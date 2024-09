Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de septiembre 2024, 16:09 | Actualizado 16:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El alero argentino de Dreamland Gran Canaria fue uno de los principales activos del equipo amarillo la pasada campaña -12,2 puntos, 4,7 rebotes y 14,1 de valoración en ACB-. Esta temporada quiere volver a asumir galones en una plantilla renovada y repleta de talento.

-En este periodo previo de la temporada, tres victorias y tres derrotas; aunque prácticamente todos los partidos ante rivales de nivel ¿qué balance hace de la pretemporada?

-El balance es positivo, teniendo en cuenta el nivel de los rivales a los que nos hemos medido. El punto negativo ha sido que no hemos podido contar con toda la plantilla al completo debido a las lesiones, pero otro aspecto bueno ha sido la presencia de los jóvenes, que han podido entrar aún más en la dinámica del primer equipo dando buenas sensaciones.

-¿Qué diferencias observa con respecto a la plantilla del pasado ejercicio?

-No me gusta comparar, porque siempre es relativo, pero posiblemente tenemos este año una plantilla más joven, con mucho talento. Hay jugadores de gran nivel en la posición de '2' -escolta- para desarrollar el juego tanto a nivel individual como colectivo. Además, ha llegado un interior como Mike Tobey con gran experiencia tanto en ACB como en el baloncesto europeo así como el base Carlos Alocén, entre otros fichajes. Lo que sí se puede decir es que, en todos los sentidos, la dirección deportiva ha hecho un gran esfuerzo este verano en fichajes.

-Su rol en el equipo... El año pasado firmó sus mejores números desde que estás en la isla. ¿Su protagonismo o su relevancia en la pizarra de Lakovic será similar al de las últimas dos campañas?

-Yo trato de hacer las cosas que el equipo necesita. Habrá días que haré más o menos puntos, pero siempre buscaré las mejores opciones que tengamos, más allá de la función individual y, en ese sentido, habrá momentos que tendré que asumir más o menos. Tenemos muchas alternativas, como Caleb Homesley, Joe Thomasson, que son muy buenos en el uno contra uno y muy inteligentes a la hora de tomar decisiones en el parqué. Al igual que John Shurna, ya un veterano en la isla muy fiable, o Mike Tobey, capaz de ejecutar tiros importantes en determinados partidos. Por eso no me preocupa el aspecto individual sino más bien el funcionamiento colectivo. Con todo eso, creo que el equipo está muy bien de cara a la temporada.

Algunas imágenes de Brussino con la camiseta claretiana en las últimas temporadas. C7

-Este año no le tocó selección. ¿Qué versión de Brussino veremos este año?

-En mi caso, me vino bien. Hacía tiempo que no tenía vacaciones, si bien me costó un poco más en el inicio de pretemporada, porque tenía un bagaje inferior de entrenamientos. Pero lo afrontamos con todas las ganas para luchar por los objetivos.

-En Europa, ¿ve al equipo nuevamente como candidato al título, teniendo en cuenta la enorme competencia existente?

-Somos uno de los tantos aspirantes para competir en lo más alto. A día de hoy, decir que somos favoritos o candidatos al titulo siempre es complicado, porque en esta campaña hay muchos equipos de calidad en liza: Badalona, Valencia, Hapoel, los dos equipos turcos... Hay muchos rivales con mucha ambición. Tenemos que enfocarnos en mejorar como equipo y en seis meses veremos dónde estamos.

-Y en ACB, ¿cuáles son los objetivos? ¿Ser de nuevo protagonistas de la categoría? ¿Avanzar un peldaño más o tocar título? No sé si la dificultad se incrementan aún más con respecto a la temporada anterior...

-Este año, celebrando la Copa en casa, tenemos el deber de pasar al menos la primera ronda y seguir compitiendo. En la Liga Endesa, también debemos entrar en playoffs y competir. Tenemos que ser competitivos y hay plantilla para ello. Aunque también debemos ser conscientes del altísimo nivel existente en ACB.

-Después de conseguir la Eurocup hace un par de años, en el ambiente de los aficionados se respira ese anhelo inevitable de conquistar un nuevo título. ¿Siente esa sensación -o presión- entre los hinchas, teniendo la Copa precisamente en casa?

-Siempre. El aficionado es exigente y eso es fantástico. La exigencia es fundamental, aunque eso no quita la enorme dificultad. Lo bueno, en el caso de la Copa, es que es un torneo corto, en el que todo depende de detalles, de un día u otro… y de competir. Tenemos que competir al máximo. Todos tienen posibilidades. Conseguir un título como la Copa, o incluso la ACB, sería algo único para todos. Siempre perseguimos esos sueños cuando jugamos, pero al mismo tiempo debemos ser realistas.

-Si no me equivoco, lleva cuatro temporadas en Gran Canaria y una más en las islas, tras su paso por el Tenerife en 2018. Teniendo en cuenta que, en el baloncesto actual, en el que los jugadores apenas están uno o dos años en cada equipo, parece que ya ha echado importantes raíces en Canarias...

-Es cierto. Son muy pocos equipos los que contratan a jugadores por tantos años. Y el Gran Canaria es uno de ellos, lo que da mucha confianza para desarrollar tu juego. Aquí me siento muy bien. La gente me ha dado todo su cariño y apoyo. Estoy contento en la isla y trato de aprovechar el momento.

-En el Gran Canaria comparte entrenamientos y encuentros con un paisano suyo, Dylan Bordón. ¿Cómo es su relación?

-Hay una linda amistad. Lo trato como un jugador más, dándole consejos. Dylan está demostrando mucha capacidad y temple para afrontar los minutos que juega con el primer equipo. Y eso que viene de una lesión de larga duración. Ha estado muy bien esta pretemporada. Y si necesita algo, él sabe que puede consultarlo conmigo.

-Aprovechando la coyuntura argentina, ¿cómo se encuentra el baloncesto de su país en la actualidad?

-Hoy en día, no está en su mejor momento. Es algo cíclico; hay etapas buenas y malas. A la selección le favorece que el talento joven venga a Europa o que pruebe en Estados Unidos. Es cuestión de tiempo y saber gestionar estos periodos. Esperemos que mejoren las cosas cuando se nivele la situación del país, para que todo vuelva a fluir.

-Para terminar, ¿cómo ve a su técnico, Jaka Lakovic, en su tercer año de amarillo?

-Lo veo muy bien, muy cómodo en la isla. Fue jugador y entiende perfectamente a la plantilla, sabiendo controlar los egos. La relación es muy buena.