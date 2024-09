Kike Pérez: «La inclusión de cinco cómicos canarios en el Festival Reíslas demuestra la buena salud de la comedia en las islas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de septiembre 2024, 17:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Uno de los cómicos franquicias y más populares de Canarias, el conejero Kike Pérez, está incluido en el cartel de la nueva edición del Festival de Humor Reíslas que durante el mes de septiembre itinerará por seis de las ocho islas, mostrando un total de 35 espectáculos de 18 artistas famosos del panorama de la comedia española. Para Pérez «es un honor formar parte de este evento mostrando la buena salud de la que goza la comedia canaria. Ahora mismo estamos viviendo un momento de oro de ese legado que nos dejó Manolo Vieira del que han salido muchas raíces tanto masculinas como femeninas. Todo ello puesto en valor en el contexto de un festival de carácter nacional como Reíslas pone en contexto lo que estamos haciendo muchos humoristas en Canarias», explica Kike Pérez.

El humorista de Lanzarote actuará el día 12 de septiembre en el escenario del CICCA de la capital grancanaria. No será el único artista canario que figure en el cartel de este festival que también contempla los nombres del tinerfeño Darío López, los grancanarios Jorge Bolaños y Omayra Cazorla y la palmera Pilar Batista.

Pérez avanza que ofrecerá «un show festivalero especial concebido para Reíslas en el que condensará lo mejor de los espectáculos de los últimos tres años en el que resumo mi esencia. Como siempre habrá sorpresas con temas de actualidad. Será un show puramente Kike Pérez», dice.

«Estamos llenando los teatros de la misma manera que los artistas nacionales. Hay público para todos los artistas y para todos los formatos y Reíslas lo demuestra. Cada uno de los humoristas tiene su manera de afrontar la comedia y eso es maravilloso, porque todas son complementarias y ninguna excluyente», añade Kike Pérez.

Fue el humorista canario precisamente quien dio nombre a este festival que se desarrolla en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa hasta el día 29 de septiembre, y que contempla las actuaciones de Eva Hache, Ana Morgade, Carolina Iglesias, David Cepo, Comandante Lara & Cía, el dúo Pantomima Full, Martita de Graná, Mikel Bermejo, Asaari Bibang, Álvaro Casares, Ismael Lemais e Isita Díaz, a los que se une un quinteto de los cinco cómicos cómicos ya mencionados.

Coproducido por las empresas peninsulares Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally? Producciones & Management, Ninona Producciones y la canaria Estudios Multitrack, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, el Ministerio de Industria y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Gobierno de Canarias, contando con la colaboración de los Cabildos de las islas implicadas y de todos los ayuntamientos de los once municipios de Canarias en los que se celebra en esta ocasión.

Con sus recientes producciones 'Siento Ochenta' y 'Negras, el musical', Kike Pérez ha estado últimamente recorriendo distintos espacios escénicos de más de una veintena de municipios de Canarias. Y es que el conejero siempre nos sorprende después de casi veinte años de estar en la escena y haberse convertido en una referencia del humor en Canarias.

En sus shows explica que, de alguna manera, plasma «el sentimiento de un chinijo nacido en los 80 que ya tiene casi lo mismo 'mirado pa´atrás' que 'planaeado pa´lante'. Soy un aprovechador de buenos momentos, un cómico profesional en continua construcción», agrega el también profesor de Educación Física que el pasado año superó el millar de actuaciones de su exitosa carrera profesional de 18 años sobre los escenarios. Kike Pérez, que combina sus espectáculos como humorista con campañas publicitarias, programas de televisión y cameos en el cine, empezó su carrera artística en 2026.

«Me siguen sudando las manos y se me sigue poniendo el corazón a mil antes de cada actuación, y creo que eso es lo bonito. Cada actuación es importante y cuenta. El día que no me ponga nervioso habrá que echar la vista atrás y ver que está pasando», subraya el humorista que confiesa que encuentra la inspiración «en la calle, ese es mi folio en blanco, intento construirlo todo desde la realidad. He ido buscando la perfección en la simplificación, muchas veces nos perdemos en los fuegos artificiales y nos olvidamos de que, como un buen potaje, lo importante es el contenido y el producto», admite Pérez.

«El humor es la mayor muestra de inteligencia emocional que alguien puede ofrecerte y la ausencia de sentido del humor explica muchas cosas que no son positivas. Yo intento entrenar el sentido del humor y tenerlo fresco para que no me coja la vida malhumorado. Reírse de uno mismo es la forma más sana de mostrarse amor, hasta que no eres capaz de reírte de ti mismo, no te estás queriendo bien. La mayor forma de demostrar amor es con una sonrisa ¿por qué no sonreírnos a nosotros mismos entonces?», concluye Kike Pérez.