de las cuatro sedes -se competirá en las ciudades de Múnich, Ulm y Belgrado también- del Adidas NextGen Euroleague -antes denominado Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament- se clasificarán para una fase final que se disputará de forma paralela a la Final Four de la Turkish Airlines Euroleague.

A falta de la confirmación definitiva de la plantilla que viajará a Turquía, puesto que está solventando algún trámite de visado todavía, el Club Baloncesto Gran Canaria contará con los bases Aleksandr Panasiuk, Jaime Llabrés y Juan Eduardo Yánez García; los escoltas Gavin Báez Pierson y Dayron Falcón Henares; los aleros Jorge Arteaga Giner, Marc Oliver García y Joaquín Taboada Lühers; el ala-pívot Arthur Tsafack y los pívots Code Mbengue, Moussa Coulibaly y Mervedi Kasekelayi Miteo.

El máximo responsable técnico del cuadro júnior del Granca, Ricardo González-Roca Castañón, 'Piti', quién estará acompañado por Jonay Cazorla, Cristo Guerra y Enrique Sánchez Salinero en el cuerpo técnico y médico, asegura que «tanto para el club como para nosotros es un honor y un orgullo poder participar en un evento que organiza la Euroliga, que cuente con nosotros. Los chicos lo afrontan con ilusión y con ganas. Son semanas de bastante trabajo y de poder entrenar como grupo y como equipo lo máximo posible para disfrutar de la experiencia y competir siempre al máximo posible».

«Destaco el juego interior. Creo que podemos tener uno de los más fuertes del torneo y es donde tenemos que basar nuestro juego. A partir de ahí, tenemos que tener un ritmo de juego, defender lo máximo posible y en ataque jugar con mucho ritmo y buscar el juego interior», analiza sobre las virtudes de su escuadra a este periódico antes de emprender una nueva aventura del bloque U18 en una competición de la Euroliga en la que terminó en una sobresaliente tercera posición en la pasada edición en la sede organizada por París, donde el austriaco Fynn Schott, una de las grandes promesas de las categorías de formación del Gran Canaria, fue incluido en el quinteto ideal del torneo.

Un test para valorar y evaluar

El cuadro insular pugnará en el grupo B junto al Fenerbahce Beko -el encuentro tendrá lugar el 29 de noviembre-, al Anadolu Efes -30 de noviembre- y a la selección de promesas europeas -30 de noviembre-.

«Estamos encuadrados con el Fenerbahce y el Anadolu Efes, que son dos históricos de Euroliga, y luego con la selección de diferentes jugadores de Europa. Es un torneo de grandísimo nivel en el que nos vamos a enfrentar contra tres equipos muy potentes. No tenemos la suerte de disfrutar de partidos de ese nivel en Canarias y nos va a venir bien para ver el trabajo que estamos llevando a principio de temporada, ver las cosas que hacemos bien y evaluar si hay algo que hacemos mal».

«Estamos en un momento de la temporada en el que se pueden cambiar cosas y ver cómo estamos. Es un test para ver el trabajo que llevamos desde principio de agosto y ver cómo van los chicos en un ambiente de competir contra jugadores top a nivel europeo», agregó Piti, quien cumple su quinto curso en el club claretiano y el cuarto en el cuerpo técnico del júnior autonómico.

«Esta es mi cuarta temporada con el júnior. Entré en el club en la temporada 2019-2020 justo con el tema de la pandemia. Empecé como un ayudante del LEB Plata con Gabi. Ya en la siguiente compaginé el Plata con ser entrenador del júnior autonómico. A partir de ahí, las dos últimas temporadas como entrenador del júnior autonómico solo», recuerda.

La ilusión se desborda entre los miembros de la expedición del Club Baloncesto Gran Canaria con el paso de los días antes de afrontar el desplazamiento más esperado a Turquía.

