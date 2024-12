El Gobierno de Canarias apoya 36 proyectos audiovisuales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de diciembre 2024, 16:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un total de 36 nuevos proyectos audiovisuales, entre largometrajes, series, animación, documentales y cortometrajes, recibirán apoyo del Gobierno de Canarias.

La selección se ha realizado a través de tres convocatorias públicas organizadas durante 2024 por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, orientadas a proyectos tanto en fase de desarrollo como de producción, así como a coproducción minoritaria. La inversión en su conjunto es de 2.800.000 euros.

Los proyectos que recibirán subvención han sido elegidos por tres comités de expertos y su selección puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de esta institución y en www.icdcultural.org (apartado Convocatorias).

En Producción se subvencionan ocho proyectos, de un total de 24 presentados, que corresponden a películas de ficción, animación y documentales, muchas de ellas centradas en temática canaria.

Las productoras tendrán hasta 2027 para finalizar sus propuestas, pudiendo recibir el pago por adelantado de manera fraccionada. En el apartado de Desarrollo se apoyan doce proyectos entre un total de 48 presentados; mientras que en la categoría de Producción de Cortometrajes se han seleccionado diez entre 37 presentados.

A ello se suma, por segundo año consecutivo, el apoyo para Coproducción Minoritaria, con el que se incentiva que las productoras canarias puedan beneficiarse de colaborar con las de fuera de las islas. En esta categoría en la que se han seleccionado seis proyectos de un total de 10 presentados.

Las películas seleccionadas en Producción son los largometrajes documentales: 'Ultraperiferia (Canarias, Europa)', dirigido por Carlos Dorta; 'Las revoltosas', de Pedro Ayose y 'Ubuntu', de Eduardo Cubillo; y los de ficción: 'Lennon no estuvo aquí', de Juanma V. Betancort; 'Bilateral', de Manuel Arango; 'Lejoscerca', de María Abenia: 'Me cago en el amor', de José Víctor Fuentes y 'No estamos solos', de Ángeles Reiné.

De ellos, seis están dirigidos o codirigidos por personas canarias, tres por mujeres, y cuatro son óperas primas de dirección. Tres de los proyectos seleccionados en Producción, obtuvieron en ediciones anteriores una subvención a Desarrollo dentro de las convocatorias que organiza el Gobierno.

En Coproducción minoritaria está el documental 'El niño y el tiburón', de Chía Florez, y la película animada 'Rock Bottom', de Rodolfo y Rafael Riva Palacio. Los otros títulos corresponden a los largometrajes de ficción 'Beatriz, la mujer', de Lav Diaz; 'El mundo es nuestro', de Francisco Márquez; 'Asesinato en Bajamar', de Viviana Calo; y 'Cap de furó', de Sandra Ferrús.

En Desarrollo están los documentales: 'Semilla Negra', de Juanma V. Betancort y 'Herr Franco Must go!', de Miguel G. Morales; el largometraje de animación 'Cathaysa', de David Baute y la serie también de animación 'Kepler', de Chedey Reyes.

Los ocho restantes son de ficción: 'El jardín de té', de Gonzalo López-Gallego; 'La espina del erizo', de José Víctor Fuentes; 'Fiesta Negra', de Guillermo Magariños; 'La Cathédrale', de Eduardo Cubillo Blasco; 'Fuego en la boca', de Alois Sandner; 'Eterna', de Tommy Llorens; 'Milagro y miseria', de Marina Alberti y José Alayón y 'Especies distintas', de Laura Pérez Gómez.

Los cortometrajes documentales son: 'La niña en el espacio', de Rosa P. Almeida; 'Mi madre siempre quiso ser médico', de Daniel Herrera, y 'Abora' de Javier Cerdá; y el de animación 'Signman', de Alejandro Artiles, así como los de ficción: 'En esta oscuridad', de Marina Alberti y José Alayón, 'La Marea', de Víctor Moreno; 'Sí, quiero', de Nacho Peña; 'El beso de las Vírgenes', de Chémi Pérez y Joel Cazorla; 'Las noches del error', de Jonay García y 'Empanada', de Daniasa Martín Curbelo y Marina Rúbies Ballarín.