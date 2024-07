Las oficinas municipales de Gáldar y La Recova, sostenibles con una planta fotovoltaica

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 3 de julio 2024, 16:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Gáldar ya cuenta con una planta fotovoltaica sobre el edificio municipal de La Recova y las oficinas municipales. El proyecto ha salido adelante con un presupuesto de unos 80.000 euros mediante fon-dos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation en un 80% y el resto con fondos propios.

El edificio, ubicado en la calle Capitán Quesada número 29, fue construido en 1915 y alberga una de las principales infraestructuras municipales.

Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, visitó esta nueva instalación junto a Julio Mateo, primer teniente de alcalde; Tine Martín, concejal de Desarrollo Socioeconómico; Ulises Miranda, concejal de Medio Ambiente; y Cristian Perdomo, concejal de Mercados.

La cubierta solar fotovoltaica en el edificio ya genera el 100% del con-sumo energético de dichas instalaciones en horario de máximo funciona-miento de la planta, obteniendo el consecuente ahorro económico, además del correspondiente beneficio ambiental debido al ahorro de emisiones contaminantes.

Y es que todo el campo fotovoltaico, que ocupa 317 metros cuadrados, producirá 58.345 kWh/año, superior al consumo energético anual de las dependencias. De hecho, en unas semanas de funcionamiento ya ha evitado emitir a las atmósfera más de 1.300 kg de CO2.

Todo ello refuerza la apuesta del grupo de gobierno por las energías lim-pias y renovables, que tiene en el parque eólico de Botija, que antes era un vertedero, y en los cuatro parques fotovoltaicos públicos su máxima expresión, con una generación de energía cercana a los 2 MW.

Además, el Ayuntamiento de Gáldar también cuenta con varias plantas de autoconsumo energético en la Escuela Infantil, en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, sobre la comisaría de la Policía Local y la Residencia de Mayores de Barrial.

El proyecto ha sido financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por medio de la convocatoria de subvenciones para proyectos comerciales en entornos urba-nos sostenibles y en zonas turísticas del Archipiélago, de la que Gáldar obtuvo más de 800.000 euros.