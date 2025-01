Dionisio Rodríguez Sábado, 11 de enero 2025, 23:05 Comenta Compartir

Comenzó el 41º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) en el Auditorio Alfredo Kraus con un lleno que hacía honor a la expectación por escuchar a la nueva estrella del violín, la granadina María Dueñas, que hizo lo necesario para convertirse en la protagonista de la velada y conciliar comentarios unánimes a su enorme talento y a la brillante realidad de su universo musical, que no solo instrumental.

Antes de escucharla, una nutrida sección de la cuerda de la Philharmonia Orchestra londinense, comandada por la veterana directora estadounidense Marin Aslop, había realizado una más que correcta lectura de 'Strum', de la violinista y compositora norteamericana Jessi Montgomery (1981), una obra que debido a su éxito ha pasado por diferentes versiones, desde el quinteto de violonchelos original al de cuarteto de cuerda, y ésta que tuvimos ocasión de escuchar para conjunto orquestal, según nos relata en el programa de mano las siempre acertadas notas de José Luis García del Busto.

Ya con plantilla sinfónica, los filarmónicos londinenses acompañaran a la joven y extraordinaria violinista española María Dueñas Fernández (2002), que ya desde su aparición, sin haber tocado una nota, con su esbelta figura y ataviada de un precioso vestido, nos hizo llegar el mensaje de que había venido para triunfar y dar realce a la inauguración de nuestro Festival. Los que hemos estado en la enseñanza musical sabemos de la importancia decisiva del entorno familiar para la carrera artística de los jóvenes talentos, que en el caso que nos ocupa y sin antecedentes musicales previos ha resultado ser un maravilloso brillante, ya pulido, que augura un futuro lleno de éxitos y satisfacciones para ella misma, su familia y los amantes de la música.

Escogió para la ocasión el no tan usual 'Concierto para violín en Re mayor, Op. 35' del austriaco Erich W. Korngold(1897-1957), más conocido por su etapa en el cine norteamericano, siendo ganador de dos Oscar, que por su producción para las salas de conciertos; estrenó la obra nada menos que Jasha Heifetz y el autor dedicó la obra a Alma Mahler. Los tres canónicos movimientos del concierto dieron la ocasión para que la violinista diera rienda suelta a su lirismo, personalidad y coraje escénico. Si bien comenzó un poco tapada por la excesiva sonoridad de la orquesta, bien pronto corrigió Alsop la tendencia y adaptándose a las peculiaridades de la acústica de la sala, pudimos apreciar la variedad y calidad de sonoridades y matices que nos ofrecía la versión de la granadina, para la que cada nota es un mundo de posibilidades, siempre concentrada y pendiente de cada necesidad de su discurso. Dotada de una técnica brillante y más que suficiente para la obra, lo que destaca y la ha convertido en una elegida es su ya asentada personalidad musical, y el sonido que extrae de su magnífico Gagliano –también tiene a su disposición un Stradivari– fruto de un manejo del arco mágico y extraordinario, que solo hemos visto a las grandes figuras violinísticas de todos los tiempos. La 'Romanza' del segundo movimiento fue deliciosa y ya en el tercero, 'Assai Vivace', de nuevo algo tapada al comienzo, dio rienda suelta a su virtuosismo y temperamento con enorme solvencia y al servicio de la virtuosa partitura.

A las interminables y clamorosas ovaciones de un público entregado, correspondió la protagonista de la velada con dos bises brillantemente ejecutados, el primero de ellos, un arreglo paganiniesco de una conocida obra de Tárrega, con un impecable 'ricochet' en el arco, para recordar el origen guitarrístico de la obra, y que según me dijo en el descanso es obra suya. Sí, también compone y hace sus propias cadencias. Todo un guiño intelectual, además, al significado de la obra que abrió el programa pues 'Strum' puede traducirse por rasgueo. Es además la artista sencilla en el trato y estuvo muy cordial durante la breve entrevista que sostuvimos, todo hay que decirlo. Estamos deseando oírla de nuevo, en días consecutivos y con los mismos protagonistas, estará en los auditorios de Tenerife y Nacional (Madrid) y en el Palau de la Música de Barcelona .

El 20 de junio volverá a las islas pues toca en la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Es artista de la Deutsche Grammophon, con la que ha editado sus primeros discos y que le garantiza las mejores salas, directores y orquestas. Larga carrera le deseamos los oyentes para esta fulgurante estrella del actual firmamento musical. Un lujo y un acierto para el FIMC.

Tras el descanso, donde en todos los corrillos no se hablaba más que del espectacular debut canario de María Dueñas, volvimos ilusionados a la sala para seguir escuchando buena música, una selección de la directora de entre los diferentes números de las dos suites sinfónicas, de la maravillosa música para el ballet 'Romeo y Julieta' realizada por Sergei Prokofiev. La Philarmonia Orchestra demostró la conocida solvencia y profesionalidad de los conjuntos de Gran Bretaña, donde se ha hecho un merecido hueco entre los prestigiosos conjuntos de la capital inglesa.

La selección propuesta funcionó bien y recogió los momentos más emotivos, dinámicos y dramáticos del relato shakesperiano. Estuvo muy enérgica y activa Marin Alsop en todo momento y buscó una sonoridad de representación de la pieza, con 'tempi' muy balletísticos y reales, sin las excentricidades que a veces cometen algunos directores que no han dirigido, de verdad, la obra. Tan solo al final de la Suite durante el episodio de Romeo en la tumba y la Muerte de Julieta decayó algo el ánimo de la norteamericana, que trasmitió a la orquesta y que dejó un tanto desvaído el final del concierto.

La orquesta demostró una enorme solvencia en todas sus secciones, excelentes los vientos y sus solistas, que fueron muy justamente destacados por la directora, y unas secciones de cuerda muy compactas, afinadas, muy disciplinadas y de bella sonoridad que se lucieron tanto en los conocidos pasajes de bravura, 'Muerte de Tebaldo', como en los más líricos y cantábiles; estupendos también los solistas y el concertino, que se lucieron en sus delicados solos.

Aslop y los philarmónicos dieron una británica y brillante primera propina, 'Los osos salvajes' (The Wild Bears), último número de la suite 'La varita de la juventud' (The Wand of Youth) de Edward Elgar, y una segunda y a mi juicio innecesaria, si se trata de la architocada 'Danza Húngara Nº 5' de Brahms, e invitas al público a dar palmas; en fin, cosas que pasan o efecto navideño. Lo importante funcionó de forma magnífica y tuvimos ocasión de asistir a una brillante apertura de Festival y de ver pasar una estrella. ¡Que más se puede pedir!

Ficha

Concierto inaugural del 41º Festival Internacional de Música de Canarias. Directora: Marin Alsop. Solista: María Dueñas. Orquesta: Philharmonia Orchestra de Londres. Lugar y fecha: Auditorio Alfredo Kraus, viernes, 10 enero 2025.