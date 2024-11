El Yumbo se rinde ante la mejor versión de Johnny Logan

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 8 de noviembre 2024, 19:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Llegó, pisó el escenario y revolucionó la Plaza de la Diversidad Darío Jaén, en el centro comercial Yumbo, donde miles de personas aguardaban, impacientes, la llegada del cantante irlandés Johnny Logan, una de las estrellas musicales con más seguidores a nivel internacional.

No es su primera vez en el Winter Pride, ya estuvo en 2021, pero las limitaciones de la pandemia no le permitieron disfrutar de «la verdadera esencia del festival».

«En esa edición organizamos una programación muy comedida, porque teníamos que cumplir con la normativa de sanidad, principalmente en cuanto al aforo, que lo tuvimos que reducir para respetar la distancia de seguridad», confiesa Emil Wijnberg, promotor del Winter Pride.

Johnny Logan fue el primer artista en ganar dos veces el micrófono de cristal de Eurovisión. La primera en 1980 con 'What´s another year?' y siete años más tarde, en 1987, con 'Hold me now'. Su paso por el festival europeo no queda aquí. En 1992 compuso la canción ganadora 'Why me?' para la representante de Irlanda Linda Martín.

Este triplete le ha permitido no solo mantenerse entre los cantantes más destacados del mundo de la música, sino que forma parte de la historia del eurofestival. De ahí que la ciudad sueca de Malmö decidiera contar con él en esta pasada edición como estrella invitada.

«Es increíble la capacidad que tiene para movilizar al publico 44 años después de su primera victoria. Es muy querido en todos los países. Le prometí que volvería cuando finalizaran las restricciones y aquí está, entregado a Maspalomas», añade un emocionado Wijnberg.

Finalizada su actuación, Roberto Herrera y Soraya Vivian, presentadores de la gala, tuvieron que esperar varios minutos la sonada ovación de un recinto que coreaba: «Logan, Logan, Logan».

Mientras el espectáculo continuaba con el guion establecido, el artista se acercó al perímetro que lo separaba del publico y se fotografió con todo aquel que se lo pedía, además de firmar varios de los 17 álbumes que algún que otro nostálgico se atrevió a llevar, custudiándolos como auténticas reliquias.

Durante la gala, los asistentes también pudieron disfrutar de un desfile de moda de la mano de 'Code 22' y su colección masculina de ropa de baño. Gio Box y Jersey Boys versionaron letras míticas, algunas de ellas convertidas ya en himnos de la comunidad LGTBIQ+.

El talento canario también estuvo muy presente de la mano de Cristina Ramos, una de las cantantes con mayor proyección internacional. Su imponente voz, acompañada de sus cambios inesperados de registro, superaron cualquier tipo de expectatativas.

'Pink Lips', el beso de la igualdad.

«¿Labios o iglesia rosa?», según a quién le preguntaras, respondían una cosa u otra. Algunas, incluso, apostaban por las dos respuestas, dependiendo de la perspectiva. Lo que estaba claro es que el objetivo no solo se había cumplido, sino superado: «llamar la atención y tener un espacio propio para las lesbianas». «Está enfocado especialmente para ellas, aunque aquí tiene cabida todo el mundo. Era un compromiso y lo hemos cumplido», matiza orgullosa Alexandra, miembro de la organización.

Sobre las once de la noche «el templo del amor» se encendió y, de forma simultánea, el publico pudo disfrutar de dos ambientes distintos en un mismo espacio. Dj Diva Mayday y Dj Sharon O´love en el escenario principal; y Dj Sisi Carini en el hinchable recién estrenado.