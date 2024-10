San Bartolomé de Tirajana saca pecho por los que «representan lo mejor de esta tierra»

Un acto solemne y austero que nace con vocación de continuidad

San Bartolomé abrió la senda para una nueva forma, más institucional y formal, de honrar a sus ilustres. Lo hizo con un acto solemne y austero, cargado de significado, que nace con vocación de continuidad. Una voz en off como hilo conductor y la actuación de Judith Pezoa con el Trío Contraste contribuyeron al tono ceremonial del acto, que incluyó la interpretación del Himno de Canarias a cargo de Pezoa. La única nota triste es que no todos los homenajeados pudieron recoger sus premios. Aparte de los reconocimientos a título póstumo, los hubo a personas ya mayores y fuera de la isla que no pudieron acudir, como Andrés Barriales o Lorenzo Castejón.