Amaia Montero vuelve a la música con 'Tormenta perfecta', una canción que compuso hace 10 años

Amaia Montero vuelve a la música. La cantante ha anunciado la buena noticia para sus fans semanas después del anuncio de la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, aunque regresa en solitario y no a la banda que fundó en 1996. Amaia ha publicado el tema Tormenta Perfecta, su nueva canción en solitario que dejó fuera de uno de sus discos y que, diez años después, ha querido recuperar para regresar con más fuerza que nunca.

La artista ha querido anunciarlo a través de cuenta de Instagram, en la que con un largo comunicado explica cómo surgió esta canción, los porqués de dejarla fuera de sus discos entonces y los motivos que le han llevado a recuperarla para con ella regresar al mundo de la música.

«Un 9 de enero del año 2014, subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres. Conmigo llevaba 10 canciones debajo del brazo que había seleccionado tras muchos meses de composición. Os podéis imaginar la energía tan especial de ese momento», comienza su comunicado.

La cantante recuerda que «era la primera en llegar y la última en marcharse», pero que, antes de ello, le pedía al ingeniero de sonido que le enviara todo en lo que había trabajado. «Me gustaba llegar al hotel, aislarme del mundo y empezar a escuchar lo que ese día habíamos grabado. Hacía mis apuntes [...] Aquello se convirtió en mi rutina. Alguna de esas noches componía y me quedaba hasta la madrugada. Me sentía muy libre, como un pez en el agua, y, sobre todo, era muy feliz», continúa.

«De todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco», confiesa en referencia a la nueva canción Tormenta Perfecta.

Amaia Montero explica que tuvo que dejarla fuera por la «cabezonería de querer hacer un disco de 10 canciones» y que ya entonces, cuando estaba inmersa en plena promoción del disco reconoció que, aunque no la había incluido en su álbum, era un tema muy especial. «Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento. Pasaron los años, 10 para ser exactos, y hace un mes me la encontré en un archivo y pensé: '¿…y por qué no?», añade.

«Pensé en ella y en vosotros. Era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo», termina un emocionado texto en el que se ha abierto para explicar el por qué de publicar ahora Tormenta perfecta.