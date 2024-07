El ángel británico de la sanación y el disfrute

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de julio 2024, 23:37 | Actualizado 23:52h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En unos tiempos como los actuales, donde el mito del ángel exterminador gana cada día más peso ante tanta violencia y destrucción, se agradece un respiro. Un soplo de buen rollo, esperanza y diversión de la mano de un ángel sanador, como en el que se transformó en la noche de este jueves el cantante británico Robbie Williams, gran estrella de la primera de las tres jornadas del Granca Live Fest.

Su balada 'Angel' es un clásico que, se maneje o no el inglés, se cuela hasta los huesos. Una balada que reflexiona sobre la salvación y el amor frente a la frustración y las bajonas. Algo sobre lo que este artista, que ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, sabe mucho. Lo mismo que sucede con 'Feel', otro icono de su repertorio en el que habla de su lucha frente a la depresión y los problemas mentales que también han inspirado la muestra pictórica 'Confessions Of A Crowded Mind' que exhibe actualmente en el Moco Museum de Barcelona.

Ambos temas, como era de esperar, figuraron en su estreno sobre un escenario del archipiélago y en la única parada española prevista dentro de su verano. Pero no todo fue sentimiento, turbulencias internas y resiliencia. El artista nacido hace medio siglo en Stoke-on-Trent ofició un concierto y no un funeral y para que la fiesta cobrara forma dio paso a canciones como 'Rock Dj' y 'Candy', que sonaron estupendamente gracias a una banda que exhibió un estado de forma fantástico. Al mismo nivel vocal de un artista que parece haber dejado atrás los malos tiempos y los excesos.

Noticia relacionada Granca Live Fest Robbie Williams, una vida inmersa en la lucha contra la fama Bárbara Blanco

Pero vayamos por partes. Al principio. ¡Y vaya comienzo! Un vídeo grabado en Hyde Park, donde toca este sábado, lo llevó en volandas hasta el escenario. De blanco de pies a cabeza, con unas gafas de sol que se quitó al momento al igual que la chaqueta, luciendo en camiseta músculos y cantando «dejen que les entretenga». Para eso se presentó como Robbie 'Fucking' Williams. Se metió al público en el bolsillo desde ese potente arranque y no lo soltó hasta la despedida. Siempre cercano, dejándose tocar por las primeras filas, bromeando con la panza de burro que lo ha recibido en la ciudad y hasta con un vídeo de sus comienzos en Take That, con un primer plano su propio culo.

A Elvis Presley, Bowie, Prince, George Michael, Tina Turner, Matthew Perry y Freddie Mercury, entre otros mitos de la música y la interpretación les rindió tributo tras agradecer a Dios haber cumplido medio siglo de vida el pasado mes de febrero y acometer una traca final con sus clásicos ya mencionados y demostrando ser un cantante y un showman Top y gamberrearé. Ni la lluvia pudo eclipsar el disfrute catártico de los cerca de 10.000 asistentes.

Se vino arriba, se puso una chaqueta roja con lentejuelas y revivió otro icono del rock británico como fue el grupo Oasis, al que ya regaló un guiño en el vídeo del comienzo.

El encargado de abrir el festival fue el madrileño Pedro Pastor, un cantautor que ya ha superado la estela de ser considerado emergente. Es una realidad dentro del joven panorama de la canción de autor, tal y como puso de manifiesto con los temas que interpretó de su último álbum, 'Escorpiano', junto a su banda Los Locos Descalzos.

Sobre el escenario del Granca Live Fest se mostró cercano, divertido y emotivo mientras desgranaba un repertorio en el que sus propias vivencias y las cuestiones sociales marcan la pauta.

Cogió el testigo, ya con un tono mucho más festivo el puertorriqueño Pedro Capó, con el que el público comenzó a mover el esqueleto, sobre todo cuando abordó los dos temas que le han convertido en una estrella internacional, 'Calma' y 'La Fiesta'. Desde los primeros acordes, se metió a los asistentes en el bolsillo, gracias en gran medida a los ritmos latinos pegadizos que integran su repertorio.

Siete Palmas empieza a vibrar con el Granca Live FestVer 27 fotos Arcadio Suárez

Viernes y sábado

Para este viernes, el plan que oferta el Granca Live Fest arranca a las 17.00 horas, con Flor SZ. Le siguen los conciertos de Nia (18.00), Álvaro de Luna (19.15), Juanes (20.45), Melendi (22.30), Mora (00.00) y Black Eyed Peas (01.30).

El festival culmina el sábado con los conciertos protagonizados por: Kany García (18.00), Christian Nodal (19.30), Estopa (21.00), Maná (23.00), Jhayco (00.45) y Cruz Cafuné (02.00 horas).