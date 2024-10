Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh

Iñigo Galparsoro Lunes, 14 de octubre 2024, 12:49 | Actualizado 15:47h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez separan sus caminos. La productora Get In ha comunicado a primera hora de la tarde que la vocalista de Errenteria no continuará en el conocido grupo de música donostiarra. La decisión «ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones», avanza el escrito.

La cantante guipuzcoana deja así el grupo de música después de 17 años. Y es que tras el adiós de Amaia Montero en 2008, el grupo donostiarra eligió a la vocalista de Errenteria después de que ésta se diera a conocer en el popular concurso de televisión Factor X. En este tiempo, el quinteto ha publicado hasta ocho discos de estudio. El primero de ellos, ya sin Amaia Montero y con Leire Martínez como vocalista, fue 'A las cinco en el Astoria', y a éste le siguieron otros como 'Cometas por el cielo' (2011), 'El planeta imaginario' (2016) y 'Un susurro en la tormenta' (2020). Entre medias, La Oreja de Van Gogh también publicó un recopilatorio ('Nuestra casa a la izquierda del tiempo') e incluso una película-documental ('Un viaje al Mar Muerto').

El comunicado dado a conocer este mediodía por La Oreja de Van Gogh explica las razones que han llevado a ambas partes a separar sus caminos. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo», reza el escrito a modo de justificación por la decisión tomada por ambas partes.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

El breve comunicado finaliza con ambas partes reconociendo que «termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada».

Se da la circunstancia de que en el último concierto que ofreció la banda en el Espacio Zity de Zaragoza, hace una semana, la cantante no pudo reprimir las lágrimas cuando interpretaba el tema 'Rosas' ante más de 16.000 personas. Su conmovedora reacción al escuchar a los fans cantar la famosa canción a capela reavivó los rumores sobre un posible adiós y el regreso de Amaia Montero al grupo. Estos rumores han cobrado fuerza desde que Montero apareció inesperadamenteen el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reunión con la banda, a pesar de que tanto Amaia como el grupo han desmentido esa posibilidad.

Leire Martínez, que ha sido la vocalista de la banda durante 17 años, ya expresó su frustración por estos rumores en una reciente entrevista, donde señaló que no le afecta que se hable del regreso de Montero, pero sí que le molesta sentirse ignorada. «Parece que todo el mundo olvida que hay una cantante en el grupo», declaró. Aunque el debate había quedado en segundo plano tras los problemas de salud de Amaia, sus recientes publicaciones en redes sociales, como un enigmático vídeo con el teclista Xabi San Martín, volvían a alimentar las especulaciones entre los fans.

El adiós de Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh ha disparado los rumores sobre una posible vuelta de Amaia Montero a la formación donostiarra. La cantante de Irun, que en 2007 salió del grupo para iniciar su carrera en solitario, está ya totalmente recuperada de sus problemas de salud y recientemente se ha dejado ver sobre los escenarios en diversas colaboraciones con otros artistas. Fue el caso de la interpretación del tema 'Rosas' en pleno concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, donde completó una prueba que superó sus mejores previsiones.