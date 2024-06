David Goldblatt y Consuelo Kanaga, notarios del racismo

Miguel Lorenci Madrid Domingo, 2 de junio 2024, 16:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Durante casi 70 años David Goldblatt (1930-2018) recorrió Sudáfrica para fotografiar a sus gentes, sus paisajes y su arquitectura. Nieto de judíos lituanos emigrados al país africano para huir de los progromos, sufrió en sus propias carnes la inquina antisemita y la implacable segregación que padecieron los nativos negros, mortificados durante décadas por el odio blanco y supremacista.

Goldblatt fue testigo y notario del 'apartheid' y de su disolución con la llegada al poder de Nelson Mandela. Como lo fue Consuelo Kanaga (1894-1978), pionera en documentar el modo de vida de los segregados afroamericanos en Estados Unidos desde el primer tercio del siglo XX y cuya obra no se había expuesto antes en Europa.

'Ella es árbol de vida', 1950. Brooklyn Museum

La Fundación Mapfre muestra hasta el 25 de agosto los trabajos de estos comprometidos, sensibles y apreciados fotógrafos blancos atento a universo negro en el marco de PHotoEspaña. «Ambos huyen de la espectacularidad», destaca Nadia Arroyo, directora de Cultura de la fundación.

'Sin segundas intenciones' se titula la muestra de Goldblatt, que reúne casi 150 imágenes de mediano y gran formato en blanco y negro y en color. El fotógrafo sudafricano utilizaba esa frase para advertir a los modelos que reclutaba mediante anuncios por palabras que no quería nada más mas que fotografiar a ciudadanos, negros o blancos, en sus entornos vitales o laborables.

'El derrocamiento de Cecil John Rhodes después de arrojar heces humanas contra la estatua y de que la universidad accediera a las demandas de los estudiantes para su retirada, Universidad de Ciudad del Cabo, 9 de abril de 2015' / 'En la oficina de la funeraria, Orlando West, Soweto', 1972 / 'El hijo de un criador de avestruces espera junto a un jornalero a que comience la jornada de trabajo, cerca de Oudtshoorn, Provincia del Cabo Occidental, 1966. The David Goldblatt Legacy Trust

'Atrapar el espíritu' se titula la muestra de Consuelo Kanaga que reúne 180 imágenes, en su mayoría impresiones de época en pequeño formato, y diverso material documental. «Kanaga ponía toda su atención en el otro, con un lenguaje del altura cultural que mezcla compromiso social y arte», dice Drew Sawyer, comisaria de la muestra de la fotógrafa blanca que quería retratar «sin normas» el alma de los negros norteamericanos.

Goldblatt fotografió con un insobornable espíritu de objetividad a policías, víctimas de régimen del 'apartheid', disidentes o colonos blancos. Captó el interior de sus hogares, las ciudades en las que vivían, sus edificios y los paisajes en los que se movían. «Sus imágenes conforman un amplio y emocionado documento visual del régimen racista, un registro que jamás muestra explícitamente su violencia, pero que deja ver claramente todo lo que representaba», dice Matthew S. Witkovsky, comisario de la exposición junto a Judy Ditner y Lelies M. Wilson.

De gran fuerza documental, las fotos de Goldblatt muestran «la continuidad y la solidez de su trabajo», según el comisario. «Creía profundamente en el valor del intercambio, el debate y la importancia de expresar las opiniones propias», dice Witkovsky del primer sudafricano que expuso en el MoMA de Nueva York, en 1998. Ganador de los premios Hasselblad y Cartier-Bresson, participó en las Documenta 11 y 12 de Kassel y en la 54 Bienal de Venecia.

'Manos', 1930 / 'Kenneth Spencer', 1933 / 'Sin título', 1936. Brooklyn Museum

La exposición ha sido coorganizada por The Art Institute of Chicago y la Yale University Art Gallery de New Haven junto a la Fundación Mapfre.

Compromiso

'Atrapar el Espíritu' recorre seis décadas de trabajo de Kanaga, artista olvidada pero fundamental en la historia de la fotografía moderna. Nada convencional, comprometida con la justicia social, fue fotoperiodista profesional desde la década de 1910 y la primera fotógrafa contratada por el diario San Francisco Chronicle. También fue una de las pocas mujeres conectada con los círculos de vanguardia estadounidenses, el grupo 'f.64' en San Francisco, y la 'Photo League' en Nueva York. Blanca nacida en Oregón, se sumó al movimiento 'Nuevo negro' o 'Renacimiento de Harlem'.

'Autorretrato', sin fecha. Brooklyn Museum

«Kanaga no hacía foto documental callejera. Quería realizar retratos directos con afán artístico», dice la comisaria de la primera muestra europea de la fotógrafa. Ha sido posible gracias al Brooklyn Museum de Nueva York, depositario del legado de Kanaga, que perdió buena parte de sus imágenes más tempranas en sus muchas mudanzas, en colaboración con el San Francisco Museum of Modern Art y la Fundación Mapfre.Las imágenes del sudafricano que testimonió el 'apartheid' y las de la gran retratista de la América negra coinciden en la fundación Mapfre