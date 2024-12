¿Bar La Resistencia o Starbucks?

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El local del Bar La Resistencia no tiene vistas al mar y en su barra regentada por Paquito Santana, en la que se acomodan vecinos agobiados por el pago de sus alquileres e hipotecas, se come de menú por un módico precio. El Teatro Pérez Galdós acoge desde este sábado y hasta el lunes (funciones a las 20.00 horas) el nuevo montaje 'Bar La Resistencia' producido en el marco del Laboratorio Galdós Internacional que, a las órdenes de Mario Vega, destapa la tensa presión que ejerce un voraz empresario turístico sin escrúpulos sobre un barrio colmatado por el alquiler vacacional, en el que se propone edificar tres torres, claro está, previa modificación de una ordenanza municipal que supuestamente atraerá la inversión privada que la ciudad necesita para la renovación de su zona baja. ¿Les suena?

Tres actores y tres actrices integran el elenco de esta coproducción del Teatro Pérez Galdós y unahoramenos que, por vez primera, prescinde de Marta Viera, el conocido rostro franquicia de la productora que dirige Mario Vega que ha protagonizado los seis anteriores montajes impulsados desde 2018 en el ámbito del proyecto de experimentación escénica que es el Laboratorio Galdós Internacional. Doce personajes muy variopintos interpretados por Ruth Sánchez, Rubén Darío, Andrea Zoghbi, Filomena Martignetti, Adri Torrijos y Borja Texeira, pueblan el universo de esta disparatada obra de casi hora y media, definida como una comedia de barrio, barra y especulación.

El actor Borja Texeira, que actualmente escribe el guion para el que será su primer largometraje, 'Los mares de coral', nunca antes había trabajado con unahoramenos. «A veces esta profesión es estar todo el tiempo con castillos en el aire hasta que alguno toma tierra», señala. Como ahora ha sucedido con su concurso en 'Bar La Resistencia', en donde interpreta a Alberto Texeira y Manolo Castro. «Cada uno está en una facción diferente dentro del universo en el que se divide la obra. Alberto es uno de esos vecinos afectados por la gentrificación y los alquileres vacacionales, donde la aprobación de una nueva ordenanza en su barrio hace peligrar lo único que le queda: su tienda. Manolo, en cambio, viene a ser la sombra de Eustasio Castro, el empresario hotelero al que hace los 'recados', aunque empiece a cuestionarse y a sopesar si ese camino le vale la pena», comenta el actor que ha participado en series como 'Hierro' o la segunda temporada de 'La Unidad', entre otras.

Tampoco Adrián Torrijos había formado parte antes de una producción con unahoramenos. «Profesionalmente significa dar un paso adelante. Trabajar en un montaje de este nivel significa implicación al 200 por cien. Defender un texto en constante cambio buscando la organicidad y la mejor comprensión de la obra para llegar, o así se intenta, a la excelencia, ha sido todo un reto», avanza el actor e improvisador de la compañía Impro Canarias. Interpreta a Paquito Santana, el dueño del Bar La Resistencia, el centro de operaciones en donde acontece el intrincado plan puesto en marcha por sus clientes para tumbar la construcción de las torres. «Es un personaje que es feliz con lo poco que tiene. No se entera de mucho de lo que está sucediendo, pero se ve envuelto en todo para proteger finalmente su más preciado bien, que es su bar. Y también acaba quizás encontrando al amor...», recalca Torrijos, para quien la comedia «es la mejor manera para hablar de temas de actualidad. Conseguimos acercarnos a todos los públicos y con la risa como herramienta reflexionamos sobre lo que sucede en nuestra vida». El actor anima a que surjan más bares La Resistencia por la ciudad, «que es lo que hace único y especial a un barrio. ¿Si solo encontramos Starbucks y McDonald's alguien querría visitar esa ciudad?», se pregunta.

Distintas voces en la autoría

Inspirado en un texto escrito por Ruth Sánchez y el propio Vega, quienes contaron en una primera fase con la participación de Pedro Carballido, Luis O'Malley, JC. Padrón y Fran Villalba, en la nueva producción del Teatro Pérez Galdós y unahoramenos repiten con la citada productora canaria que este año cumplió 25 años de existencia, el actor Rubén Darío, así como las tres actrices Andrea Zoghbi, Maria Filomena Martignetti (a las que vimos hace dos años en el intenso montaje 'Tamora') y la propia Ruth Sánchez, otra habitual en sus últimos repartos. Zoghbi, que ha trabajado entre otras para La Escrig Producciones, 2RC Teatro o La Godot Escénica, asegura que «la intensidad en los procesos de trabajo es lo que caracteriza siempre los ensayos junto a Mario Vega. Le damos mucha caña a la interpretación en los ensayos y nos permitimos mucho tiempo para el juego y la experimentación, para probar y equivocarnos. 'Bar La Resistencia' es una comedia absoluta y la trabajamos desde la diversión», dice.

Interpreta en la trama a Nora Castro, una insulsa propietaria de un herbolario y a Magnolia Zoghbi, una corrupta concejala de Urbanismo, muy distintas entre sí. «Nora mueve mucho el pulso de la obra y la búsqueda de ese personaje ha sido más elaborado y complejo porque tiene mucha verdad en su mundo interior. La segunda tiene un aire más clownesco y las situaciones que vive se prestan más a la comedia. Ambos personajes me han aireado y me han hecho más refrescantes los ensayos con esa alternancia a la que me he visto sometida», confiesa la actriz.

La italiana María Filomena Martignetti admite entenderse muy bien sobre el escenario con Zoghbi, «con la que con una mirada basta. Sé cómo trabaja, me inspira confianza y me siento arropada», revela la actriz que afronta en la obra los papeles de la publicista Roberta Martignetti y de Costanza Filomena, la hija del temible mafioso Giuseppe Filomena. «Costanza representa a las personas que viene de fuera y desean cambiar lo que se encuentran sin respeto alguno a la idiosincrasia del lugar. Desea que todos los sitios sean iguales y no tengan identidad propia. Por su parte, Roberta, con un papel más corto y secundario, es ese tipo de personas que viven lejos de su casa pero que hacen del sitio en el que ahora viven su verdadero hogar. 'No sigan mirándonos como extranjeros', reclama en un instante de la obra». Martignetti, que define 'Bar La Resistencia' como «un montaje coral», reconoce su dimensión de denuncia, «su misión concienciadora sobre lo que está sucediendo en algunos barrios de Canarias y en otras ciudades del mundo con la gentrificación turística. La esperanza de un cambio real o una transformación del modelo surgirá si el público toma conciencia del problema como ciudadano».

Todos los actores y actrices de esta producción que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (patronos de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria) y el Gobierno de Canarias, así como con el Ayuntamiento de Agüimes como entidad colaboradora, coinciden en señalar la experiencia energética que ha supuesto afrontar la fase de ensayos de un montaje que se ha visto sometido a distintos vaivenes provocados por los periodos experimentados en la escritura de su dramaturgia, que empezó siendo un texto escrito a doce manos para terminar siéndolo a cuatro manos. Como avanza Ruth Sánchez, autora de la dramaturgia definitiva junto a Vega, el primer guion «puso los cimientos de una estructura en la que se plantearon estructuras, personajes, posibles conflictos y ayudó a previsualizar lo que se aventuraría que podría ser la obra. Reflexionamos mucho alrededor de la coherencia, la unidad estética y las debilidades del texto, sobre si estábamos tras la pista acertada de aquello que buscábamos para ir a favor del espectáculo, porque el texto siempre tiene que estar por encima de quienes lo firman. Mario Vega en ese sentido es muy generoso con el hecho teatral porque es capaz de borrarse si ese anonimato va a favor de la producción que busca», dice Sánchez, que también rubricó al alimón con Vega el montaje 'Las bodas del Fígaro' y ha participado en otras entregas como 'Clara y el abismo', 'Moria', 'El último viaje de Galdós', 'El crimen de la calle Fuencarral' y 'Ana, también a nosotros nos llevará el abismo'.

Sobre el escenario

«Con el texto escrito haces un ejercicio de imaginación, pero hasta que no los ve en pie no descubres sus debilidades. En la comedia 'Bar La Resistencia' los diálogos son bastante picados y una parte mantiene una estructura de vodevil en donde el enredo se complica y existe mucha confusión con entradas y salidas de personajes constituyendo el nudo de la función. Creo que lo hemos logrado. Vamos a ver lo que opina el público», dice la también actriz que interpreta a dos personajes de mundos totalmente opuestos, Rur Santana, la hermana de Paquito Santana y la Alcaldesa Sánchez. «Ha sido una locura porque han convivido en mi cabeza todas las versiones del texto y todas las versiones de los personajes de la obra. Como actriz intento siempre alejarme de mí misma, jugar y pasarlo bien, disfrutar de los compañeros del elenco y tratar de defender un personaje para que le llegue con honestidad al público».

«Trabajar con Mario Vega nuevamente es un lujo», agrega la actriz y cantante italiana. «Trabaja con mucha rigurosidad, aunque te permite libertad de creación para ir descubriendo a tus personajes. Cuida los detalles tanto en la construcción de los personajes como del montaje. La fase de ensayo ha sido todo un reto por las modificaciones que ha experimentado el texto dramatúrgico, porque hemos asistido a un proceso de laboratorio tanto de su escritura como en la formulación de sus personajes».

Otro que repite con la factoría unahoramenos es Rubén Darío, quien opina que lo complicado ha sido encontrar un equilibrio que permitiera dosificar las pautas de la comedia con las del drama que comporta un asunto como el que aborda 'Bar La Resistencia'. «Los personajes están creados desde la búsqueda de prototipos fácilmente identificables en nuestra sociedad y que trasladamos al escenario para reírnos dosificando el drama de la historia que contamos con la intención de que no se extravíe el conflicto de lo que contamos», dice el actor al que hemos podido ver en 'Ana, también a nosotros nos llevará el olvido', 'El último viaje de Galdós' y 'Las bodas del Fígaro'. En esta comedia de ritmo frenético cree que «hay que manejar muchos resortes, porque los actores tenemos que tener mucha capacidad de escucha para la réplica». Interpreta a Domingo Santiago, que proviene de Cuba y que «tiene que contar mucho en ese espacio de integración que nos permitimos siempre los canarios» y a Eustasio Castro, «el empresario hotelero de pasado oculto, que me ha permitido trabajarlo como un torbellino que entra en escena arrasando con todo como sucede con las personas soberbias con ambición desmedida. Porque como se sabe, cuando el dinero manda se suele tener poca empatía con los demás», concluye.