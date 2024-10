'The Seed of the Sacred Fig' y 'Turisti' triunfan en el FIC Gáldar 2024 El filme iraní de Mohammad Rasoulof y el corto del director italiano Adriano Giottise hacen con las Guayarminas de Bronce del Festival Internacional de Cine de Gáldar

CANARIAS7 Gáldar Domingo, 20 de octubre 2024, 12:32 | Actualizado 13:36h.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2024 corona a sus ganadores con las Guayarminas de Bronce que en esta edición llegan con compromiso social y mucha audacia. La Guayarmina al Mejor Largometraje recaía en 'The Seed of the Sacred Fig', de Mohammad Rasoulof, director iraní huido de su país tras ser condenado a prisión por su crítica al régimen de los ayatolas.

'Turisti' de Adriano Giotti, Guayarmina de Bronce al Mejor Corto, 'Las cosas queridas', de Pablo Vilas, Mejor Cortometraje Canario, y 'Deadly Draw', de Nitya López, Mejor Cortometraje Español. 'Plan de fuga', de Lionel Marrero, se convertía además en el primer corto de animación que lograba hacerse con la Guayarmina de Bronce al Mejor Cortometraje de 'Gáldar Rueda'.

El FIC Gáldar 2024 ponía el broche de oro a una intensa semana de cine con una gala de lujo celebrada en el Pabellón Juan Vega Mateos, convertido por una noche en una impresionante sala de fiestas con haces de luz y mesas dispuestas junto al escenario. Presentada por Secun de la Rosa y Yaneli Hernández que, en consonancia con el homenaje del festival a los 30 años de «Pulp Fiction», arrancaban la gala a ritmo de twist y la música de la película con música en directo. Junto a ellos, la periodista María Mendoza, que se unía a sus compañeros tras haber recibido a los invitados en la alfombra roja junto al periodista Adrián Cruz.

Inauguraba la noche la directora del festival, Ruth Armas, que agradecía «a la profesión, a los de aquí y a los amigos de fuera que siempre acuden a la llamada» de esta «apuesta cultural a través del cine para seguir creando y educando en valores, en igualdad y en seguir poniendo sobre la mesa los problemas del mundo».

Armas añadía que «las Guayarminas fueron mujeres valientes que afrontaron conflictos y luchas sin miedo. Sigamos rompiendo moldes», pedía, «sigamos escribiendo e interpretando historias inspiradoras para que el futuro sea mujer, sea nuevo y sea esperanza».

Julio Mateo, teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, mostraba en su intervención el aspecto del futuro Centro Cultural Guaires, en obras en estos momentos. «Los tiempos cambian, avanzan y por eso hemos tenido que hacer inversión en nuestros espacios culturales, más de un millón y medio de euros en los últimos dos años», declaraba, asegurando que «en Gáldar siempre tendremos las puertas abiertas al cine y a la cultura».

Ampliar Candela Peña, tras recoger el premio que le entregó Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar. C7

Guayarmina de Honor a Candela Peña

El plato fuerte de la noche llegaba con la entrega de manos del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, de la Guayarmina de Honor 2024 a la actriz Candela Peña. Sosa resaltaba que «más allá de la capital hay vida, pueblos que hemos creído que la cultura no es un gasto, es una inversión y que merece la pena que vengan actores y actrices, que veamos filmes que después obtendrán grandes premios», pero sobre todo merece la pena «la ilusión y el compromiso de gente joven que nos inyecta adrenalina para seguir apostando por la cultura, larga vida a este festival».

Emocionada tras un resumen en imágenes de su dilatada carrera, Candela Peña recogía el galardón dando la enhorabuena a los premiados de Gáldar Rueda. «Estad orgullosos de ser de aquí, así se empieza y así se sigue. Por eso no me gustan los honores, porque en nuestro oficio solo curramos el ocho por ciento», en una profesión que consiste en «lo que habéis hecho, ponerte en una cámara, en un micro, con gente que os respalde». Destacando que «la cultura nos hará libres y nos salvará»; Candela no quiso dejar de resaltar «el talento canario, yo he crecido como actriz gracias a Félix Sabroso,» el que es, concluía, «uno de los mejores directores de Europa.»

La Guayarmina de Honor 2024 era precisamente uno de los grandes atractivos de la alfombra roja previa a la gala, en la que recibió todo el cariño del público junto a los actores Pilar Castro y Almagro San Miguel y el cineasta Javier Balaguer. Junto a ellos, los miembros del jurado del FIC Gáldar 2024, el cineasta Alfonso Albacete y el productor Roberto Butragueño, responsables de valorar la Sección Oficial de Largometrajes y el jurado de cortos compuesto por la actriz Stephanie Magnin, y los productores Néstor López y Piluca Baquero.

Sin olvidar al jurado de Gáldar Rueda, el cineasta y dramaturgo Mario Hernández y las actrices canarias Jennifer Artiles y Romina Vives. Ausencia significativa de María Rubin, responsable de cine español en Movistar + y jurado del festival por un percance de última hora. María recibía el cariño de sus compañeros durante la gala.

22 premios, y de ellos, 12 Guayarminas de Bronce

Fueron los responsables de entregar los hasta 22 premios de la noche, 12 de ellos Guayarminas de Bronce, estatuilla obra del artista Diego Higuera. También hacían entrega de distinciones Ángel Hernández, director de programación del FIC Gáldar, José Álvarez, responsable de CinedFest, Manuel García Mesa, director del Festival Isla Calavera, Jonay García, responsable de Digital 104, Carmen Morales, Decana de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Carlos Ruiz, concejal de Patrimonio Histórico y Ana Teresa Mendoza Jiménez, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar, que llegaban arropados por toda la corporación municipal.

Dentro de la Sección Oficial de Largometrajes, los premiados fueron los siguientes: Guayarmina de Bronce a la Mejor Dirección para Aitor Arregi y Jon Garaño por 'Marco'. Guayarmina de Bronce al Mejor Actor, Eduard Fernández por 'Marco'. La Guayarmina de Bronce a la Mejor Actriz recaía en Lea Seydoux por 'Le deuxième acte'. Se entregaba además una Mención Especial del Jurado al filme 'Dahomey', de Mati Diop.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, la Guayarmina de bronce a la Mejor Dirección se concedía a Tariq Rimawi por 'Zoo'. Giovanni Izzo, actor de 'Turisti', recibía el galardón a Mejor Interpretación Masculina y Usúe Álvarez se hacía con la Guayarmina de Bronce a la Mejor Actriz por 'Deadly Draw'. Su compañero de reparto Urko Olazábal era galardonado con la Mención Especial del Jurado a Mejor Interpretación.

Aunque si algo hace especial a la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Gáldar es precisamente la entrega de premios del certamen de cortos exprés 'Gáldar Rueda'. El Premio Especial del Jurado era para 'Cosas de niños', de Iván Cruz, cuyo equipo llenó de jovencísimos actores el escenario de la gala.

Obtenía el Premio a la Distribución Digital 104 'Ahora no puedo hablar', de Carlos Alberto Mejías. El Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes iba a parar a 'Detective Cupido', de Morgan Bovino, mientras que el Premio Isla Calavera al Mejor Corto de Terror y Fantástico era recogido por tercer año consecutivo por la directora Natt Monroy y su corto 'Pili y Mili'.

El Premio al Mejor Corto Bichillo para el mejor trabajo dirigido por un galdense o residente en el municipio era para 'Inquietas', de Selenia Sánchez. Galardón al Mejor Actor para Blake Castellano por 'Ahora no puedo hablar' y Premio ex aequo a la Mejor Actriz para dos mujeres, Angélica López y Rosario Gorostiza, que agradecía «que hayáis dado este premio a gente mayor.» La actuación de Divas, homenaje a Tina Turner, Amy Winehouse y Whitney Houston añadía ritmo y pasión sobre el escenario a la noche mágica del cine de Gáldar.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Film Commission y Universidad Fernando Pessoa Canarias.

PALMARÉS FIC GÁLDAR 2024

Guayarmina de Honor

Candela Peña

Guayarmina de Bronce al Mejor Largometraje

'The Seed of the Sacred Fig', de Mohammad Rasoulof

Guayarmina de Bronce al Mejor Cortometraje

'Turisti', de Adriano Giotti

Guayarmina de Bronce al Mejor Cortometraje Canario

'Las cosas queridas', de Pablo Vilas

Guayarmina de Bronce al Mejor Cortometraje Español

'Deadly Draw', de Nitya López

Guayarmina de Bronce al Mejor Cortometraje de 'Gáldar Rueda'

'Plan de fuga', de Lionel Marrero

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

Guayarmina de Bronce a la Mejor Dirección de Largometrajes

Aitor Arregi y Jon Garaño, por 'Marco'

Guayarmina de Bronce al Mejor Actor de Largometraje

Eduard Fernández, por 'Marco'

Guayarmina de Bronce a la Mejor Actriz de Largometraje

Lea Seydoux, por 'Le deuxième acte'

Mención Especial del Jurado

'Dahomey', de Mati Diop

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

Guayarmina a la Mejor Dirección de Cortometraje

Tariq Rimawi, por 'Zoo'

Guayarmina de Bronce al Mejor Actor de Cortometraje

Giovanni Izzo, por 'Turisti'

Guayarmina de Bronce a la Mejor Actriz de Cortometraje

Usúe Álvarez, por 'Deadly Draw'

Mención Especial del Jurado a Mejor Interpretación

Urko Olazábal, por 'Deadly Draw'

PREMIOS 'GÁLDAR RUEDA'

Premio Especial del Jurado

'Cosas de niños', de Iván Cruz

Premio al Mejor Actor de 'Gáldar Rueda'

Blake Castellano, por 'Ahora no puedo hablar'

Premio ex aequo a la Mejor Actriz de 'Gáldar Rueda'

Angélica López y Rosario Gorostiza

Premio a la distribución Digital 104

'Ahora no puedo hablar', de Carlos Alberto Mejías

Premio Isla Calavera al Mejor Cortometraje de Terror y Fantástico

'Pili y Mili', de Natt Monroy

Premio Cinedfest al Mejor Corto de Estudiantes

'Detective Cupido', de Morgan Bovino

Premio al Mejor Corto «Bichillo»

'Inquietas', de Selenia Sánchez