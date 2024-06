Albicy: «Me haría muy feliz poder acabar mi carrera aquí, ese es el gran objetivo»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de junio 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hay capitán para rato en el paso en el Dreamland Gran Canaria. La entidad grancanaria y Andrew Albicy (Sévres, Francia, 21 de marzo de 1990) alcanzaron este lunes un acuerdo para prolongar la vinculación contractual hasta la finalización de la campaña 2025-2026.

El director de juego galo, que cumplió su cuarta temporada en un Granca en el que aterrizó en el verano del año 2020 coincidiendo con la llegada de Willy Villar a la dirección deportiva amarilla, promedió 6,1 puntos, 4,2 asistencias y 7,4 créditos de valoración en los 25 minutos que jugó de media en 36 encuentros en la edición 2023-2024 de la Liga Endesa,y 6,5 puntos, 4,8 asistencias y 11,7 de valoración en los 23 minutos que estuvo de media en el parqué en 19 partidos en la BKT EuroCup.

«Soy muy feliz. Estoy muy contento y agradecido porque es algo que queríamos. Estoy muy feliz porque me encanta estar en este club y en esta isla con mi familia. Para mí era importante esta extensión de contrato de dos años más y ojalá que por muchos más porque me haría muy feliz poder acabar mi carrera aquí. Ese es el gran objetivo«, valora Andrew Albicy en declaraciones a la web oficial del Club Baloncesto Gran Canaria.

El capitán amarillo asegura que «aquí encontré a mi pareja, he tenido un bebé, me siento bien… He ganado mi primer gran trofeo aquí. Todos estos aspectos me hacen estar muy feliz aquí, muy cómodo. Me siento como en casa, por el clima y el mar, porque también soy de una isla, así que es parecido. Todo esto me hace muy fácil tomar esta decisión. Me siento como en casa y esta estabilidad es muy importante, la aprecio. Por eso, si pudiera terminar mi carrera aquí, sería muy feliz«.

Albicy siente el cariño y el respeto de la marea amarilla. «En mis primeros dos años quizá no jugué muy bien, pero siempre lo daba todo en la pista. Ahora que han podido venir al pabellón lo ven mejor -aterrizó en la isla en 2020 con la covid-19-, y creo que por eso me respetan y me quieren más. Por eso, estoy tan feliz de poder demostrar, cada vez que estoy en pista, que quiero darlo todo por este equipo«, considera.

Cuestionado por el cambio personal desde que llegó a la isla hasta covertirse en una pieza capital, el director de juego francés apunta que «diría que soy más maduro, tengo más experiencia gracias a todos los partidos importantes que he jugado estos años. Esto me ha hecho mejor. Ahora soy padre, que es algo que te cambia la vida. Creo que por todo esto soy más calmado, más consciente de todo lo que pasa en la cancha y en mi vida. Por eso, puedo ser mejor líder. Creo que soy mejor persona«.

Está a 89 asistencias de Stefan Markovic para ser el máximo asistente de la historia de la EuroCup. «Es algo que tengo en mente, sí. Es un objetivo, sin duda. AJ -Slaughter- puede ser el mejor anotador de la historia y yo el mejor pasador. Cuando esta temporada vi que no iba a ser posible, me dije «ok, vamos a intentar conseguirlo el año que viene». Y, además, poder ganar de nuevo el trofeo«, expone.

Albicy está en la primera lista de su país para preparar los Juegos Olímpicos de este verano. «Mi primera experiencia fue en Tokio y fue increíble, pero sin aficionados. Ahora es en París, en mi país… Sería algo increíble. Haré todo lo posible para estar en la lista final de 12 jugadores y poder ganar una medalla. Creo que con el equipo que tenemos podemos conseguirlo. Trabajaré todo lo posible para conseguir el objetivo. Sería una experiencia increíble. Debemos estar presentes y luchar para conseguir el objetivo. Estar en unos Juegos es genial, pero para Francia, tras el trabajo de estos cuatro años, es una obligación luchar, por qué no, por conseguir el oro olímpico«, comenta.