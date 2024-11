La Sociedad de Promoción no se disuelve porque el Ayuntamiento está obligado a pagar sus pérdidas El consejo de administración aprobó este miércoles incrementar el presupuesto un 4,74% para 2025

La Sociedad de Promoción ha evitado y evitará en los próximos ejercicios su disolución, a pesar de acarrear varios años generando pérdidas, porque el artículo 19 de sus estatutos obliga «al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a enjugarlas íntegramente con cargo al presupuesto municipal correspondiente».

Esta fue una de las cuestiones que aclaró la gerente María Elena Rodríguez Henríquez durante la reunión del consejo de administración de la Sociedad de Promoción, desarrollada en la tarde de este miércoles en el palacete Rodríguez Quegles y que contaba en el orden del día con la «aprobación del presupuesto de Promoción previsto para el 2025, así como facilitar, si procede, a la presidenta modificar su contenido por causas debidamente justificadas», según las fuentes consultadas por este periódico.

Conviene recordar que la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria, que organiza las Fiestas Fundacionales, el carnaval y gran parte de las actividades culturales municipales, cerró el 2022 con un déficit de 1,6 millones de euros, al que le siguió otro de 3,9 millones en las cuentas de 2023.

La gerente, según las mismas fuentes, no aclaró a los miembros del consejo de administración si se tiene previsto cerrar el 2024 con pérdidas o no, ya que dijo que a estas alturas, sin estar cerrado el ejercicio contable, no se podía saber.

María Elena Rodríguez aclaró que en el presupuesto de 2025 que ayer se aprobó, con la abstención del consejero del Partido Popular, según las mismas fuentes, figura «un pasivo estimado» de 5,5 millones de euros que corresponde a la suma de las pérdidas de los dos últimos años, que ha sido enjugado con las aportaciones extraordinarias aprobadas en pleno por la Corporación municipal.

La partida presupuestaria para 2025 asciende hasta los 19.884.000 euros, lo que supone un incremento del 4,74%. El apartado de carnaval cuenta con una dotación de 6,5 millones de euros, mientras que el resto va destinado a la actividad cultural, salvo 3,5 millones que son para gastos de personal.

Figura en el presupuesto de 2025 una partida de 751.000 euros para la oficina que trabaja para conseguir que Las Palmas de Gran Canaria sea capital cultural europea en 2031.

Al consejo de administración se le presentaron ayer una serie de fichas con el presupuesto para el próximo año, sin que se especificara en las mismas en qué se gastará cada partida. Esto provocó las quejas de varios miembros de este organismo, según las mismas fuentes, que solicitaron que se les desglose todo el presupuesto para fiscalizar en qué se destinada cada una de las partidas.

El punto cuarto del orden del día era la «aprobación de la retribución variable de la gerente de la Sociedad sujeta al cumplimiento de objetivos marcados». Estos figuraban en el contrato que firmó en noviembre de 2023 y quedó acreditado su cumplimiento durante la reunión.

Conviene recordar que sobre la Sociedad de Promoción pesan dos denuncias presentadas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada por parte del Partido Popular, que relataba la comisión de los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y que han sido admitidas a trámite.

En un comunicado emitido en junio de 2024, la Fiscalía anunció que abría «las correspondientes diligencias de investigación de cara a practicar las diligencias necesarias para comprobar la realidad de los hechos y trascendencia penal».

La primera de las denuncias ponía en la diana la gestión realizada por la actual alcaldesa, Carolina Darias, así como por las dos últimas presidentas de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván -lo fue en el pasado mandato- e Inmaculada Medina.

En la segunda figuran las tres y se le suman Adrián Santana, concejal de Cultura y vicepresidente de la Sociedad hasta el pasado 16 de octubre que presentó su dimisión de los dos cargos, Natalia Medina, miembro del consejo y responsable de la empresa Qué tal estás, así como las mercantiles Camino Viejo Producciones, LF Sound y Discotecas Móviles Canarias.