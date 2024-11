'Atrapasueños' lleva el teatro social a la Sala Insular de Teatro

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de noviembre 2024, 18:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director de Atrapasueños, Graziano Pellegrino, y los actores Iriome Díaz y Óliver Arroyo presentaron este jueves 'Atrapasueños', obra de la Asociación Hestia que se representa este viernes y sábado, a partir de las 19.30 horas, en la Sala Insular de Teatro de la avenida Primero de Mayo de la capital.

Se trata de un proyecto creado en 2023 en el taller de teatro social del centro penitenciario Las Palmas I.

La pieza es el resultado de las sesiones en las que los internos compartían sus sueños y reflexionaban sobre ellos para crear un hilo conductor que dio lugar a la representación.

Graziano Pellegrino explicó que el espectáculo habla «de la verdad, de lo que sueñan y sienten los actores, de sus fracasos y sus logros, con los que el público empatiza y se identifica».

«La obra es interesante porque contamos cosas que la gente no escucha, la perspectiva de las personas que han fallado como ciudadanos. Ahí se genera un encuentro entre la humanidad que delinque, que se equivoca, y la humanidad que quiere saber por qué», añadió.

El actor y colaborador de la Asociación Óliver Arroyo hizo hincapié en el sentimiento de pertenencia de un grupo unido por un proyecto común y en la energía colectiva que se genera sobre el escenario.

Por su parte, Iriome Díaz, actor y exinterno, incidió en el papel del proyecto, y del teatro en general, en la expresión de las emociones.

«Genera sentimientos bonitos, da igual que seamos presidiarios o no, somos personas, y a mí esto me ha abierto los ojos y me ha enseñado a hablar de sentimientos», concluyó durante la presentación a los medios de comunicación.