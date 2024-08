«Los que van a morir» saludan a Anthony Hopkins

Ana Sutil Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 de agosto 2024, 11:51 | Actualizado 11:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

¡Larga vida al péplum! Las historias basadas en la Antigua Roma viven una edad de oro. Noviembre es el mes elegido para el estreno de 'Gladiator II', pero Prime Video ha decidido abrir boca sobre las historias de gladiadores con el estreno el 9 de agosto de 'Those About to Die' (Los que van a morir).

Una de las principales bazas de esta nueva producción de 10 capítulos en la presencia de Anthony Hopkins en el papel de Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia y el emperador que ordenó la construcción del Coliseo.

'Those About to Die' es un drama histórico dirigido por Roland Emmerich, un especialista en producciones de catástrofes; está creada por Robert Rodat e inspirada en el libro de no ficción del mismo nombre escrito por Daniel P. Mannix.

La serie sumergirá a los espectadores en el espectacular, complejo y corrupto mundo de las carreras de cuadrigas y las peleas de gladiadores de la antigua Roma.

Prime Video

Pan y Circo

La serie se ambienta en la Roma del año 79 d.C. El centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a la población romana (aburrida, inquieta, y cada vez más violenta) gracias a dos cosas: comida gratis y entretenimiento espectacular, en forma de carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores.

A los largo de diez episodios se indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción. Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde, y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma.

Prime Video

Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo. La escala del estadio y los combates entre gladiadores y animales será enorme, así como el inframundo del floreciente negocio de las apuestas.

Reparto

El reparto incluye al ganador de dos Oscar Sir Anthony Hopkins como el Emperador Vespasiano, Iwan Rheon, cuyo rostro les sonará a los seguidores de Juego de Tronos, da vida a Tenax, Tom Hughes es Tito Flavio, Sara Martins se mete ebn la piel de Cala, y Jóhannes Haukur es Viggo.

Aunque la producción se toma varias licencias históricas, lo cierto es que en grosso modo sí plasma la vida de la plebe, los gladiadores, los ricos y los poderosos en la Roma en la que Vespasiano fue emperador.