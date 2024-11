David González: «La actual OFGC destaca por su pasión por el trabajo, el respeto y la preparación»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El joven director tinerfeño David González dirige este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus por segunda vez de forma consecutiva a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) dentro de su temporada de abono. Será una velada que contará en su primera parte con el trompetista venezolano Pacho Flores como solista, mientras que tras el descanso se abordará la 'Sinfonía nº5', de Prokofiev.

David González tiene muy clara su respuesta cuando se le cuestiona sobre la principal virtud que, a día de hoy, tiene la OFGC, en cuyo atril se sitúa el viernes por tercera vez en su carrera. «Destaca por la pasión por el trabajo, el respeto y la preparación. Se nota en cuanto llegas a dirigirla. Y eso no ocurre en todos lados ni en todos los proyectos profesionales. De ahí que su crecimiento sea exponencial. La orquesta crece porque hay una base muy sólida. Se percibe desde el primer día de ensayo, en el que ves que los músicos han llevado a cabo una preparación previa muy potente», subraya el músico tinerfeño.

Conoce los entresijos de la OFGC desde hace mucho tiempo, no solo gracias a su labor como director. «Hace 16 años toqué en la OFGC como percusionista. También di clases de percusión. Participé en sus conciertos escolares y en 2020 fui asistente del maestro Karel Mark Chichon [director titular y artístico de la formación grancanaria] en unas funciones de 'La bohème' de Puccini. Después ya llegó la apuesta de Chichon por mí como director dentro de la temporada de abono», relata tras culminar en uno de los ensayos previstos en la mañana de este miércoles.

David González reconoce que Chichon ha sido clave en su carrera. «Lo he seguido mucho e incluso toque como percusionista con él de director. Empecé con mis estudios de dirección hace 12 años y en 2016 se puede decir que empezó mi carrera y desde su nombramiento me ha sorprendido poder comprobar lo bien que trabaja. Junto con Miguel Romea es el director que más me ha influido hasta el momento», puntualiza.

Suelta una carcajada cuando se le plantea si se ve como sustituto de Karel Mark Chichon, que ha anunciado que en 2027 dejará de ser director titular y artístico de la OFGC. «No es el momento de coger el relevo de un cargo como ese, sino de seguir aprendiendo y haciendo nuevos proyectos para crecer como director. Una titularidad es algo muy serio y no es el momento. Mi objetivo es seguir ampliando proyectos y dirigir más, tanto en Canarias como fuera. Ser director titular implica muchas cosas extramusicales», asegura.

David González se está labrando una carrera muy diversificada. No solo por sus comienzos como percusionista y pianista, sino también a la hora de dirigir. Se prodiga tanto en veladas sinfónicas como operísticas y ha estado al frente de la orquesta del festival Classical Laguna Experience, en su Tenerife natal.

«El festival nació en 2022 para unir los puentes entre Canarias y América. Este año no he podido participar. El primer año tuve la suerte de trabajar con la compositora Gabriela Ortiz, a la que le estrenan piezas en sitios como Berlín o Los Ángeles. Ese festival es un ejemplo de cómo la música latinoamericana ha ido llegando a mi vida, incluso en la temporada de abono de la OFGC. Estoy muy identificado con esa música, me siento muy cercano a esa rítmica y mecánica, quizás porque los canarios somos un puente entre América y Europa», confiesa.

También ha trabajado junto a la compañía Teatro Xtremo, con las producciones del 'Lazarillo de Tormes', compuesta por David del Puerto, y un 'Stabat Mater' de Pergolesi, proyectos que contaron con una escenografía de Ricardo Campelo. «De momento, mi etapa con Teatro Xtremo se cerró. Me llegó en 2022 y desde ese momento me ha tocado hacer mucha música del siglo XX y estrenos contemporáneos», explica González.

Pacho Flores, el mejor y encima humilde

Desde el verano, el director David González y el trompetista venezolano Pacho Flores, que está considerado uno de los mejores intérpretes del mundo, ya estaban en contacto para preparar el concierto de este viernes, en el Auditorio Alfredo Kraus dentro de la temporada de abono de la OFGC.

El trompetista Pacho Flores. C7

«Estuve en recitales suyos en septiembre y octubre. Este lunes fue el primer contacto entre el músico y el solista y fue muy bien, al igual que los primeros ensayos ya con la orquesta. Desde el primer ensayo ha sido súper humilde, siempre en pro de la música, con la idea de construir y de sumar. Estoy súper contento. Es una persona a la que he seguido mucho y es un regalo y un privilegio poder dirigir un concierto con él», destaca el director canario.

Con Pacho Flores como solista, el público disfrutará de las piezas 'Salseando', de portorriqueño Roberto Sierra y de 'Historias de tangos y flores', de Daniel Freiberg.

González reconoce que tener formación como pianista y percusionista le facilita «acompañar» a los solistas y «estar de su lado» mientras dirige batuta en mano. «De todas formas, Pacho lo tiene todo clarísimo y los ensayos han fluido muy bien», reitera.

Concluirá el concierto con la 'Sinfonía nº5', de Prokofiev. «Me gusta mucho la música rusa, la entiendo y la disfruto», destaca David González.