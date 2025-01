«El teatro griego, si se hace bien, hoy puede seguir emocionando»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El catedrático de Filología Griega por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos García Gual, tiene claro que el teatro de la Grecia clásica puede ser atractivo para el público contemporáneo siempre y cuando se represente con calidad y fidelidad al texto original, aunque mantener «su grandeza» sea muy complicado a nivel de producción.

Este especialista en la Grecia Clásica abre este jueves, a partir de las 10.00 horas, en las Cuarterías del Teatro Cuyás de la capital grancanaria, el 'Encuentro Internacional en los márgenes del teatro: modelos de recepción y recreación de la tradición grecolatina en la escena actual'. Este evento contará con una segunda y última jornada el viernes.

«El problema que se plantea muchas veces es que los dramaturgos y directores modernos quieren innovar y dar una visión sesgada de las obras griegas originales. Es cierto que contar con tantos actores, que lleven máscaras como en la Grecia clásica y que haya un coro es muy difícil de representar hoy en día. Las representaciones modernas tienen otras características y lo más habitual es que se suprima el coro y se incluya música. A pesar de todo, el teatro griego clásico puede emocionar si se hace bien. Pero es muy difícil de representar en toda su grandeza», asegura antes de viajar a Gran Canaria para impartir la conferencia titulada 'El teatro en la antigua Atenas. Mito, héroes y catarsis en las tragedias clásicas'.

Desde su punto de vista, a la hora de abordar los clásicos griegos sobre el escenario lo fundamental es «mantener la esencia de su lenguaje poético». «Todo se reduce, se elimina el coro y se deja lo esencial. Pero de vez en cuando hay propuestas que son muy fieles y que impresionan», subraya este escritor, filósofo y maestro helenista para distintas generaciones de especialistas.

Carlos García Gual lamenta cómo el estudio del latín y el griego ha quedado relegado a un plano secundario en los planes pedagógicos públicos españoles, ya que considera que, además de la cultura general que aportan a los estudiantes, también les permite enriquecer su visión del presente. «Es una pena que no se estudien las lenguas clásicas porque dan una visión más rica del mundo, no solo del antiguo, sino del actual. A pesar de ello, las especialidades clásicas se mantienen en las universidades. En la Complutense, por ejemplo, se tienen unos 50 alumnos por año, lo que demuestra que, a pesar del panorama actual, hay personas que siguen apostando por estos estudios», defiende.

Su charla

Quien fuera uno de los grandes valedores de la colección de clásicos de la editorial Gredos destaca cómo el mundo clásico es capaz de atrapar la atención de los niños con publicaciones adecuadas para el público infantil. «Los clásicos para niños tienen mucho éxito. En los quioscos veo colecciones estupendas. Haber conocido de niño a Odiseo o la Guerra de Troya, más allá del poso que deja, es bueno para la vida, porque ese mundo fabuloso enriquece la existencia», reitera.

Durante su conferencia en la mañana de este jueves, García Dual avanza que llevará a cabo un análisis de las «claves» del teatro griego «que fundó el género en toda Europa».

«Explicaré cómo se fundó a comienzos del siglo V antes de Cristo y que era un teatro abierto, en el centro de la ciudad, a los pies de la colina de la acrópolis y junto al Ágora, para una ciudad democrática. Los temas que se abordaban no eran de la vida corriente, sino referidos a los mitos, los héroes y a veces a los dioses. Se trata de la mitología de la que ya se hablaba en los poemas de la épica, pero ahora se representa. Salen a escena los propios personajes con disfraces, los actores con máscaras y junto a ellos el coro. Hablaré más de las tragedias, en las que los grandes del mundo y de la historia caen y lo hacen con grandeza. Se retrata lo que Aristóteles llamaba la catarsis, el efecto que la tragedia causaba en los ciudadanos de Atenas. Era gente muy sensible e inteligente. No había diferencias para la clase culta y refinada. Los espectadores eran muy sensibles y se emocionaban profundamente, sentían compasión por el destino trágico de los héroes», explica este miembro de la Real Academia de la Lengua.

En la jornada de este jueves, tras la apertura de Carlos García Gual, intervendrán en este Encuentro Internacional María Jesús Gárbero, Gregorio Rodríguez Herrera, Francisco Bravo de Laguna Romero, Carlos Dimeo Álvarez y María Cristina de Castro-Maia de Sousa Pimentel.

El viernes por la mañana, Carlos Dimeo Álvarez impartirá el laboratorio teatral 'Procesos creativos del actor'.

Por la tarde, desde las 17.00 horas se llevarán a cabo una serie de conversaciones moderadas por Francisco Bravo de Laguna Romero en las que participarán Miguel Ángel Martínez Perera, Israel Castro Robaina, Irene Sánchez Sánchez y Gemma Quintana Ramos. Concluye el Encuentro con la 'performance' titulada 'Antígona negra, caña de azúcar y acción de duelo', de Gloria Godínez con Biselé y Mercedes Arocha, a las 19.00 horas, en el patio del Teatro Cuyás.