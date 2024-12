El 40% de los 'transfer' dados en 2024 a taxis para al aeropuerto se anularon De los 30.000 permisos otorgados por el Cabildo a licencias que no son de Telde e Ingenio más de 12.000 se cancelaron por los propios peticionarios

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de diciembre 2024, 22:53

La plataforma telemática de la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria que concede las autorizaciones (conocidas como transfer) para que las licencias municipales de taxi que no sean de Telde e Ingenio puedan recoger pasajeros en el Aeropuerto de Gran Canaria ha aprobado este año unos 30.000 permisos de este tipo y al mismo tiempo ha anulado más de 12.000 a petición de los mismos taxistas que los habían obtenido previamente.

El hecho de que aproximadamente el 40% de los transfer concedidos durante 2024 hayan sido anulados excede de manera significativa las posibles incidencias que se hayan podido producir por retrasos, cancelaciones y otros imprevistos ocurridos a los pasajeros que contratan este servicio de taxi.

La anulación de estas autorizaciones no requiere más que su comunicación a la plataforma telemática que regula el régimen especial de recogida de viajeros en taxi, operativo tanto en el aeropuerto como en los puertos de La Luz y de Las Palmas, en la capital, y Las Nieves, en Agaete, puesto que la Consejería de Transportes del Cabildo no tiene manera de comprobar si el servicio autorizado se llevó a cabo realmente o no.

Con la anulación de los transfer obtenidos los taxistas que recurren a esta práctica evitan la limitación de prestar un máximo de 20 viajes al aeropuerto al mes, impuesta por el Cabildo desde agosto de 2022, una vez superada la pandemia de la covid, durante la que se prohibieron estas autorizaciones.

Posteriormente, según se iba recuperando la actividad en el aeródromo de Gando, el número de transfer se fue aumentando progresivamente hasta llegar al máximo de 20 al mes vigente actualmente.

Una licencia obtuvo 3.500 permisos

Según las fuentes consultadas, a lo largo de 2024 una determinada licencia municipal de taxi ha obtenido en torno a 3.500 transfer para recoger pasajeros en el aeropuerto, una cifra imposible de autorizar salvo que se hayan anulado los permisos logrados hasta no sobrepasar los 20 transfer al mes, lo que hace un máximo de 240 al año.

A la vista de estos datos, la Consejería de Transportes del Cabildo prepara la implantación de medidas para evitar que los taxis que no sean de Telde e Ingenio puedan anular los transfer obtenidos para recoger viajeros en Gando cuando hayan prestado el servicio, para lo que baraja varias alternativas que, en todos los casos, pasan por controlar los accesos de estos vehículos al aeropuerto.