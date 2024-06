El PSOE pide retirar los vehículos abandonados en Arrecife

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 27 de junio 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En la capital insular abundan los vehículos en estado de abandono, según queja de los concejales socialistas. Se reclama por ello un plan de actuación, para ganar plazas de estacionamiento y evitar la acumulación de residuos, sostiene Roy González.

Se insta a tener en cuenta la ordenanza aprobada en 2007.

«Estos vehículos no solo generan una imagen de abandono y descuido en nuestra ciudad, sino que también ocupan aparcamientos que los vecinos no pueden utilizar y cualquiera que viva o transite por Arrecife sabe que no sobran», considera González, quien advierte que «la presencia de coches abandonados contribuye a la percepción de inseguridad, además de representar un problema de salubridad«.

Además se considera por los socialistas que «la gestión de estos vehículos abandonados es una responsabilidad que el Ayuntamiento debe asumir con celeridad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas«.