La plaza de Santa Ana acoge la recta final del 33ª festival Canarias Jazz&Más

El final del Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas prenderá las bengalas del cierre de su 33ª edición a lo grande con un largo fin de semana con tres noches de conciertos en Puerto de la Cruz y la plaza de Santa Ana de la capital grancanaria, además de saltos puntuales a El Hierro y Lanzarote.

Entre los proyectos que se subirán a los diferentes escenarios, destacar a Jonathan Kreisberg Quintet, Ana Popovic, Theo Croker, Adédeji, Polo Ortí New Project, Germán López, Perinké Big Band y la Orquesta Jazz de Canarias, además de D'Local Groove, Morgan Hernández vs Fernikhan backed by Dj Cisco y Vaneesa Lemoine en los After Concerts.

Este jueves, la Plaza de Santa Ana acoge los conciertos de la formación canaria la Perinké Big Band y Adédèji, fenómeno del Afro Funk de Nigeria, nominado como mejor artista 2023 de Songlines. Su álbum 'Yoruba Odyssey' está entre los 50 mejores álbumes del 2023, nominado por World Music Charts Europe & Transglobal World Music Charts.

Theo Croker y Ana Popovic cogen el relevo en este emblemático enclave de la capital grancanaria este viernes.

Theo Croker es un narrador que habla a través de su trompeta. Este artista, compositor, productor, líder de opinión e influencer nominado a los premios Grammy proyecta su voz a través de la música.

La galardonada guitarrista Ana Popovic combina el funk eléctrico y la guitarra slide, instrumentales de jazz y un ritmo de blues muy marcado con una voz femenina y conmovedora.

El festival se despide de la plaza de Santa Ana este sábado con los conciertos del cuarteto del guitarrista y compositor Jonathan Kreisberg, toda una referencia internacional, y el nuevo proyecto musical de Polo Ortí.

El pianista, compositor y docente canario Polo Ortí estrena su nueva aventura musical en este festival, acompañado por los músicos Chipi Chacón (trompeta y voz), Samuel Kèri (bajo eléctrico y loops) y Naíma Acuña (batería).