Un paseo musical y escénico por los sentimientos de los personajes de Galdós

Los sentimientos que destilaban por los ocho temas que componían su disco 'Alma', esas mismas sensaciones en la piel de distintos personajes de las novelas de Benito Pérez Galdós y un recorrido por distintos enclaves significativos de la capital grancanaria son los ingredientes con los que el guitarrista y compositor grancanario Yul Ballesteros ha cocinado el montaje que estrena este miércoles, a partir de las 22.00 horas, en la plaza de la Música, dentro del Festival de Teatro, Música y Danza, Temudas.

El artista isleño avanza que 'El alma de Galdós' es un híbrido. «No es ni una obra de teatro ni un concierto, sino las dos cosas a la vez. Hay partes totalmente instrumentales y otras que son escénicas. A lo que se suman una serie de audiovisuales», señala Yul Ballesteros, que ya ha colaborado anteriormente en otros montajes de Teatro de la República, compañía que encabeza el director y productor grancanario Nacho Cabrera.

Precisamente, el germen de este proyecto nace de una conversación con Cabrera. «El proyecto es una idea que tuve hace mucho tiempo. Nace porque me gusta mucho leer y leyendo 'Marianela', de Galdós, me quedé impactado por los sentimientos y la realidad de los personajes. Sus libros son duros, abordan cuestiones importantes y sus finales muchas veces no los esperas. Compuse mi disco 'Alma' a partir de una serie de sentimientos. Hablé con Nacho Cabrera sobre la posibilidad de conectar los sentimientos que aparecen en mis ocho canciones con personajes de los libros de Galdós que tengan los mismos», rememora.

Con esa idea en mente, apunta Yul Ballesteros, se pusieron en contacto con distintos especialistas en el universo literario del autor de 'Fortunata y Jacinta' y los 'Episodios Nacionales'. «Empezamos a hablar con expertos en Galdós, catedráticos y estudiosos de su obra, tanto de aquí como de Madrid. Les mandamos a cada uno una encuesta con una serie de sentimientos como el amor o la resiliencia, entre otros, para que nos dijeran qué personajes experimentaban los mismos en sus libros y a partir de eso hilar el espectáculo», señala el artista.

Regreso a la ciudad

Una vez localizados los personajes y los pasajes, le sumaron un recorrido por enclaves significativos de la capital grancanaria. «Así sale una obra en la que Galdós regresa cien años después a la ciudad y se cuenta lo que se encuentra. En cada uno de los sitios elegidos se desarrollan los sentimientos de cada personaje. Incluimos desde la playa de Las Canteras, que hoy no tiene nada que ver a lo que pudo ver Galdós, así como la ciudad Alta, donde hay calles con nombres galdosianos, o el barrio de Vegueta», puntualiza.

Toni Báez y Carla Vega

'El alma de Galdós' incluye pasajes en los que sus protagonistas leen pequeños extractos de algunas novelas del autor de 'Tormento'. Momentos, entre otros, en los que cobran protagonismo el actor Toni Báez y la cantante y actriz Carla Vega.

Este proyecto ve la luz con un marchamo de permanencia y gira posterior. Se estrena esta noche al aire libre, lo que le da un aspecto que difiere un poco del rostro que exhibirá cuando se lleve a cabo en recintos cerrados. «El espectáculo iba a ser de una manera, pero lo hemos adaptado para este estreno al aire libre. Lo que estrenamos en el Temudas es muy parecido a lo que se verá después, los cambios son fundamentalmente de logística técnica», reconoce.

El trabajo previo con especialistas galdosianos y el desarrollo posterior de este montaje ha acentuado la admiración de Yul Ballesteros hacia el escritor grancanario. «Galdós ya me parecía antes un escritor de otro planeta. Es increíble la actualidad de todo lo que escribe, tanto en cuestiones políticas como sentimentales. También la forma en la que aborda los problemas de sociedad de su época, como es el caso de la mujer que tenía que estar supeditada al hombre. Es algo que, por desgracia, sigue sucediendo en la actualidad. Cuando lees los libros, sus personajes se ven envueltos en una vorágine de cosas y a veces no te das cuenta de sus verdaderos sentimientos. Pero cuando lo miras atentamente descubres toda la profundidad que tienen», apunta quien trabaja en distintos proyectos para los próximos meses, entre los que asoma el estreno de un musical en septiembre y la grabación de un nuevo disco con su trío, como ya hizo con 'Alma'.

Ampliar Un momento del montaje 'Volcánica VIII: La canción de Machado'. C7 Memvus Arte exalta a Machado con música, danza, declamación y cine 'Volcánica VIII: La canción de Machado', el nuevo espectáculo de Memvus Arte, que se representa este miércoles, a las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós, exalta en su octava edición la obra literaria de Antonio Machado, a través de la música, la danza, la declamación y el cine. Yanira Sánchez, directora artística de la compañía, vuelve a crear un hilo conductor dinámico e intenso, basado, en esta ocasión, en los versos del poeta español, quien halla en la naturaleza el medio para expresar el interior de su alma, y brinda hondas reflexiones sobre España, la injusticia y la guerra en el mundo. En 'La canción de Machado', cuidadas adaptaciones de poemas universales como 'Retrato', 'Caminante no hay camino', 'Anoche cuando dormía' o 'A un olmo seco', inspiran las composiciones originales creadas para los diferentes coros, números de danza contemporánea y de percusión, integrados por más de cien artistas de todas las edades. En cada edición de 'Volcánica', «todo es creado expresamente para la ocasión», señala el fundador y director de Memvus Arte, Vicente Umpiérrez, compositor del marco sonoro junto a David Campodarve, autor este último, también, de los audiovisuales y las transiciones cinematográficas que en esta entrega dan vida a Guiomar, el último y gran amor de Machado. Cada una de las representaciones de 'Volcánica' es el reflejo artístico de un programa de innovación educativa en el aprendizaje musical, basado en el Método Memvus de Vicente Umpiérrez. Desde 2018, son coproducidas por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, en cuyas instalaciones ensayan semanalmente.