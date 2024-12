La productora de Josué Quevedo se hace fuerte en este mandato en la Sociedad de Promoción

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 28 de diciembre 2024, 23:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las Palmas de Gran Canaria. La empresa Option Production, que tiene entre sus administradores a Josué Quevedo, director artístico del carnaval y de los actos de la Navidad de la capital grancanaria, ha facturado en lo que va de mandato con Carolina Darias como alcaldesa casi medio millón de euros con la Sociedad de Promoción municipal, solo con contratos menores y negociados sin publicidad, según figura en la Plataforma del Sector Público.

En concreto, la Sociedad de Promoción le adjudicó entre enero de 2023 y diciembre de 2024 a Option Productions, en la que figuran como administradores mancomunados Josué Quevedo Reyes y Sergio Giovanni Déniz Santana, cuatro contratos negociados sin publicidad, por un montante total de 412.277,06 euros.

En el mismo periodo temporal, la Sociedad de Promoción le ha adjudicado a Option Productions cinco contratos menores, por un importe de 70.976,31 euros.

En total, la cifra adjudicada mediante estas fórmulas sin concurrencia competitiva a esta productora asciende a 483.253,37 euros.

Con fecha del 30 de enero de 2023 figura que se le adjudicó mediante un negociado sin publicidad 196.779,06 euros para el proyecto 'Artístico, Carnaval Fashion Show'.

Mediante la misma fórmula de contratación se le adjudicó el 11 de abril de 2024, para la realización de ocho pasacalles denominados 'Navidad de Cuento' en diferentes espacios de Las Palmas de Gran Canaria, un total de 48.578 euros.

Al día siguiente, el 12 de abril de este mismo año, se le adjudicó mediante otro negociado sin publicidad un total de 67.410 euros para la dirección artística del carnaval 2024.

El 24 de octubre de este año se le adjudicó el cuarto y último negociado sin publicidad durante los dos últimos años a Option Productions. Se trata de los servicios de diseño, dirección, producción y desarrollo artístico de los actos y eventos de las Fiestas Navideñas 2024-2025, por un importe de 99.510 euros.

La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 168, habla de dos casos en los que se puede recurrir a los negociados sin publicidad: que no se haya presentado ninguna oferta o ninguna adecuada y cuando «el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o una actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial».

Contratos menores

El 15 de febrero de 2023, la Sociedad dePromoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le adjudicó el primero de los cinco contratos menores de estos dos últimos años. Corresponde al caché y producción con medios propios del musical 'Los cuentos de la niñera mágica', en el Distrito Centro, con un importe de 14.980 euros.

El segundo que figura en la Plataforma del Sector Público fue para la producción, gestión y dirección de la representación artística Agrupación Tabaiba, en el Centro Comercial La Ballena, por un importe de 14.999, 26 euros. Conviene recordar que el máximo que permite la Ley para este tipo de adjudicaciones en el Sector Público es de 15.000 euros.

El 6 de febrero de 2024, para la dinamización de las zonas comerciales abiertas con las rondallas del carnaval, se le adjudicó otro a Opcion Productions por un total de 12.840 euros.

Los dos últimos contratos menores de la Sociedad de Promoción, que preside la concejala Inmaculada Medina, para Option Producción tienen como objeto la feria Gran Canaria Me gusta.

El primero, con fecha del 20 de julio de 2023, es por el siguiente motivo: «Dirección del proyecto, diseño, creatividad y contratación de personal de atención del stand de Turismo Las Palmas de Gran Canaria para la feria de gastronomía Gran Canaria Me gusta, que se celebrará en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, entre el 21 y el 21 de abril de 2023». El importe ascendió a 13.979,55 euros.

Hay que sumarle el que figura adjudicado el 31 de mayo de 2024, que fue para la producción del stand de Las Palmas de Gran Canaria en esta feria, celebrada en Infecar entre el 19 y el 21 de abril de este año. El importe asciende a 14.177, 5 euros.

El «abuso» y «fraude» de estas dos fórmulas son la base de las denuncias que están en Anticorrupción

La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por dos denuncias presentadas por el Partido Popular sobre la gestión realizada en los dos últimos años, que han generado pérdidas que en el ejercicio de 2023 rozaron los 4 millones de euros.

En las dos denuncias admitidas a trámite, los populares hablan de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, focalizados en el «abuso» y «fraude» realizado en la adjudicación de contratos menores y negociados sin publicidad, precisamente las dos fórmulas empleadas por la Sociedad de Promoción entre 2023 y 2024 con la empresa Opción Productions, que tiene como administradores a Josué Quevedo Reyes –director artístico del carnaval y de la actual programación de Navidad– y a Sergio Giovanni Déniz Santana.

La primera de las denuncias presentadas por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ponía en la diana a la actual alcaldesa, Carolina Darias, y las dos concejalas que han presidido la Sociedad de Promoción en el mandato anterior y actual, Encarna Galván e Inmaculada Medina, por este orden.

La segunda denuncia va contra la alcaldesa, Carolina Darias; el hoy exedil de Cultura, Adrián Santana; la anterior presidenta de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván; la actual presidenta de la misma y concejala Inmaculada Medina; la consejera de la Sociedad de Promoción Natalia Medina; y las empresas mercantiles supuestamente receptoras del dinero malversado, que serían: Qué tal estás, Camino Viejo Producciones, LF Sound y Discotecas Móviles Canarias, además de contra la propia mercantil pública Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria.