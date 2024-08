Comandante Lara: «Peso más que un remordimiento y soy calvo como la rodilla de una cabra»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 4 de agosto 2024, 23:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Dice que cuando renueve su Documento Nacional de Identidad preguntará si es posible que conste como nombre de pila 'comandante' en vez de Luis. Un año antes de la pandemia despegó su espectáculo 'Viaje con nosotros' junto a Vicente Ruidos y Jesús Tapia, con el que ha llenado exitosamente los teatros de toda España y con el que aterriza en Canarias el próximo mes de septiembre, con funciones previstas en Lanzarote (día 13), Fuerteventura (día 14) y La Palma (día 15).

El humorista andaluz Luis Lara, que se declara gitano «aunque con cara de estonio», ejerció con veinte años de cantaor flamenco en la compañía de María del Mar Moreno (es nieto de Pacote, primo de El Torta y de Manuel Moneo), para luego hacerlo de periodista deportivo en el programa 'El pelotazo' de Canal Sur o 'La cámara de los balones' de la Cadena Ser, hasta que se atrevió a debutar en el local que regentaban Los Delinqüentes en Jerez de la Frontera, su ciudad natal de la que es Hijo Predilecto.

Hoy es uno de los humoristas más queridos y admirados del país, en donde sus seguidores se cuentan por miles en las redes. Luis Lara & Cia llega a las islas para ofrecer su último show programado en el marco de la segunda edición del Festival de Humor Reíslas, planteado como un disparatado e inédito viaje lleno de ocurrentes chascarrillos hacia un destino desconocido que presume convertirse en el mejor vuelo jamás realizado en una de las mejores aerolíneas del momento como es Air Ksejöèrsen.

«La idea surgió de forma natural. Como me llaman comandante Lara, pensamos que podría quedar muy bien crear una aerolínea y que el espectáculo discurriese dentro de un avión. Mientras el público aguarda en un aeropuerto empieza a meterse en el ambiente. Comienza el show con el comandante quien luego da paso a sus dos maravillosos sobrecargos, Vicente Ruidos y Jesús Tapia, simulando entre los tres un vuelo sin incidencias y mucha risa», avanza el humorista. «Es la primera vez que hago el papel de Comandante Lara totalmente 'clavao'. Nos complementamos a la perfección, la química que hemos conseguido tanto en el escenario como fuera de él se traslada al público y cuando estamos los tres en escena es una maravilla», apunta.

Confiesa, con 47 años y aunque nadie se lo crea, que sigue siendo tímido como cuando «peinaba dorados rizos color maíz azotados por el viento en mi cabeza. Ahora que peso más que un remordimiento y estoy calvo como la rodilla de una cabra sigo siendo muy cortado y acopado. Nunca he sido el alma de las fiestas. Me genera incomodidad que me pidan chistes en cualquier reunión de colegas. Donde me transformo y desdoblo es en el escenario», dice el cómico que admira a José Guerrero, 'Yuyu', un chirigotero y maestro gaditano de lo absurdo con el que ha compartido trayectoria durante veinte años. «Pongo mucho la oreja a lo que escucho en la calle, que es oro molido y vitamina total. En las notas de mi móvil guardo las tonterías que oigo en un supermercado, en un bar, en una ferretería… que luego empleo como chascarrillos en mis actuaciones».

Lara sostiene que no se autoimpone límites en su manera de hacer comedia. «El humor negro sobre el escenario, por ejemplo, me rechina, no me gusta porque nadie que haya pagado una entrada para reírse se merece una ofensa escatológica. Hay palabras que tampoco uso porque me siento inseguro e incómodo. La palabra follar no me resulta eufónica. Me gusta más enterrar la nutria o despeinar la cotorra».

«No me considero un artista ni un cómico, me gusta más la palabra humorista. Yo tampoco hago monólogos, cuento mis pamplinas, chistes, historias, anécdotas, gilipolleces y chaladuras para que se ría el que ha pagado una entrada. ¿Te imaginas que no nos riéramos? Si no lo hiciéramos muchos no aguantaríamos en este mundo. Es primordial el valor de la risa porque es muy curativa y es una medicina que debería estar prescrita por la Seguridad Social. ¿Qué le duele el alma?, pues ríase. Hacer reír es más complicado que hacer llorar. Hacer llorar es muy fácil. Ponte a pelar una cebolla o defrauda a un ser querido y verás», añade Lara.

Los chistes sobre su supuesto cuñado Ramiro se han hecho famosísimos. «Mi 'cuñao' Ramiro es un gilipollas (con perdón de la palabra), pero un tipo muy cariñoso que ha encajado muy bien en la familia. Al ser ficticio me llevo muy bien con él cuando decide evadirse de su rutina diaria para estar conmigo. Además de gilipollas lo quiero mucho», bromea Lara, al que gusta escuchar música negra (incluido hip-hop y rap) mientras viaja en coche. «Aunque no me entero de las letras. Desde Snoop Dogg a 2Pac pasando por 50 Cent o Beyoncé. Su flow se asemeja al soniquete del flamenco. No me gustan ni Calamaro ni Ariel Rot. Me gustan Los Rodríguez y pagaría lo que fuera para que volvieran a juntarse», concluye el humorista.

El show 'Viaje con nosotros' del Comandante Lara & Cia podrá disfrutarse en septiembre en el Teatro Cine Atlántida de Lanzarote el día 13, a las 21.00 horas; el día 14 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura a las 21.00 horas, y el día 15 en el Teatro Circo de Marte de La Palma a las 20.30 horas.

Las entradas para los diferentes teatros y auditorios de la segunda edición del Festival del Humor Reislas ya están a la venta en la web https://reislas.com/programacion/