Maestro de ceremonias del garito de la redención

El actor Leandro Rivera, conocido popularmente como Leo Rivera, quedó congelado de emoción cuando de pequeño contempló la película 'West Side Story'. El filme de Robert Wise y Jerome Robbins marcó su destino porque desde entonces no ha cesado de protagonizar importantes producciones musicales y teatrales, entre las que destacan títulos como 'Mamma Mia', '50 Sombras, El musical', 'Hoy no me puedo levantar', 'Avenue Q', 'School of Rock', 'Marta tiene un marcapasos', 'La Ratonera', 'Arte', 'Más apellidos vascos', 'La piel fina', 'The Lehman Trilogy' o 'Escape Room'.

Rivera (Talavera de la Reina, 1980) forma parte del elenco de la producción canalla 'El cabaret de los hombres perdidos' que ocupará el escenario del Teatro Guiniguada los días 17, 18, 19, 24 y 25 de enero y del Teatro Leal de La Laguna el día 26 del mismo mes, con dirección de Israel Reyes, interpretando a Destino en este montaje que no es teatro al uso, ni musical, ni cabaret, sino la suma de todos esos formatos juntos.

El actor al que hemos podido ver en series televisivas como 'El Pantano', '7 vidas' o 'Sin tetas no hay paraíso', entre otras, y en cine en filmes como 'Volver', 'Mami Blue' o 'Reevolution', asegura que los cambios introducidos en esta nueva adaptación por el canario Israel Reyes con respecto a la versión estrenada en España en 2015 de la que formó parte «pueden apreciarse en la utilización de un lenguaje más contemporáneo y actual, así como en el más que notable cambio estético que puede observarse en la modernización del vestuario de los personajes principales y la música en directo de un trío que conforman un contrabajista, un batería y un pianista, cuando en la anterior entrega sólo figuraba el pianista».

«El montaje anda a medio camino entre el cabaret y una obra de teatro porque cuenta una historia y las peripecias que vive el personaje de Dicky desde que entra al local en el que se desarrolla la trama», señala el actor, que destaca «la vigencia del texto escrito por el francés Christian Simeon, basado en una idea de Jean-Luc Revol, al poner sobre la mesa una situación de marginalidad que lamentablemente viven muchas personas, que permite al espectador formular distintas lecturas y resignificados de la obra, aunque haya visto la función cuatro o cinco veces, encontrando respuestas a preguntas escondidas en el texto. A nosotros nos ocurre que descubrimos cosas nuevas incluso después de haberse representado hace nueve años».

Coproducido por La Rambleta junto a Laquerente, SAI y Clapso, contando con el patrocinio de lnstituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias (ICDC), 'El cabaret de los hombres perdidos' cuenta en su reparto con los otros tres intérpretes, Cayetano Fernández Armando Pita y Supremme de Luxe.

La línea transgresora que traspasa no cree Rivera que incomode al público. «Puede que al principio el espectador no sepa a ciencia cierta lo que está viendo. No llega a ser incómodo ni ofende al público, aunque la realidad de su trama es bastante dura. Al revés, dentro de lo sórdida que puede ser la historia está todo contado desde un punto de vista muy humano, que hace que la función sea intensa y emocional», agrega. «Se trata de un drama contado con un lenguaje musical con el espíritu de un cabaret. Nosotros hemos intentado ir más allá. Hemos reinventado un poco eso con esta nueva adaptación».

Rivera comenta que el formato del musical sigue cautivando al público de medio mundo «porque lo tiene todo como espectáculo total: texto, interpretación, música, canto, danza, baile... Lo que suele caracterizarlo es el impacto visual que tiene en el público». Y lo dice el actor que confiesa que donde más cómodo y feliz se siente es haciendo teatro en el que se inició con 19 años. «Es lo que nunca podría dejar de hacer, lo que más satisfacciones me da, donde mejor me encuentro y lo que más disfruto. Ahora estoy involucrado a la vez en cuatro funciones diferentes, 'El secuestro' en el Teatro Lara, 'El crédito' en el Teatro Arlequín y 'Arte' en el Teatro Príncipe Pío. Para mí es un privilegio poder asumir papeles tan diversos. Es una de las razones por las que me hice actor».

Destino, el papel que asume en 'El cabaret de los hombres perdidos', es el dueño del garito en el que sucede todo y en el que cada noche se le ofrece a un personaje un posible futuro. «Se sitúa entre una especie de maestro de ceremonias y el Mefistófeles de este viaje que va a emprender Dicky», sostiene Rivera, quien añade que en la producción «todos hacemos de todo, por lo que ha sido fundamental orquestar esta locura con precisión y minuciosidad, de lo que se ha encargado Israel Reyes», apunta el actor.