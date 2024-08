Abelardo 'el Tormento': «Me considero un cantador del pueblo»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de agosto 2024, 22:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Si canta con voz clara y, además, con fundamento, está claro que quien canta es Abelardo 'el Tormento'. Se ha definido como «un parrandero de tiendas de aceite y vinagre a las que acudía cuando era niño a buscar dos perras de petróleo», explica Abelardo García, el genuino cantador grancanario que este año forma parte del cartel de la 35º edición del Encuentro de Música Teresa de Bolívar que tendrá lugar en Teror en el mes de septiembre, organizado por la Consejería de Cultura a través de su Fundación Nanino Díaz Cutillas.

Será curiosa estudiar la reacción del veterano solista de raíz cuando se vea la noche del día 14 de septiembre rodeado en la Plaza de Sintes de la Villa Mariana, del innovador tresero cubano Renesito Avich pero, sobre todo, de los integrantes del trío de nombre poco folclórico, Ácido Pantera, el grupo que con su electrónica tropical ha transformado la infinidad de sonidos que mueven a Latinoamérica al ritmo de sintetizadores y música elaborada con máquinas. ¿Sentenciará algo así como que el Teresa de Bolívar ya no es lo que era?

De momento, estima que «el Teresa de Bolívar es un gran encuentro de riquezas culturales que engrandecen a cualquier cantador que tenga la suerte de estar esa noche junto al pueblo de Teror que tanto arropa con sus cariñosos aplausos».

Su concierto adelanta que «será un reflejo de todos los temas que he cantado a lo largo de mi trayectoria musical como parrandero de aceite y vinagre, incluyendo lo tradicional, lo mexicano y otras composiciones propias. Se inspirará en un recuerdo que he dejado plasmado en un único disco 'El hijo del pueblo', acompañado por mis dos hijas 'las Tormentas' que han sido las que me han animado a dejarlo como legado para el pueblo y mi familia. Tengo la gran suerte de contar con una extraordinaria banda de músicos dirigida por Luis Montesdeoca que me arropará esa noche en el Teresa de Bolívar».

Es curioso porque 'el Tormento' volverá a subirse al mismo escenario que la organización del festival ubique en la Plaza de Sintes, cuatro años después del homenaje que el Cabildo grancanario le tributó en el marco de la 31º edición del Festival Folclórico de Gran Canaria.

Su apodo lo hereda de su abuelo y su padre, de nombres Abelardo, como él. «Mi abuelo murió cuando yo tenía diez años y mi padre me contaba que cuando salía en carnavales estaba cuatro o cinco días sin regresar a la casa. Mi abuela lo iba a buscar y era la única persona que lo podía arrastrar nuevamente hasta Firgas. Era un tormento…», explica.

«Yo empecé a cantar muy tarde. En mi adolescencia escuché a mi padre tocar con su guitarra música de pulso y púa y fue, sobre los 15 o 16 años, cuando empecé a cantar mis primeras coplas en Teror con la rondalla Los Terureros al mando Pepe Dávila. Fue cuando me hice con una guitarra de la Ferretería El Martillo. Mi padre, que me enseño los primeros acordes, me decía: 'ya se cagó el perro en las papas. Con esto vas a beber mucho ron y a pasar mucho sueño'. Los viejos no fallan…», rememora Abelardo García. «Aprendí a tocar el laúd de oído con mi padre que lo hacía con partituras de temas clásicos como 'El gallito', 'Camino de rosas' o 'Torero' y otros pasodobles arreglados por Germán Lago», agrega el solista.

Repertorio mexicano

En los ambientes de la música popular de Canarias es conocido por su repertorio mexicano. «A raíz de un programa de radio que se llamaba 'La Ronda' escuchando a Pedro Infante y Jorge Negrete, me fui aficionando a este estilo musical por la alegría que me trasmitían sus letras y trompetas».

Abelardo 'el Tormento', en un concierto. C7

Confiesa que se considera «un cantador del pueblo y, donde quiera que voy, le hago un homenaje a las tiendas de aceite y vinagre las cuales me vieron nacer y crecer. Nuca he sido artista y, aunque la vida me ha llevado a pisar muchos escenarios, es en esas tiendas es donde yo me siento feliz cantando. La palabra artista no va con lo que yo quiero ni con las raíces de mi gente», añade el cantador, que para zanjar el municipio de su procedencia que muchos sitúan en Moya y Firgas, escribió la letra de una copla: «yo nací entre dos pueblos y no lo puedo negar, en Moya me bauticé y en Firgas empecé a cantar».

Abelardo 'el Tormento' ha cantado en Cuba, Venezuela o México, y en eventos folclóricos celebrados en toda Canarias. Sancochos, Granjeros y Timple y Bohemia son formaciones a las que ha pertenecido.

La 'Champions'

«Cantar en las ocho islas es como ganar la Champions», sostiene 'el Tormento' al que un grupo que trabajaba para un hotel en México quiso contratarlo para que cantara rancheras a los turistas.

«Yo le indiqué que estaba acostumbrado a los vientos alisios y que se olvidaran», recuerda. Les tiene afecto indiscutible a todas las islas, «pero Fuerteventura es patria. Estoy enamorado de Tetir», reconoce el cantador.

Manifiesta que tiene dos referentes a los que idolatra. «A los 18 años descubrí a Javier Solís, uno de mis grandes referentes en la música mexicana y, mucho antes, al gran Dacio Ferrera en la música tradicional canaria». Quizás por eso son reconocidas las folías que brinda al público en muchos de sus recitales.

«En mi época aprendíamos unos de otros. Los conservatorios eran los bares, donde mejor se parrandeaba y la universidad, la calle. Así fui aprendiendo de los demás, de lo que siempre he presumido, oyendo cantar a uno y a otro, para sacar luego mi estilo propio y diferente. Esa ha sido mi verdadera escuela», dice.

A estas alturas de la vida y de su trayectoria sentencia que «me siento afortunado de la gran suerte que he tenido al encontrar, en este camino musical, a grandes intérpretes y cantadores que se han convertido en buenos amigos formando parte de mi familia, pero de lo más orgulloso que me siento es de haber tenido dos maravillosas hijas con las que espero compartir escenario hasta que la vida quiera».