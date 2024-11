Beyoncé se estudiará en la Universidad de Yale

Javier Varela Madrid Miércoles, 13 de noviembre 2024, 08:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Beyoncé no necesita presentación, pero desde el próximo curso será estudiada en la prestigiosa Universidad de Yale. La exintegrante de las Destiny's Child se ha convertido en una superestrella de la música con temas tan icónicos 'Crazy in love', 'Single ladies' o 'Halo' y de ella se ha dicho que «su combinación de talento para el espectáculo, habilidad, visión creativa e influencia no tiene comparación con sus pares contemporáneos. Sus canciones son obras maestras del pop, hermosas y diversas, y varias de ellas se han convertido en piedras de toque culturales». Con esta carta de presentación es normal que en la Universidad de Yale hayan decidido incorporar a su temario para el próximo curso una asignatura que estudie «la contribución musical de la artista a la política, la historia y la cultura negra».

No es la primera vez que la carrera de Beyoncé ha sido objeto de estudio en la universidad, ya que en otras menos conocidas como la Arizona State University, la Universidad de Texas o la Universidad de Michigan ya se ha estudiado su carrera en la última década. Pero el hecho de haberse convertido el pasado viernes en la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy, suma 99 tras las 11 recibidas el día 8 de noviembre a mejor álbum del año por 'Cowboy Carter' o mejor canción por 'Texas Hold 'Em', no hay duda de que la carrera de Beyoncé es digna de estudio en la institución privada de enseñanza de New Haven, una de las más prestigiosas del mundo.

El curso, que se impartirá el próximo semestre, está titulado 'Beyoncé hace historia: la historia, la cultura, la teoría y la política de la tradición radical negra a través de la música' y será impartido por Daphne Brooks, profesora de Estudios Afroamericanos, de la Historia Estadounidense, de la Historia de las Mujeres, de Género y de Música, Brooks impartirá diversas clases maestras centradas en la evolución de la trayectoria de la cantante, poniendo el foco en temas como su reconocible sonido, el mundo de la moda o el uso que ha hecho de los medios visuales. Según ha confesado en el periódico de la universidad, 'Yale Daily News', «la carrera de Beyoncé ha alcanzado su etapa más madura en este momento». «La cantidad de avances e innovaciones que ha llevado a cabo y la forma en la que ha entrelazado la historia y la política con un compromiso realmente detallado con la vida cultural negra a través de la estética en sus interpretaciones y en el uso de su voz son como un portal para reflexionar sobre la historia y la política (de Estados Unidos). Simplemente no hay nadie como ella», ha declarado.

El estudiante que curse este estudio saldrá del mismo con conocimientos generales sobre la «historia negra, el pensamiento intelectual y la actuación» más allá de Beyoncé, ya que conocerán y profundizarán en otros iconos como Betty David o Diana Ross. Otras estrellas del espectáculo también han pasado por la universidad pero como asignatura por su contribución a la música. Es el caso de Taylor Swift, Bad Bunny, Miley Cyrus o Lana del Rey.