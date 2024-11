Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La pianista Alexandra Dovgan, nacida en Moscú en 2007, es una de las figuras emergentes del panorama musical clásico mundial. Este viernes, a partir de las 20.00 horas, se estrena junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), en el Auditorio Alfredo Kraus. El legendario director británico Trevor Pinnock lleva las riendas de una velada que, además del 'Concierto nº20' de Mozart que tendrá como solista a Dovgan, incluye la 'Suite de la Música acuática' de Haendel y la 'Sinfonía nº 3, Escocesa', Mendelssohn.

-¿Cómo es su visión, su aproximación al 'Concierto nº 20' de Mozart?

-No puedo describir mi visión del 'Concierto para piano nº 20' de Mozart porque no tengo palabras suficientes para hacerlo. Pero sin duda diré que este concierto es una de las obras maestras más significativas del repertorio orquestal para piano jamás escrito. Y para mí, este concierto también ocupa un lugar especial en mi corazón. En primer lugar, porque se trata de uno de los dos conciertos en modo menor escritos por Mozart. Este concierto fue escrito durante un periodo bastante difícil de la vida del compositor. Y el primer tema del piano es toda una revelación... Estoy increíblemente feliz de tener la oportunidad de tocar esta pieza e interpretarla aquí, en Las Palmas de Gran Canaria.

-Cuando se trata de obras tan emblemáticas como este concierto de Mozart, ¿cómo se equilibra la presencia del sello personal del intérprete con el respeto a la partitura original?

-Tienes que encontar una línea muy clara. Transmitir lo que el compositor ha escrito y al mismo tiempo mostrar algo propio. Probablemente, lo más importante es entender correctamente las intenciones del compositor, estudiar la partitura con detenimiento. Y algo personal surge cuando tocas en el escenario. También es muy interesante escuchar la misma pieza en diferentes grabaciones e interpretaciones, a veces es muy inspirador y te da nuevas ideas. Pero si hablamos del concierto de Mozart en Re menor, por supuesto que tiene que haber cierta interacción con el director y la orquesta. Lo interesante es que cuando tocas el mismo concierto con diferentes directores y orquestas, también obtienes nuevas ideas y la pieza siempre suena nueva. Pero, qué duda cabe, la música es un arte asombroso, no puedo decirle cómo interpretar Mozart «correctamente», cada uno tiene su propia idea correcta de cómo debe sonar.

-¿Ha actuado antes con Trevor Pinnock? ¿Cómo se afronta un concierto con una leyenda como él?

-Con Trevor Pinnock he tocado muchas veces. Primero fue el 'Segundo Concierto' de Beethoven, un poco más tarde también tocamos el 'Segundo Concierto' de Chopin. Ahora trabajamos en este concierto de Mozart. El maestro Pinnock siempre está abierto a interactuar con el solista durante el ensayo. Le gusta ensayar mucho, lo cual es muy valioso, porque durante el proceso de ensayo puedes sumergirte en la música y encontrar muchos colores nuevos y leer la pieza de una manera nueva. Además, es una persona increíblemente amable y simpática. ¡Para mí siempre es una gran alegría colaborar con él! Espero con impaciencia estos emocionantes ensayos y este concierto de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, nuestros próximos proyectos juntos.

-Hablando de leyendas, su biografía menciona que Grigory Sokolov es uno de sus referentes. ¿Qué cualidad destacaría de este gran pianista que sigue en activo y que suele tocar en el Festival de Música de Canarias?

-Grigory Sokolov es el más grande pianista de nuestro tiempo. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud por su apoyo y sus inestimables consejos. Escuchaba siempre sus grabaciones desde la infancia y soñaba con ir a un concierto suyo en directo: mi sueño se hizo realidad en 2019. Tocó un programa increíble con obras de Beethoven y Brahms. Recuerdo que estaba sentada en la última fila del Concertgebouw de Ámsterdam, y desde la primera nota me sumergí en un increíble viaje musical. Lo que me sorprende de su forma de tocar es su increíble honestidad con los compositores, profundiza mucho en la partitura. Y, por supuesto, tiene un sonido increíble, por lo que siempre estoy deseando escuchar sus actuaciones en vivo.

-¿Le interesa el repertorio clásico pianístico de compositores españoles?

-Por el momento mi repertorio se centra más en la música clásica o romántica, pero por supuesto en el futuro me gustaría ampliarlo y quizás incluir también música de compositores españoles en mis programas. He estudiado y escuchado muchas obras de Albéniz, De Falla y muchos otros compositores españoles, y encuentro esta música muy hermosa y llena de color.