Sobre el objetivo en esta cita internacional, Piti comenta que «obviamente a todos nos gustaría llegar y ganar, pero hay que ser realista. Estamos un poquito justitos por la parte de la temporada en la que estamos con la cantidad de entrenamientos que llevamos como grupo. Este año tenemos a muchos júniors, que es un orgullo para el club, para ellos y para mí, estando en dinámica del equipo de Segunda FEB. El objetivo principal aparte de disfrutar el torneo y vivir la experiencia es dar el 120% cada uno, salir a competir y hacerlo lo mejor posible. Que haciendo eso nos da para jugar una final o el tercer y cuarto sería perfecto, pero siempre dando el 100%. Que los otros equipos tengan que sudar para ganarnos, que digan que pesados son estos del Gran Canaria por cómo aprietan, compiten, defienden y corren más allá del resultado«.

«Quiero que disfruten y vivan las experiencia, que vean otro tipo de baloncesto y cómo hay que competir realmente cuando uno va fuera. Que den el 120% y luego el torneo ya nos pondrá donde nos tenga que poner«, agrega.

Apellidos ilustres e históricos

Gavin Báez y Marc Oliver son los hijos de Eulis Báez y Albert Oliver, dos jugadores que marcaron una época y dejaron una huella imborrable en el crecimiento deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria. Actualmente, Eulis es entrenador asistente de Pablo Melo en el filial amarillo de Segunda FEB y forma parte del equipo de tecnificación de los jugadores becados, mientras que Albert es técnico ayudante de Jaka Lakovic en el primer equipo.

Asimismo, Jorge Arteaga es el hijo del exárbitro internacional grancanario Juan Carlos Arteaga. Uno de los colegiados más laureados e historia del deporte canario.

El desafío de la factoría de La Vega de San José es volver a contar con un jugador grancanario en el primer equipo, algo que queda muy lejos ya y que se convierte en una necesidad con el paso del tiempo. Una urgencia para multiplicar el arraigo.

«A todos nos gustaría que más pronto que tarde pueda haber algún jugador canario en el primer equipo, lo que pasa es que ellos también tienen que demostrarlo en el día a día, en los entrenamientos y en la competición. Este torneo es una muy buena oportunidad para que ellos vean el nivel que hay, las cosas que deben mejorar y seguir trabajando lo que hacen bien. Esto es para que ellos se prueben también. Que vean la realidad que no es cuando jugamos aquí en las islas, con todo el respeto del mundo hacia otros equipos. Aquí ganas de diferencias muy amplias y el jugador se cree a lo mejor que es mejor o bueno y luego vas a un torneo de estos y ves que la realidad es otra. El nivel físico, de contacto, de ritmo de juego y táctico de baloncesto no tiene nada que ver, por la experiencia que viví el año pasado en París. Es totalmente diferente el baloncesto que se juega a esos niveles que el que, por desgracia, tenemos aquí en la isla a nivel competitivo», expone 'Piti'.

Ampliar El Granca ganó en Roma en 2008. CBGC

Roma se rindió a una generación de oro

Un momento que marcó el camino con mucho orgullo. Víctor García, con su escudero Cristo Guerra, capitaneaba a una generación que tocó el cielo al conquistar el Torneo de Roma en 2008 tras ganar al Siena italiano por 57-68. Los jugadores Óscar Alvarado, Christian Díaz, Alejandro López, Fabio Santana, Samuel Domínguez, Jonay Cazorla, David Delgado, Bakary Konate, Milan Jaros, Jesús López y Rafa Rodríguez escribieron una página inolvidable.

Ampliar El Granca venció en Valencia en 2019. CBGC

Una exhibición para siempre en Valencia

El combinado júnior del Granca repitió la gesta 11 años después en Valencia en 2019. Con Gabi Alonso como técnico y Cristo Guerra como talismán de nuevo, el plantel amarillo se clasificó para la Final Four de la Euroliga tras imponerse a una potente generación del Unicaja (72-88), si bien no se celebró la fase final por la pandemia de la covid-19. Jean Montero, Khalifa Diop y Rubén López De la Torre lideraron a un equipo que brilló de principio a fin.