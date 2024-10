La vendimia cierra 2024 con la peor cosecha de uva de los 10 últimos años

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No ha sido un buen año para el mundo del vino en Gran Canaria. La vendimia se acaba de cerrar con la peor cosecha de uva de los 10 últimos años, según los datos oficiales y definitivos registrados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Gran Canaria. Entre el 16 de junio de 2024, fecha en la que arrancó la campaña, y el pasado 12 de octubre, cuando se recolectó la uva más rezagada, se han recogido 196.690 kilos en 110 hectáreas controladas, poco más de la mitad de los 364.876 kilos del 2023. En términos porcentuales, en 2024 se recogió un 46,09% de uva menos que en el año anterior.

«Este año ha estado fatal, malísimo». Así de contundente se muestra Pedro Suárez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Gran Canaria, que atribuye estos registros a lo que él llama un «tiempo desacompasado». En febrero de este año hizo calor, y en primavera, justo en la etapa de floración, hubo días de frío y mucha humedad que perjudicaron a la planta. Y en verano hizo menos calor que otros años, pero el tiempo estuvo muy seco. En otras palabras, la meteorología no respetó el ciclo vegetativo de la vid, lo que se ha traducido en una importante merma en la producción, en términos cuantitativos.

No es consuelo, pero, como advierte Suárez, Gran Canaria no está sola en este trance. La situación es generalizada en Canarias. «Las dos campañas anteriores habían sido buenas, pero ahora nos toca aguantar con lo poco que se ha podido recoger en 2024», se explica. Atendiendo al histórico de las vendimias desde 2014, según los datos aportados también por el Consejo Regulador, la cosecha de este año está casi 80.000 kilos (77.326) por debajo del segundo peor registro de esta serie de 10 años, que, por cierto, fue no hace mucho, en 2021.

Ampliar Finca en Lomo Los Azules (San Bartolomé de Tirajana), donde arrancó la vendimia de este año. Fue en junio. C7

Desde 2014 a 2024, la mejor vendimia fue la de 2015, cuando se recolectaron 573.290 kilos, a la que le siguió la de 2018, con 535.779 kilos. Además, otro dato para futuras comparativas: esta ha sido la campaña en la que por primera vez en los últimos 10 años se ha bajado de los 200.000 kilos de uva recogidos. Los 196.690 kilos de este año están 192.549 kilos por debajo que la media de este último decenio, que está en 389.239 kilos.

Los datos reportados por los 85 viticultores y las 34 bodegas participantes en esta campaña revelan que de los 196.690 kilos recogidos, 109.860 fueron de uva tinta y 86.829, blanca. Al principio de la temporada el Consejo Regulador contemplaba la participación de 296 viticultores que cultivan 190 hectáreas y procesan sus uvas en 43 bodegas.

Ampliar Uva tinta. C7

La variedad significativamente más presente en esta vendimia fue la listán negra, de la que se recolectaron 93.807 kilos, a la que le sigue, muy de lejos, la malvasía volcánica, con 27.822 kilos.

Dado que estos datos se obtuvieron de las 110 hectáreas plantadas de vid que participaron en esta cosecha de la DOP, esta campaña ha dado un rendimiento de 1.783 kilos por hectárea.