Bryan Scott irrumpe con fuerza en la escena musical urbana

La música urbana sigue transformándose y dando paso a nuevas voces que están escribiendo una nueva página en la historia del género. Uno de esos talentos emergentes es Bryan Scott, conocido como 'El Fenómeno', quien está listo para sorprender y conquistar la escena musical con su propuesta innovadora.

El pasado 14 de junio, Bryan Scott lanzó su primer sencillo titulado «Una sonrisa muerta», en colaboración con dos grandes del género urbano, Divino y Ken Y. El lanzamiento vino acompañado de un impactante video musical oficial, que ya cuenta con más de 317,000 vistas en YouTube. Producido por Jaydwin de Tree of Diamond Music, el video presenta a Bryan Scott como el protagonista de una narrativa visual sobre la lucha interna de un joven para liberarse de los recuerdos de una relación pasada. La participación de Divino y Ken Y añade diversidad y valida el talento de Bryan junto a dos figuras destacadas del género.

«Más que agradecido, es la mejor forma de expresar cómo me siento con esta oportunidad. He trabajado fuerte en mi música esperando iniciar una carrera profesional en solitario que tenga posibilidades. Yo llegué para quedarme. Estoy muy honrado de la colaboración con artistas de gran calibre como Wisin, Divino y Ken Y, lo que va a permitir que mi música llegue a nuevas audiencias. No encuentro palabras para expresar lo grande que ha sido contar con ellos», expresó Bryan Scott, mostrando su emoción y gratitud.

Tras el éxito de su primer sencillo, Bryan Scott ya disfruta de su último EP ya disponible en todas las plataformas. Este EP, lanzado bajo el sello Sonar, incluye los temas «Pa' comernos» junto a Wisin, «Fulanito de tal», «Febrero», «Pase lo que pase», «Tus redes me atraparon» y «Tú cuerpo». Cada canción refleja el talento, las letras cautivadoras y el estilo único de Bryan, consolidándolo como una de las promesas más fuertes en la música urbana.

Con este EP, Bryan Scott aspira a llevar su música a audiencias de Latinoamérica y a los mercados hispanos en los Estados Unidos. Su talento y presencia en el escenario ya han comenzado a captar la atención del público, quienes lo ven como «El Fenómeno» que está revolucionando el género.

