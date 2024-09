Canarias pisa fuerte en el Festival de Cine de San Sebastián

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de septiembre 2024, 10:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

San Sebastián despliega la alfombra roja esta semana para recibir a las personalidades de la industria cinematográfica internacional. En ese marco de oportunidades, una delegación canaria, formada por una quincena de empresas del sector, acude junto a varias instituciones relacionadas del archipiélago para abanderar dos actos, 'Canarias en foco' y 'Rugidos narrativos de la isla de La Palma'.

El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal; el director general de Innovación Cultural e Industrias Culturales, Cristóbal de la Rosa; y María Méndez, de RTVC; y la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, recibieron a los representantes de la industria canaria en el encuentro 'Canarias en foco', celebrado en el claustro del Museo San Telmo.

Al encuentro acudieron 15 empresas de la mano del Clúster Audiovisual de Canarias. «Es la misión más importante en España para las productoras que hacen contenido propio (IP), y la más numerosa dentro del Plan sectorial», ha señalado la gerente del Clúster, Genoveva Ayala.

Durante este encuentro, los participantes pudieron interactuar y realizar conexiones con importantes agentes de la industria nacional e internacional, como productores, distribuidores, agentes de venta, medios especializados y otras instituciones, donde el sector canario pudo mostrar su potencial. Se aprovechó el encuentro para proyectar algunas producciones canarias como 'La Hojarasca', de Macu Machín y 'A nuestros amigos', ambas producidas por El Viaje Films; 'Voy a desaparecer', de Coré Ruiz; 'Un hogar sin armarios' y 'Rave Culture', ambas dirigidas por Eduardo Cubillo; 'Superklaus', de 3 Doubles y 'El legado', de Tourmalet Films. El paquete se completa con 'Cris', de Jonay García; 'Una casa en el pueblo' y 'Todos los días', con dirección de Domingo J González; 'Gliese', de Jorge Guimerá (Tinglado Film); 'Salón Dorado: No es una porno porque no me dejan', de Arima León, y 'Queer', de Jonathan Rodríguez (JR Producciones).

Rugidos narrativos de la isla de La Palma

En el marco de este festival, La Palma Film Commission organizó ayer también un pequeño encuentro de conexión de la industria palmera con el sector. En el networking se proyectó el nuevo vídeo promocional de La Palma Film Commission que muestra las ventajas de rodar en La Palma, sus paisajes, su ecosistema… Además, esta puesta en escena estuvo aderezada con la degustación de productos palmeros.

Para finalizar se proyectó el teaser de 'Adalid', el nuevo proyecto de la guionista y directora palmera Mercedes Afonso. «El proyecto nace de las heridas, de la resiliencia y de la fortaleza de los habitantes del valle de Aridane», ha comentado.

Empresas canarias participantes en la misión: Solworks Films SL

Sensograma Productions

Naif Films

Bendita Film Sales

El viaje Films

Calibrando Producciones

Nostrana Films

Canary Productions

Jugoplastika

Macaronesia Films

Festeam Comunicación y Eventos

E- Media Canary Projects

Amuse

Ecija

Clúster Audiovisual de Canarias