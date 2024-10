La Guardia Civil se interesó por unos archivos borrados por un investigado en el caso Valka

La información intervenida ocupa más de 55 terabytes

El gran volumen de datos que tiene que analizar la Guardia Civil en el marco del caso Valka ha llevado al jefe del equipo de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) a solicitar la dotación de al menos 15 discos duros de dos terabytes de capacidad y otros 25 de un terabyte de capacidad.

Para hacerse una idea del volumen de información que se está tratando en estos momentos baste decir que el volumen de almacenamiento solicitado por la Guardia Civil para el volcado de los datos serviría para recopilar alrededor de diez millones de fotos de alta resolución realizadas por una cámara digital moderna.

En la diligencia de entrada y registro de la Guardia Civil al servidor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria queda constancia de que «debido al gran volumen de los datos, no es posible finalizar el volcado en el día». De hecho, los agentes entraron en la sección de Sistemas y Comunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 19 de agosto, a las 08.30 horas, y a las 19.00 horas todavía no había terminado el volcado de la información. Esto hizo que se tuviera que precintar las salas donde se estaba produciendo el trasvase de información. «Los dispositivos no finalizados quedan conectados y precintados para seguir realizando el volcado durante la noche», detalla el informe de la Guardia Civil. La copia se dio por finalizada a las 13.45 horas del 20 de agosto, tras 29 horas y 15 minutos de trabajo.

Las defensas de los investigados solicitaron la suspensión de sus comparecencias hasta que culminase el volcado de los datos y se diese traslado de la información, pero el magistrado lo rechazó. Ellos se negaron a declarar hasta el estudio de los datos.