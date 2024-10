Capi Arenas apadrina en Gran Canaria el nacimiento artístico de Daniel da Silva

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 18 de octubre 2024, 18:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El productor español Miguel Ángel Arenas, conocido por todos como Capi Arenas, vuelve a brillar en la industria musical. Y lo hace como 'start maker' (Hacedor de Estrellas en español), avalado por su trayectoria al descubrir e impulsar grandes talentos como Alejandro Sanz. Capi ha retomado su pasión por crear artistas con la mirada puesta en un nuevo proyecto: Daniel da Silva, un joven gallego-brasileño con una energía y talento desbordantes. Ambos están en Gran Canaria para rodar, junto con la compañía isleña DN7 Music, el videoclip de su último tema 'A-rri-qui-taun'.

Da Silva, de 26 años, ha sido apadrinado por Capi tras un encuentro que parece sacado de una película. Todo comenzó cuando el joven artista contactó con Arenas a través de las redes sociales y le propuso tomar un café. En lugar de eso, el productor lo invitó a una fiesta en su casa, un evento lleno de figuras prominentes de la música española como Alaska y Mario Vaquerizo. Fue en esa ocasión cuando Da Silva sorprendió a todos. «Le pregunté si bailaba y me dijo que sí. Comenzó a bailar, y todo el mundo se levantó para aplaudirle«, recuerda Capi emocionado. Este fue el momento decisivo para iniciar su colaboración. »Cuando el público aplaude, es porque hay algo«, añade Capi, destacando el carisma y la disciplina de Da Silva, quien desde entonces ha trabajado incansablemente para perfeccionar sus habilidades.

Imágenes de la grabación en El Centro y en DN7. C7

El joven artista, descrito por Capi como «multidisciplinar» y con «una voluntad férrea», ha estado bajo la tutela del productor, dedicando hasta ocho horas diarias a perfeccionar su canto, baile y presencia escénica. Este esfuerzo ya ha dado frutos, ya que Da Silva ha grabado 15 temas hasta la fecha, algunos de los cuales están predestinados a convertirse en éxitos.

Uno de estos temas es 'A-rri-qui-taun', una reinterpretación de un antiguo éxito producido por Capi Arenas. El videoclip de esta canción se está grabando actualmente en Gran Canaria, concretamente en localizaciones como el restaurante El Centro, de Guayadeque, y en los estudios de DN7 Music en la capital grancanaria. Capi Arenas ha encontrado en la isla un lugar especial para lanzar a sus artistas. «Desde Los Pecos hasta ahora, siempre he traído a mis artistas a Canarias. Este lugar ha sido trascendental en mi vida, es un puente con América», dice el productor, quien ha elegido trabajar junto a David Navarro y su compañía DN7 Music para llevar adelante este proyecto.

Enamorado de la isla

«Gran Canaria nos trata maravillosamente, a veces más de lo que valemos, y eso es un lujo», afirma Capi Arenas, quien ve en este nuevo trabajo una oportunidad para seguir demostrando que la música española sigue viva y vibrante. Además, la colaboración con David Navarro aporta una combinación única. «David tiene algo que yo no tengo, es un profesional multidisciplinar que ha sacado a talentos cosechando muchos éxitos y tiene una visión de esta industria similar a la mía. Eso, unido a mi creatividad, nos hace muy fuertes», comenta sobre su socio en este proyecto.

Para Da Silva, este es el comienzo de una carrera que promete ser meteórica. Con humildad y pasión, recuerda sus inicios. Nacido en La Guardia, Pontevedra, creció en el campo y sin referentes artísticos. «Con cuatro años me subí por primera vez a un escenario en una fiesta de cumpleaños, y desde entonces no he dejado de actuar», cuenta el joven. Sin ayuda, aprendió a bailar hip hop en la calle para costearse sus clases de baile y, con el tiempo, encontró en Madrid el lugar donde explotar su potencial. Fue allí donde su carrera comenzó a tomar forma, rodeándose de artistas y coreógrafos que lo inspiraron a seguir adelante.

Su primer gran escenario llegó en el concierto de Chris Lebrón en Telde, donde interpretó cinco canciones. «A la semana íbamos a grabar en Sevilla, pero una apendicitis lo paró todo», comenta sobre el giro inesperado que afectó sus planes. Sin embargo, este obstáculo solo sirvió para darle un nuevo enfoque a su proyecto junto a Capi.

El joven artista también cuenta con el respaldo de grandes figuras del panorama musical español, como Pancho Céspedes, Alaska, Mario Vaquerizo y Alejandro Sanz, quienes lo han avalado públicamente. En cuanto al nuevo tema, Da Silva lo describe como «una gran carta de presentación». «'A-rri-qui-taun' es un tema alegre y bailable que mezcla un rap español con un doble sentido, ideal para todos los públicos. Quiero crear algo que no exista y transmitir mucha alegría«, añade, reflejando su visión artística.

Este videoclip, que verá la luz a finales de año, no solo es el primer paso en la carrera de Da Silva, sino también la gran apuesta de Capi Arenas como mentor y productor, demostrando que, incluso después de décadas en la industria, sigue teniendo la capacidad de descubrir y crear estrellas.

