La piscina pública del Valle de Agaete se queda chica por su éxito

La piscina municipal del Valle de Agaete, una de las más familiares y desconocidas de la isla, está teniendo tal éxito desde hace varias semanas que algunos usuarios, vecinos de este pago de la villa marinera, se quedan sin poder disfrutar de sus coquetas instalaciones cuando abre al público debido a la afluencia de visitantes.

Con un aforo de 80 personas, que a muchos usuarios habituales les parece excesivo, las colas de bañistas se producen desde antes de su apertura diaria, a las 11.00 horas, desde que una influencer subiera un vídeo a la red social TikTok mostrando las bondades de la piscina. Aunque comete algunos errores sobre los usos permitidos, lo cierto es que el vídeo ha animado a cientos de personas a conocer las pequeñas instalaciones.

Con la afluencia desbordada, los vecinos del Valle ven como en ocasiones, en especial si no acuden antes de la apertura, se quedan sin poder disfrutar de la mejor herramienta para combatir el calor reinante, algo que no había ocurrido en los 13 años que lleva abierta. Quienes tienen algún tipo de movilidad reducida y no pueden desplazarse a la playa de callaos del Puerto de Las Nieves son los más perjudicados.

El reclamo virtual ha tenido tal eco que los nuevos usuarios acuden con neveras, sillas y demás artículos playeros a pasar un día distinto bajo la sombra del pinar de Tamadaba. Que el acceso sea completamente gratuito, tanto para vecinos como para visitantes de otras latitudes, contribuye a que así sea.

La Policía Local ha tenido que hacer acto de presencia en la piscina ante la aparición de botellas de cerveza en unas instalaciones en las que no está permitido beber alcohol.

Abre de lunes a lunes y es gratis

La piscina municipal del Valle de Agaete, que sólo está abierta al público en verano, consta de dos vasos, uno para niños y otro para adultos, y este año permanece operativa desde las 11.00 hasta las 19.00 horas, de lunes a lunes. Es decir, no cierra ningún día de la semana.

Cuenta también con una zona de sombra para no asarse bajo el intenso sol que suele acosar a los usuarios, así como con un parque anexo que hace las veces de merendero y donde se permite el uso de fuego con cocinas de camping. Lo que no hay en estas instalaciones son hamacas, pero sí sillas situadas debajo de la pérgola de madera que da sombra a los usuarios.

Ante la avalancha de visitantes que se viene registrando, el Ayuntamiento de Agaete está valorando la posibilidad de modificar las normas de uso de estas instalaciones de modo que los residentes del Valle tengan prioridad de acceso. Pero como las cosas de palacio van despacio, los vecinos que se ven perjudicados temen que esta solución no sea posible en lo que queda de verano.

