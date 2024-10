Muere Paul D'Ano, cantante de Iron Maiden, a los 66 años

Colpisa Lunes, 21 de octubre 2024, 17:08 | Actualizado 17:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El ex cantante de Iron Maiden, Paul D'Ano, ha muerto a los 66 años en su casa de Salisbury, en Inglaterra, según ha anunciado su discográfica este lunes. «En nombre de su familia, Conquest Music se entristece al confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno. Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años», han comunicado.

«Desde que dejó Iron Maiden, Paul Di'Anno ha tenido una larga y agitada carrera discográfica con Battlezone y Killers, así como numerosos lanzamientos en solitario y apariciones como invitado», le despide el comunicado de su sello discográfico. «A pesar de estar aquejado de graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans en todo el mundo, acumulando más de 100 shows desde 2023. Su primer álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast fue lanzado en septiembre de 2024 y presentó lo más destacado de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden. En Conquest Music estamos orgullosos de haber tenido a Paul Di'Anno en nuestra familia de artistas y pedimos a su legión de fans que alcen una copa en su memoria», continúa.

El británico, que ya había anunciado un concierto en marzo de 2025 en Bilbao, encabezó la banda durante dos álbumes, Iron Maiden en 1980 y Killers en 1981, antes de ser reemplazado por el actual vocalista Bruce Dickinson.

Paul saltó a la fama como cantante de la banda inglesa de heavy metal entre 1978 y 1981. Lo hizo tras sustituir a un primer vocalista llamado Dennis Wilcock, que no llegó a grabar nada con el grupo. Cantó en su álbum de debut, 'Iron Maiden', y también en el segundo, 'Killers'. La fama que acarrearon estos discos y su juventud, era el miembro del grupo de menor edad, acabó dejándose llevar por el mundo de las drogas y el alcohol, lo que provocó que fuese expulsado del grupo.

Tras su marcha de Iron Maiden, Di'Anno fundó la banda que lleva su apellido, a pesar de que la intención es que llevase el nombre de Lonewolf, con la que editó solo un trabajo de nombre homónimo en 1984. Un año después se juntó con músicos destacados del 'heavy metal', como Pete Willis (Def Leppard), Janick Gers y Clive Burr (Iron Maiden) para formar un súpergrupo llamado 'Gogmagog', que sólo llegó a publicar un EP de tres temas.

En 1986, formó un nuevo proyecto, Paul Di'Anno's Battlezone, con los que sacó los discos 'Fighting Back' (1986), 'Children of Madness' (1987) y 'Feel My Pain' (1998). Durante este tiempo también probó suerte con el nombre de Killers, lanzando el elepé 'Murder one' en 1992. Cinco años después, recuperó de nuevo su apellido como nombre de la banda, y grabó 'The World's First Iron Man', al que siguieron 'As Hard As Iron', 'The Masters' y 'Nomad'.

Hace menos de dos meses, Di'Anno, que ha estado actuando en silla de ruedas como consecuencia de graves problemas de salud, habló de los progresos de su tratamiento tras someterse a una importante operación de rodilla en Croacia. «Salí de la clínica en la que estaba porque iba esa noche, en Zagreb, a hacer una firma de autógrafos y subir al escenario a cantar tres canciones con una banda de versiones de Maiden. Lo que no sabía es que Bruce tocaba también», relató el cantante.